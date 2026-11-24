Тімоті Додсон, голова Наглядової ради АТ «Укрнафта»

За понад 40 років роботи в міжнародній нафтогазовій галузі мені доводилося ухвалювати інвестиційні рішення в різних країнах, працювати з масштабними проєктами та оцінювати ризики, які можуть впливати на бізнес протягом десятиліть.

Але досвід роботи з українською енергетикою під час повномасштабної війни змушує по-новому подивитися на деякі усталені підходи.

Зазвичай великі енергетичні проєкти починаються з оцінки ресурсів, технологій, економічної доцільності та можливостей фінансування. В Україні до цього переліку додається питання: чи зможе об'єкт продовжувати працювати після чергової російської атаки?

Це принципово змінює умови роботи для енергетичних компаній, їхніх партнерів та інвесторів.

На міжнародній конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві ми обговорюємо залучення інвестицій, технологій і міжнародного бізнесу до відновлення української інфраструктури.

Проте важливо звернути увагу на інший аспект. Навіть коли фінансування знайдено, а інвестиційний проєкт економічно обґрунтований, його реалізація в Україні залишається складним завданням.

Сьогодні головний виклик полягає не лише в тому, щоб залучити кошти на відбудову, а й у тому, щоб перетворити ці інвестиції на реальні виробничі та енергетичні потужності.

Нова економіка енергетичної стійкості

У традиційній нафтогазовій галузі ефективність інвестицій значною мірою визначається тим, скільки додаткових ресурсів компанія зможе видобути та за якою собівартістю.

В Україні сьогодні цього недостатньо.

Потрібно враховувати захищеність виробництва, можливості відновлення пошкодженого обладнання та здатність підприємства працювати за відсутності зовнішнього електропостачання.

Інвестиції, які раніше могли розглядатися як додаткові заходи безпеки або резервування, стали необхідною умовою безперервної діяльності.

Це добре видно на прикладі «Укрнафти».

Компанія забезпечує 67% видобутку нафти в Україні. Попри регулярні російські удари по енергетичній інфраструктурі, у 2025 році нам вдалося збільшити видобуток нафти на 3,8%, а природного газу – на 2,9%.

Водночас значну частину ресурсів доводиться спрямовувати на підтримання працездатності об'єктів, відновлення після пошкоджень та зменшення залежності від зовнішнього енергопостачання.

Зокрема, «Укрнафта» реалізує проєкт власної розподіленої генерації на 17 виробничих майданчиках загальною потужністю близько 62 МВт. Його мета — забезпечити стабільність видобутку навіть за умов пошкодження енергосистеми.

Такі інвестиції не збільшують видобуток нафти чи газу, але зменшують виробничі втрати.

Те саме стосується фізичного захисту інфраструктури. Інженерні укріплення, укриття для персоналу та захист критичного обладнання стали невід'ємною частиною інвестиційних програм.

Для українських енергетичних компаній це означає необхідність постійно знаходити баланс між розвитком бізнесу та захистом того, що вже працює.

Від фінансування до реалізації проєктів

Відновлення енергетики потребує значних інвестицій, але це лише одна з умов успіху.

За підтримки міжнародних партнерів «Укрнафта» залучила близько 150 млн євро грантового фінансування та понад 280 млн євро кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку й Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Це створює фінансову основу для розвитку нових напрямів діяльності, зокрема електрогенерації.

Інвестиційний портфель компанії передбачає будівництво 23 об'єктів загальною потужністю 392 МВт. Перші потужності планується вводити в експлуатацію з 2027 року.

Однак реалізація таких проєктів потребує не лише коштів. Необхідні сучасне обладнання, технології, інженерна експертиза та кваліфіковані підрядники.

Саме тут український енергетичний сектор стикається з додатковими труднощами.

Частина міжнародних компаній не готова працювати в Україні через безпекові ризики. Водночас українські підприємства не завжди мають необхідні ресурси та досвід для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів.

Іншим викликом є тривалість закупівельних процедур. Високі стандарти прозорості та конкуренції, яких вимагають міжнародні фінансові інституції, є необхідними. Проте в умовах війни за кілька місяців можуть суттєво змінитися ціни на обладнання, матеріали та логістику.

Це впливає на готовність підрядників брати участь у закупівлях і виконувати довгострокові контракти.

На мою думку, українським компаніям та їхнім міжнародним партнерам важливо спільно знаходити підходи, які дозволять зберігати високі стандарти реалізації проєктів і водночас враховувати особливості воєнної економіки.

Не менш важливим є розвиток механізмів страхування воєнних ризиків. Вони можуть розширити коло міжнародних постачальників і підрядників, готових працювати в Україні, та створити додаткові можливості для залучення технологій.

Від міжнародної підтримки до практичних результатів

ReBuild Ukraine об'єднує держави, фінансові інституції та бізнес навколо спільного завдання – відновлення української економіки.

Однак результативність міжнародної співпраці визначатиметься не лише обсягами залученого фінансування, а й кількістю реалізованих проєктів.

Для цього необхідно поєднувати доступ до капіталу з технологічною експертизою, розширювати участь міжнародних підрядників та розвивати механізми управління воєнними ризиками.

Важливою умовою залишається й довіра партнерів до компаній, які реалізують ці інвестиції. Вона формується завдяки прозорості, професійному корпоративному управлінню та відповідальному використанню ресурсів.

Українська енергетика вже демонструє здатність підтримувати виробництво, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та готувати нові проєкти навіть під час повномасштабної війни.

Наступне завдання – створити умови для масштабування цих зусиль.

Україна не може відкладати відновлення енергетики до завершення війни. Тому сьогодні важливо не лише залучати інвестиції, а й забезпечувати їхню практичну реалізацію – щоб міжнародна підтримка перетворювалася на нові потужності та довгострокову енергетичну стійкість країни.

