6 маркетинговых Z-стратегий для поколения 21-го века

Ярослав Яковенко, СЕО IT-группы WebMate

Поколение Z являет собой треть населения нашей планеты. И в скором будущем именно они будут задавать тон моде и трендам. Новое поколение Z быстро адаптируется и с легкостью войдет в мир покупок после пандемии и надвигающегося за ней кризиса. Ярослав Яковенко, СЕО IT-группы WebMate, предлагает рассмотреть 6 стратегий, которые можно использовать для эффективной коммуникации с поколением Z:

Откажитесь от традиционных методов маркетинга.

О платных актерах в рекламных роликах стоит забыть. Поколение Z хочет видеть реальных, уважаемых людей в маркетинговых кампаниях. Люди в рекламе должны иметь те же убеждения, что и аудитория.

Они также хотят, чтобы продукты и услуги приносили пользу и отвечали потребностям. Если попытаться продать что-то ради продажи – то это просто не получится. Поколение Z любит вещи, которые реальны. Им нравится видеть реальных людей, решать реальные проблемы и наблюдать реальные события.

Как и в случае с маркетингом для миллениалов, рекомендуется использование подход сторителлинга. Создание маркетинговых кампаний, которые рассказывают историю и заставляют их чувствовать себя определенным образом, будут привлекательны. Объясните клиентам поколения Z, как продукт или услуга могут помочь. Сделайте коммерческую стратегию актуальной и простой для понимания.

Эта обновленная стратегия распространяется и на видеомаркетинг. Активно используйте видео в своих кампаниях.

Создавайте быстрый и эффективный контент для рынка поколения Z.

Для Поколения Z средний интервал внимания составляет ровно восемь секунд. За это время нужно успеть донести всю необходимую информацию до клиента. Если у вас есть аккаунт в Instagram, TikTok или Facebook, можно начать делать быстрые рекламные объявления с полезным контентом.

Истории Instagram или Facebook позволяют вам делиться контентом, будь то видео или изображение, которое появляется в течение нескольких секунд и остается в профиле в течение 24 часов.

Поколение Z поглощает информацию в огромных объемах и держит всегда руку на пульсе. Ничего страшного не произойдет, если рекламная кампания будет малобюджетной. Если это будет актуально и свежо, в глазах поколения вы останетесь в «тренде». Именно поэтому важно опережать тенденции, а иногда и «угадывать» их.

Попрактикуйтесь в создании видео- или фотореклам, которые длятся восемь секунд или меньше, и, что более важно, разговаривать с аудиторией, так будет легче взаимодействовать с поколением Z.

Используйте каждую платформу социальных сетей по-разному.

В отличие от миллениалов, большую часть своей жизни поколение Z имеет быстрый и легкий доступ к Интернету и социальным сетям. Из-за этого они полагаются на социальные сети по ряду причин, настолько, что проверяют свои учетные записи как минимум ежечасно.

Поколение Z использует различные платформы социальных сетей для различных потребностей.

Понимание того, как используется каждая платформа, имеет решающее значение для создания контента и рекламы, которая находит отклик среди аудитории.

Instagram – это демонстрация амбиций

Tik Tok – это веселье и творческое проявление

Facebook – получение информации, изучение какой-то темы

Тwitter – поиск свежих и актуальных новостей

Независимо от того, используют ли они Facebook для получения информации или Instagram для демонстрации своих желаний, одно можно сказать наверняка: нельзя рекламироваться одинаково на всех платформах.

Например, поскольку поколение Z используют Instagram для демонстрации своего желаемого «я», нужно создавать контент, который отвечает их ожиданиями и ничего более. То же самое касается Facebook; там должен быть опубликован информативный контент.

Будьте бизнесом, за которым хочется следить.

Для большинства представителей поколения Z самое ценное, что может дать бренд – это его ценности, которые будут разделять их потребители.

Компания должна иметь тесную связь с поколением Z, стать для него настоящим другом. Подход к каждому человеку должен быть индивидуальный, каждый ваш пост или коммуникация в медиа должны быть близки для поколения Z.

Люди должны видеть собственные радости и разочарования в каждом сообщении, которое вы доносите широкой публике. Благодаря этому можно выстроить тесную связь с аудиторией.

Важным аспектом является корпоративная социальная ответственность (КСО). В глазах поколения Z бренд должен существовать не только ради заработка денег, но еще и выполнять ту или иную социальную миссию.

Адаптация бизнеса к мобильным устройствам

Поколение Z предпочитает использовать свои смартфоны всегда и везде. А это значит, что если сайт не адаптивный – то он просто не существует для этой аудитории и попадает в «слепую зону».

Продумайте как «перенести» сайт в смартфон. В первую очередь – это быстродействие. Как упоминалось выше, внимание поколение Z составляет примерно 8 секунд, если большую часть этого времени сайт будет загружаться – он автоматически станет неинтересным для аудитории.

Не переносите весь контент в мобильную версию, оставьте только ключевое, то в чем нуждается потребитель. Например раздел «блог» вы можете вынести на отдельный сайт, чтобы не «грузить» им основную мобильную версию.

Также стоит изменить кликабельные элементы интерфейса если они слишком маленькие и по ним сложно попасть пальцем. Сделайте пребывание пользователя на сайте максимально комфортным и понятным. Упростите меню, сделайте крупнее иконки и шрифт.

Influence marketing по версии Z

Поколение Z родилось в то время, когда реклама уже была вездесущей. Таким образом большинство «чисто рекламных» обращений аудиторией даже не замечается. Так что главным инструментом является нативная реклама и инфлюенсеры.

Если с первой всё ясно, то с лидерами мнений стоит быть осторожным. Да, более половины аудитории Z прислушиваются к ЛОМам, но вполне возможен следующий сценарий кампании. Бренд выбирает звезду с подходящей для его продукта/услуги аудиторию, платит огромную сумму за сотрудничество, делают долгожданную серию публикаций, и… ничего дальше не происходит. Реакции 0. А все потому, что поколение Z рассматривает аккаунты с миллионными подписчиками как очередной вид СМИ и любой рекламный пост проходит фильтрацию на коммерческие предложения.

Выход – использовать микро-инфлюенсеров. Пусть блогера знают только в пределах определенного города, но Zеты, проживающие в нем, доверяют человеку, ведь он «свой». И всегда приятным бонусом для брендов является то, что бюджет на кампанию с локальным ЛОМом будет намного меньше.