Тарас Случик, в.о. керівника EU4Reconstruction (Напрямок 2), МЗС Данії в Україні

Поки навколо наглядових рад державних гігантів роками тривають політичні баталії, в українських містах народжується інший управлінський підхід. Львів і Миколаїв активно змінюють правила роботи своїх водоканалів відповідно до принципів Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вінниця та Кременчук вже на початку цього шляху. Міста роблять це не під тиском партнерів чи Уряду, а з прагматичних міркувань. Їхній досвід показує, чому реформа в муніципалітетах має шанс уникнути помилок держсектору.

Радянська модель управління комунальними підприємствами (КП), за якої директор одночасно є технічним фахівцем, стратегом та управлінцем, а паралельно — виконавцем політики мерії та інвестиційним менеджером, остаточно вичерпала себе. Сьогодні лише близько 35% комунальних підприємств публікують фінансову звітність на платформі E-Data, а хронічні збитки десятиліттями просто покривають коштом місцевих платників податків. В умовах війни та потребі у багатомільярдній модернізації критичної інфраструктури старі підходи більше не працюють.

Унікальність нинішнього етапу реформи управління КП полягає в тому, що впровадження принципів корпоративного врядування ОЕСР у комунальному секторі відбувається одночасно у двох напрямах — знизу та згори. Першопрохідцями стали самі міста: Львів запустив наглядові ради у КП "Львівводоканал" та КП "Львівсвітло", а Миколаїв створив незалежну наглядову раду в КП "Миколаївводоканал" та провів відкритий відбір до наглядової ради КП "Миколаївелектротранс". На законодавчому рівні цей процес підтримує законопроєкт №15121, який передбачає поширення стандартів ОЕСР на найбільші комунальні підприємства країни.

На відміну від державних монополій, де реформа часто сприймалася як вимушена поступка міжнародним партнерам, у місцевому самоврядуванні процес відбувається органічно. Досвід Львова та Миколаєва доводить: впровадження корпоративного врядування в муніципальних компаніях критичної інфраструктури має щонайменше п'ять переваг.

1. Усвідомлений запит власника замість імітації

Сьогодні законодавством не передбачене покарання міських голів за відсутність наглядових рад, а міжнародні партнери не висувають їх створення як обовʼязкову вимогу для базового фінансування міст. Тому громади, які заходять у цю реформу, шукають реальний управлінський інструмент, а не "галочку" у звіті.

Показовим є кейс КП "Львівводоканал" — найбільшого споживача електроенергії у Львівській області. Коли у 2024 році місто створило на підприємстві пілотну наглядову раду, конкурсна комісія за участі представників усіх фракцій міськради обрала до неї чотирьох незалежних фахівців із різних сфер: очільника Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, профільного стратега з водопровідної галузі Дмитра Новицького, банківського експерта з корпоративного управління Романа Лепака та генеральну директорку водоканалу данського міста Орхус (Aarhus Vand A/S) Каріну Топп.

Мотивація таких фахівців – зовсім не високі гонорари. В середньому член наглядової ради КП отримує до 40 тис. грн винагороди на місяць. Зокрема, у КП "Миколаївводоканал" винагорода голови ради становить 39,5 тис. грн (близько 30,4 тис. грн "на руки" після сплати податків), а членів ради – по 34,5 тис. грн. Загалом утримання всієї наглядової ради з п'яти осіб обходиться підприємству у 177,5 тис. грн на місяць, а це лише 0,004% від місячного фонду оплати праці водоканалу. Фахівці йдуть в наглядові ради КП переважно заради можливості застосувати свою експертизу, здобути унікальний антикризовий досвіду та допомогти місту.

2. Прагматичний старт із критичної інфраструктури

Мерії набагато ближче до людей, ніж міністерства у Києві: прорив труби чи зупинку електротранспорту мешканці відчувають миттєво. Тому муніципалітети не йдуть у масове створення наглядових рад у невеликих КП, а починають із життєво важливих підприємств із великими бюджетами та сотнями працівників.

Найяскравіший приклад — КП "Миколаївводоканал". Після того як у 2022 році російські війська підірвали магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, півмільйонне прифронтове місто понад три роки жило в умовах гострої кризи водопостачання. У 2025 році Миколаїв за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) першим в Україні сформував наглядову раду водоканалу за стандартами ОЕСР. На три посади незалежних членів наглядової ради претендували понад 50 кандидатів. У результаті до ради увійшли досвідчені українські та міжнародні управлінці у сферах водопостачання, фінансів, менеджменту, права та аудиту.

Наглядова рада у Миколаєві отримала не дорадчий голос, а реальні повноваження: погоджувати фінансовий план, стратегію підприємства та значні правочини, призначати за результатами відкритих конкурсів і звільняти директора, внутрішнього аудитора, ризик-менеджера і комплаєнс-офіцера.

3. Реальна підзвітність перед тими, хто має мандат виборців

У державному секторі роль власника часто розмита між урядовими кабінетами. Натомість у містах склад наглядової ради затверджує місцева рада, і саме перед обраним депутатським корпусом наглядова рада щорічно звітує про свою діяльність. Зміни умов оплати праці членів наглядової ради чи статуту підприємства також потребують голосування на сесії.

Оскільки в кожній міській раді представлені різні політичні сили й активна опозиція, "теплих ванн" для членів наглядових рад не буває. Наприклад, у Миколаєві зустрічі наглядової ради водоканалу з депутатами міськради одразу перетворилися на предметну розмову про кадрові конкурси та ефективність витрат. Необхідність публічно відповідати на гострі запитання обранців громади тримає раду в постійному тонусі.

4. Ефект низької бази та чесна діагностика проблем

Комунальний сектор десятиліттями залишався хронічно "недолюбленим" для сучасних управлінських практик. Саме тому поява незалежного погляду дозволяє швидко припинити замовчування проблем і перейти до їх вирішення.

Показовою є відверта діагностика в КП "Миколаївводоканал". Як зазначила наглядова рада у своєму звіті, навіть після запуску нового державного водогону з Південного Бугу близько 40% води втрачається у зношених міських мережах дорогою до споживача. Досвідчені управлінці не бояться називати речі своїми іменами, проводити відкритий конкурс на нового гендиректора та вибудовувати дієву систему внутрішнього аудиту й контролю втрат.

Саме з діагностики почали реформу Вінниця та Кременчук. За підтримки програми EU4Reconstruction (Напрямок 2) у містах проводиться оцінка корпоративного врядування на двох комунальних підприємствах — КП "Вінницяміськтеплоенерго" та КП "Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л .Я. Левітана". Її мета — виявити прогалини в чинній системі управління та визначити конкретні кроки для приведення її у відповідність до стандартів ОЕСР.

5. Довіра інвесторів та готовність до зими і криз

За оцінками експертів, лише український комунальний водний сектор потребує щонайменше 17,5 млрд доларів інвестицій. Міжнародні банки та європейські донори оперують грошима своїх платників податків і не вкладатимуть великі кошти у непрозорі КП, де директор призначається одноосібно, а дієвий аудит – відсутній. Професійна наглядова рада, члени якої дбають про власну репутацію та зацікавлені в розвитку підприємства, підвищує довіру міжнародних партнерів. Це відкриває двері до великих грантів і кредитів та посилює контроль за використанням коштів громади.

Крім цього, корпоративне врядування змінює горизонт планування. Як показує досвід Львова і Миколаєва, коли наглядова рада зосереджується на стратегічному планування та управлінні ризиками, підприємство з часом перестає жити в режимі "гасіння пожеж". Воно починає завчасно готуватися до зими, складних опалювальних сезонів та інших надзвичайних ситуацій. А отже, у виграші залишається той, заради кого працює будь-яке комунальне підприємство, — мешканець міста.