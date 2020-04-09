Переориентация: как пандемия коронавируса влияет на рынок дистрибуции

Сергей Яковлев, коммерческий директор MTI hi-tech дистрибуция

Украина с начала карантина приняла довольно агрессивные меры по защите населения от коронавируса. И пока еще рано говорить об их результативности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что совокупность всех введенных мер безопасности существенно повлияла на внутренний рынок страны. В том числе – и на рынок дистрибуции.

Скажу сразу – это пока не коллапс и не трагедия. В данный момент ограничивается только передвижения людей. С одной стороны грузы практически беспрепятственно могут перемещаться из-за рубежа и внутри страны, но с другой стороны уже сейчас сотрудникам складов, транспортных экспедиций становится весьма сложно добираться до рабочих мест.

Также, с введением карантина и закрытия торговых точек, всем ритейлерам приходится в спешном порядке менять бизнес-процессы для более активной работы в онлайн и одновременно настраивать удаленную работу сотрудников офисов.

В то же время мы ощущаем изменения и в работе с нашими Поставщиками. В первую очередь эти изменения связаны с существенным уменьшением в производственных возможностях в Китае в прошлых месяцах. Что ожидаемо привело к возникновению дефицитов и задержек в производстве заказов, поскольку на Китай приходится порядка 60% производства потребительской электроники. И это касается практически всех товаров сегментов электроники и ИТ – большинство мощностей по производству комплектующих для ПК, ноутбуков и даже автопрома, сосредоточены в Китае.

В начале марта проблема сокращения мощностей производства также коснулась таких стран производителей как Южная Корея, и Вьетнам. В настоящее время, в Китае влияние COVID-19 уже пошло на спад, большая часть производственных мощностей восстановлена либо уже близка к восстановлению, и это дает надежду, что значительного дефицита продукции в целом удастся избежать.

Относительно украинского рынка стоит отметить, что карантинные мероприятия, перевод офисных сотрудников на удаленную работу и нестабильная ситуация с обменным курсом, сохранили, а в некоторых товарных группах существенно повысили спрос.

Мы видим существенный прирост количества заказов на ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры и сетевое оборудование. Также стабильный спрос присутствует во всех категориях товаров, напрямую или косвенно обеспечивающие возможность работы из дома.

Однако стоит отметить, что этот всплеск покупательской активности определенно временный, и по другим товарным группам уже чувствуется падение спроса.

В целом ситуация с товаром сегмента электроники и ИТ товаров для Украины в настоящее время находится в более-менее нормальном состоянии. Наличие товаров в стране и в ближайших транзитах достаточно для удовлетворения текущего спроса с учетом ожидаемого тренда его охлаждения. Да, в ближайшее время мы можем увидеть небольшой дефицит особо популярных моделей, но критичным это не будет точно.