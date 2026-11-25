Олександр Ганчев, співзасновник і директор Codex Energy, доктор історичних наук



Найбільша ілюзія розмов про енергетичну відбудову полягає в переконанні, що гроші прийдуть самі, щойно з'явиться попит. Попит є. Гроші – поки що здебільшого на папері.

Цифри справді вражають. За оцінкою RDNA5, яку в лютому оприлюднили уряд, Світовий банк, Єврокомісія та ООН, енергетиці в найближчі десять років потрібно $90,6 млрд – на третину більше, ніж рахували рік тому. Лише за минулу зиму, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, система втратила 9 ГВт генерації. Імпорт ситуацію не рятує: за даними Міжнародного енергетичного агентства, ліміт імпорту для енергоблоку України та Молдови – 2450 МВт, і цього недостатньо, щоб закрити зимовий дефіцит. На тлі таких цифр розмови про «енергетичний бум» звучать майже логічно: є дефіцит, отже, є ринок, отже, хтось на ньому заробить.

Виникає цілком закономірне запитання: хто саме? І чому, попри очевидний попит, приватний капітал заходить в енергетику значно обережніше, ніж хотілося б?

Проблема в тому, що в цій кризі в кожного учасника своя логіка, і далеко не всі вони ведуть до прибутку.

Для держави енергетична криза – це передусім рахунок, а не дохід. Вона платить за ремонти, імпорт, аварійне обладнання. І вона ж пам'ятає історію, яку інвестори пам'ятають ще краще: «зелений» тариф, накопичені борги, перегляд умов посеред гри.

Я починав у 2018 році саме з двох невеликих станцій під цей тариф, тож знаю ціну таких рішень не з чужих слів. Сьогодні держава не мусить гарантувати ціну. Її реальна роль інша – встановлювати правила. Граничні ціни на ринку, правила балансування, доступ до допоміжних послуг: саме від рішень НКРЕКП нині залежить дохідність нових проєктів. Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький оцінював, що в розподілену генерацію можна залучити $2–3 млрд приватних коштів без жодної бюджетної гривні – за однієї умови: якщо бізнес бачитиме чесні правила гри. Поки що прайс-кепи переглядаються частіше, ніж інвестор встигає перерахувати фінансову модель.

Для великого бізнесу ситуація зовсім інша. Атомні, теплові й гідроелектростанції залишаться кістяком системи, і жодна кількість сонячних парків по 5 МВт не замінить зруйнований енергоблок. Великі гравці й далі заробляють на масштабі. Але війна показала зворотний бік масштабу: коли генерація зосереджена в кількох точках, противнику вистачає кількох влучань. Тому навіть у плані Світового банку на $26 млрд, представленому влітку в Гданську, поряд з атомною генерацією і ГАЕС є 5 ГВт розподіленої генерації, а приблизно третину коштів мають дати приватні інвестори.

Для приватного інвестора відкривається вікно, якого ще кілька років тому не існувало. Але воно виглядає інакше, ніж уявляють прихильники простих рішень. Гроші в енергетиці сьогодні формує вже не стільки генерація, скільки час. У серпні різниця між найдешевшими денними і найдорожчими вечірніми годинами на ринку «на добу наперед» перевищувала 7,5 тис. грн за мегават-годину. Хто здатен зберегти енергію вдень і віддати ввечері, заробляє на цій різниці. Не випадково Україна торік встановила майже 3 ГВт·год батарейних систем і, за даними SolarPower Europe, стала четвертим ринком накопичувачів у Європі. З власного досвіду скажу: у моделі нашого болградського проєкту сонячна генерація дає лише близько третини доходу, решту – накопичувач.

Водночас саме тут найлегше переоцінити можливості. Модель, що спирається на різницю цін, вразлива до будь-якого регуляторного рішення, яке цю різницю звужує. Вільних можливостей для приєднання до мережі, за оцінками учасників ринку, лишилося близько 620 МВт на всю країну, і на практиці найскладнішим етапом проєкту виявляється не будівництво, а підключення. Додайте до цього воєнні та валютні ризики – і стає зрозуміло, чому інвестиційні презентації варто читати з олівцем у руках.

Тож хто заробить? Мабуть, не той, хто першим вийде на ринок, і не той, хто пообіцяє найвищу дохідність. Конкуренція в енергетиці поступово зміщується від швидкості будівництва до якості управління активами. Заробить той, хто чесно рахує ризики, закладає гроші на оновлення обладнання і вміє працювати за правилами, які змінюються.

Головна проблема нинішньої дискусії в тому, що набагато більше зусиль витрачається на розмови про мільярдний потенціал, ніж на створення умов, за яких цей потенціал може стати реальними інвестиціями. І доки правила гри залишаються непередбачуваними, будь-які заяви про енергетичний бум варто сприймати з обережністю.