Сергій Касьянов, голова Ради директорів KSG Agro

Уявімо два аграрні підприємства. Перше купує електроенергію дешевше, але під час тривалого відключення зупиняє виробництво. Друге інвестує у власну генерацію, накопичувачі та систему управління енергоспоживанням. Якщо порівнювати лише рахунки за електроенергію, ефективнішим здаватиметься перше. Проте якщо врахувати втрати від простою, ризик зриву виробничого циклу та невиконання зобов’язань, результат може бути протилежним.

Це головна зміна, яку повномасштабна війна принесла в економіку агробізнесу: енергію більше не можна оцінювати лише за ціною кіловат-години. Потрібно рахувати повну вартість виробництва з урахуванням надійності енергопостачання.

Для тваринництва це особливо очевидно. Вентиляція, водопостачання, годування та підтримання температури не можуть чекати відновлення електропостачання. Свинокомплекс не має кнопки паузи: зупинка обладнання загрожує здоров’ю поголів’я, виробничим результатам та фінансовій стабільності підприємства. Тому ключове запитання для керівника-аграрія сьогодні не лише «Скільки коштує електроенергія?», а й «Скільки вартує її відсутність?».

Саме з такої логіки ми виходимо в KSG Agro. У 2022 році, коли енергетичні ризики стали безпосередньою загрозою виробництву, ми встановили на виробничих майданчиках і в головному офісі близько десяти генераторів сумарною потужністю приблизно 1,5 МВт. Це було рішення першої необхідності, покликане підтримати критичні процеси й не допустити зупинки виробництва.

Однак резервна генерація та системна енергоавтономність, то є різні речі. Генератори допомагають пережити відключення, але потребують пального, обслуговування та ремонту. Якщо їхньої потужності недостатньо, підприємство залишається залежним від зовнішньої мережі. Тому наступний крок не просто збільшувати кількість генераторів, а об’єднувати різні джерела енергії в єдину систему.

У 2025 році KSG Agro інвестував близько 2 млн євро в розвиток енергоавтономності. На початку 2026 року на одному зі свинокомплексів холдингу запрацювала когенераційна установка потужністю 1,2 МВт електроенергії та 1 МВт тепла. Вона дає нам змогу забезпечувати потреби в енергоресурсах в осінньо-зимовий період. Наступним етапом стала розбудова сонячної генерації та систем накопичення електроенергії з об’єднанням усіх компонентів через інтелектуальну систему управління EMS.

Економічний сенс такого підходу у взаємодоповненні технологій. Когенерація одночасно виробляє електроенергію та тепло, сонячна станція покриває частину денного споживання, а накопичувачі дають змогу використовувати збережену енергію в інший час. Система EMS координує роботу обладнання відповідно до поточного навантаження та доступності ресурсів.

Проте саме встановлення сучасного обладнання ще не гарантує ефективності. Сонячна станція може виробляти більше електроенергії, ніж підприємство здатне використати, когенерація залишати незатребуваним тепло, а накопичувачі працювати неузгоджено з графіком споживання. Тому оцінювати потрібно не потужність обладнання, а економіку всієї системи.

Починати слід з енергоаудиту: визначити добовий профіль споживання, критичні процеси, пікові навантаження, сезонну потребу в теплі та втрати від відключень. Це дає змогу підібрати оптимальну потужність генерації й накопичувачів, уникнувши як недостатніх інвестицій, так і придбання обладнання, яке більшу частину часу простоюватиме.

Не менш важливо правильно розрахувати собівартість власної енергії. Крім пального, потрібно враховувати обслуговування, ремонти, амортизацію, фінансування інвестицій та інші експлуатаційні витрати. Для когенерації важлива цінність реально використаного тепла, для сонячної станції можливість споживати вироблену електроенергію безпосередньо на підприємстві, для накопичувачів втрати енергії, ресурс батарей та вартість зберігання.

Порівнювати власну генерацію із закупівлею електроенергії потрібно на однаковій основі, враховуючи повні витрати обох варіантів. Але навіть правильний розрахунок собівартості не дає повної картини без оцінки ризику простою. Потрібно враховувати можливі втрати продукції, загрози для поголів’я, витрати на відновлення роботи, додаткове навантаження на персонал та логістику, а також наслідки невиконання контрактів. Доцільно моделювати кілька сценаріїв: коротке відключення, тривалу відсутність електроенергії та повторні перебої протягом кількох днів.

Тоді інвестиції в енергоавтономність постають не просто витратами на резервне обладнання, а й способом зменшити ризик значно дорожчих втрат. При цьому повна відмова від централізованого постачання не обов’язково є оптимальним рішенням. Економічно виправданішою може бути модель, у якій мережа доповнюється власною генерацією, а автономне живлення насамперед захищає критичні процеси. Рівень незалежності має відповідати вартості можливого простою.

Важливо також оцінювати енергетичні проєкти в контексті розподілу капіталу. Інвестиції в генерацію конкурують із модернізацією виробництва, оновленням обладнання та іншими напрямами, що підвищують продуктивність. Партнерське фінансування або залучення зовнішнього інвестора можуть змінити економіку проєкту, але потребують уважного аналізу умов контракту, розподілу ризиків та довгострокової вартості електроенергії.

Універсальної моделі енергоавтономності для всіх агропідприємств не існує. Для господарства із сезонним споживанням, тваринницького комплексу з безперервними процесами та переробного підприємства з піковими навантаженнями потрібні різні рішення. Для одних пріоритетом буде резервне живлення, для інших когенерація або поєднання сонячної генерації з накопичувачами. Вибір має починатися з технології виробництва та вартості ризиків, а не з моди на певне обладнання.

Для України це питання виходить далеко за межі окремого бізнесу. Енергетична стійкість агропідприємств означає стабільніше виробництво продовольства, надійніші ланцюги постачання та меншу вразливість економіки до ворожих атак на інфраструктуру. Для самого виробника автономність має сенс тоді, коли вона забезпечує керовані витрати, зменшує ризики та дає змогу планувати діяльність.

Конкурентну перевагу матиме не підприємство з найбільшою кількістю генераторів і не те, яке прагне повної автономності за будь-яку ціну. Виграє той, хто найточніше розрахує вартість надійного виробництва й побудує енергетичну систему з найменшими сукупними витратами. Адже найдорожчою електроенергія стає не обов’язково тоді, коли за неї виставляють найбільший рахунок. Іноді справжньою ціною є зупинене виробництво саме в ту мить, коли від неї залежить усе.