Антикризисный план поддержки бизнеса, и как здесь могут помочь наработки для сферы культуры

Александр Ткаченко, председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики

(подается на языке оригинала)

Наразі в країні вирують активні обговорення щодо секвестру бюджету. Найцінніше, що ми можемо згаяти у цих дискусіях – час. Для того, щоб через два-три місяці Україна могла офіційно заявити, що коронавірус подолано, нам потрібно об’єднувати зусилля. Зокрема, для підтримки малого і середнього бізнесу. І почати потрібно з антикризової програми, яку ми маємо спільно з Урядом розробити вже сьогодні, для того, щоб вона запрацювала завтра.

У ситуації кризи для допомоги бізнесу є два шляхи: швидкий (прямі витрати) – дати гроші та довготривалий (тимчасові зміни) – створити умови. Нам потрібен комплексний підхід.

Аналізуючи досвід європейських країн, можу одразу сказати, що 100% зробити так, як роблять вони, – на жаль, ми не можемо. Причина банальна – у ресурсі. Адже, приміром, навіть у сусідньої до нас Польщі запас фінансової міцності пережити кризу значно сильніший. Наприклад, їхня програма «Антикризовий щит» становить $51 млрд. і складається з п'яти елементів: безпека працівників – на суму $7,2 млрд., фінансування підприємств – $17,9 млрд., охорона здоров'я – $1,8 млрд., зміцнення фінансової системи – $16,9 млрд., програма державних інвестицій – $7,2 млрд.

Для нас це омріяні цифри, однак самі статті, на які виділяється фінансування на підтримку країни і, зокрема, бізнесу – не потребують додаткових аргументів.

Сьогодні в Україні 7 млн працюють в малому та середньому бізнесі. 15 млн осіб працюють на великих підприємствах та у корпораціях, які вже вимушені частково скорочувати співробітників, урізати заробітні плати, закривати окремі проекти.

За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації:

48% компаній вже зафіксували від 20% до 50% втрат від доходів,

78% малого бізнесу повідомляють про втрати до 75% від доходів,

18% малого бізнесу може закритися через карантин

Зокрема, статистика звернень за допомогою по безробіттю збільшилась на 13%. І ще тільки початок року.

Як у малих підприємств, так і великих корпорацій, сьогодні немає ресурсу пережити кризу. За результатами опитування InfoSapiens, 2 млн українців вже втратили роботу. Для порівняння, 2 млн — це населення Львову та Харкова разом. Можемо тільки припустити, що кількість безробітних зросте в рази.

Що держава має робити вже зараз: звільнити від сплати ПДВ, податку на прибуток та ПДФО, що дозволить збільшити обсяг обігових коштів, надати одноразову фінансову підтримку для самозайнятих осіб та суб’єктів господарювання, надати безвідсоткове кредитування, надати пряму фінансову підтримку, надати пільгові кредити, тимчасово звільнити від сплати оренди.

Цим шляхом ми пішли, розробляючи перелік заходів, які допоможуть пережити кризу, для сфери культури та значної міри сфери послуг — тобто, фактично, для малого і середнього бізнесу. У цих сферах задіяно понад 1 млн людей, робочі місця більшості з яких зараз під загрозою, бо падіння доходів у цих галузях, згідно березневого дослідження, складає понад 50%.

Повторюсь, всі підприємства креативної індустрії є малим та середнім бізнесом. Більша частина припадає на мікропідприємства із середньою кількістю працівників до 10 людей, де зупинка діяльності призводить до втрати засобів до існування і звільнення співробітників. Іншим фактором є також нематеріальний характер активів креативних індустрій, що обмежує спроможність бізнесу отримати кредит.

Тому, дослухаючись до зарубіжних практик та використовуючи вже власні напрацьовані механіки для допомоги креативній індустрії, ми маємо розширити цей досвід для негайної розробки антикризової програми для всього українського бізнесу. І зробити це ми маємо спільно: Парламент, Уряд, Офіс Президента та представники бізнесу.