Возращение к прошлому или шаг в будущее: государственный контроль за использованием и охраной земель

Денис Башлык, глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Наверное, никого не удивить историей о инспекторе, который выезжает на осмотр объекта, а за день-два до этого владельцев/пользователей участка предупреждают и попутно предлагают "решить" вопрос. Так было всегда, и могло бы продолжаться до тех пор, пока уровень концентрации коррупционных потоков не достиг бы точки невозврата.

Что бы мы имели в итоге? Как минимум — бутафорское "отсутствие" нарушений земельного законодательства, следовательно, отсутствие ответственных. Как максимум — снова никаких поступлений в государственный бюджет. Примерно таким украинцы представляют процесс осуществления контроля в сфере использования и охраны земель. Даже несмотря на отступление от методов госсельгоспинспекции и передачу полномочий по осуществлению инспекционного контроля Госгеокадастру, общество продолжает нивелировать достижения качественно новых подходов к проведению проверок.

Инспекция — Клондайк для всех возможных проявлений коррупции и взяточничества или показатель реальных изменений?

Не хотелось бы разочаровывать тех, кому удобно мыслить в рамках первой версии, но, пусть реальные показатели говорят сами за себя.

В течение 2019 года территориальными органами Госгеокадастра проведено 25 984 проверки по соблюдению требований земельного законодательства, в результате которых обнаружено 15 202 нарушения требований земельного законодательства. Еще пару лет назад эти показатели были гораздо меньше — 15 594 проверки и 7587 нарушений.

Возросли объемы возмещения в добровольном порядке от причиненного государству ущерба: 489 370 75 гривен в 2017 году, против 261 305 48 гривен за прошлый год.

Заметно выросли сумы рассчитанного вреда, причиненного вследствие самовольного занятия, нецелевого использования земельных участков и снятия поверхностного (плодородного) слоя почвы: по сравнению с 2017 годом, в течение 2019 сумма выросла на 28698099 гривен.

Прослеживается тенденция увеличения поступлений в государственный бюджет в результате вынесенных постановлений о наложении административных взысканий. Если в 2017 году общая сумма составила 13 278 52 гривен, то в 2019 году она выросла до 23 825 54 гривен.

Также увеличились объемы предписаний на устранение нарушений, количество составленных протоколов об административных нарушениях, материалов, направленных в органы прокуратуры, органы предварительного расследования и тд.

Впрочем, несмотря на эффективную работу и положительную статистику, все-таки нашлось место и для ложки дегтя. И это ничто другое как мизерность штрафов. И этот латентный фактор является веским основанием для отсутствия страха перед нарушением законодательства.

Здесь не поспоришь, сумма сегодняшних штрафов действительно незначительна, однако, не стоит забывать о юридических правах инспекторов, в частности, возможности обращаться в суд. Помимо этого, в ближайшей перспективе мы планируем внести изменения в методику расчета размера ущерба, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова без специального разрешения, а также увеличить размер штрафов за нарушение земельного законодательства. Для чего это делается? С профессиональной точки зрения — для побуждения потенциальных нарушителей требований земельного законодательства оформлять права на землю. Если простыми словами — чтобы официальное оформление аренды земельного участка стало перспективнее чем возмещение за причиненный ущерб.

Напоследок скажу одно: штрафы станут более ощутимы, а производительность работы наших инспекторов возрастет до 90%. Соответственно, государство не будет тратить средства впустую, а интересы рядовых граждан и экономики займут законное первостепенное значение.