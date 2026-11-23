Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів

Верховна Рада хоче протягнути законопроєкт № 10372, яким пропонує поділити лікарів на три окремі палати. Нам нав'язують поділ, який лише посварить колег через зони відповідальності і заплутає пацієнтів. Ухвалювати цей законопроект в жодному разі не можна. Медичні товариства роками напрацьовували модель, де професійна спільнота сама відповідає за стандарти, якість допомоги та захист лікаря. Народним депутатам нарешті варто дослухатися до медичної спільноти.

Законопроєкт, наприклад, пропонує передати п’ятьом(!) професійним палатам право вирішувати, хто може працювати за фахом, встановлювати етичні правила та розглядати скарги. Окреме самоврядування медсестер, медбратів та фармацевтів, це зрозуміло. Але навіщо дробити одну лікарську професію на сімейних лікарів, спеціалістів і стоматологів? Це три різні керівництва, три кодекси етики й три комісії зі своїм баченням того, як має діяти лікар.

Сімейний лікар направляє до мене пацієнта з підозрою на тяжку інфекцію. Після стаціонару людина повертається під його нагляд. У кожного з нас своя відповідальність, але обов’язок зберігати лікарську таємницю, пояснювати хворому свої рішення і вчасно передавати колезі відомості, від яких залежить лікування, — спільний. Якщо родина вважає, що під час лікування пацієнту завдали шкоди, дії двох лікарів розглядатимуть дві комісії за двома кодексами. Хто в такому разі оцінить увесь перебіг лікування і дасть родині зрозумілу відповідь, проєкт не визначає.

Мені близька модель єдиної лікарської організації, де в спільних керівних органах усі напрями — і первинна ланка, і вузькі спеціалісти, і стоматологи — мають рівне представництво. Це дасть змогу кожному практикуючому лікарю напряму впливати на правила та стандарти ведення пацієнтів ще на етапі їх розробки, а не просто отримувати готові вказівки «згори». При цьому держава має законом визначити межі переданих повноважень і гарантувати право на оскарження рішень. А як організувати роботу, обрати керівництво з регулярною ротацією та забезпечити підзвітність і прозорість голосувань без конфлікту інтересів спільнота вирішить сама, обов’язково врахувавши голос колег із регіонів, які знають реальні можливості лікарень.

І тут маємо врахувати досвід адвокатського самоврядування, де керівництво не змінюється вже 14 років, виправдовуючи все воєнним станом, звітність щодо внесків закрита, а дисциплінарні органи тиснуть на незгодних. У цьому законопроекті ніби формально заклали обмеження, але залишили лазівки: рішення без кворуму зможе протягнути організована меншість, керівникам лікарень і власникам аптек не заборонили очолювати палати, а незручних лікарів усе одно зможуть залякувати дисциплінарними стягненнями. Для чого нам ще одні корупційні органи, які за гроші лікарів тиснутимуть на незгодних?

Окремо про гроші. Лікарі можуть утримувати своїм коштом організацію, якій довірили захист своїх професійних інтересів. Але якщо держава доручає палатам видавати свідоцтва й вести державний реєстр, вона повинна закласти на це кошти в бюджеті. З якого дива лікар має зі своєї зарплати оплачувати виконання державних функцій? Особливо обурює те, що від сплати внеску залежатиме саме право лікувати. Якщо платіж прострочено більш як на рік, лікар втрачає членство в палаті й не допускається до роботи, а тимчасове зупинення права на практику пропонують зробити підставою для звільнення. Припустимо, за договором збір мала перерахувати лікарня, але її адміністрація цього не зробила. У підсумку без роботи залишається фахівець, до лікування якого немає жодних претензій, а ціла громада втрачає лікаря через чужий борг.

Про військових медиків. Закон нібито не чіпає їх під час служби, але після демобілізації людина, яка роками рятувала поранених, опиняється без права на роботу, поки не збере свідоцтва й бали безперервного професійного розвитку. А звільнити ветеранів від членських внесків чи плати за розгляд скарг автори віддали на розсуд палат — захочуть дадуть пільгу, а не захочуть, то плати на загальних підставах. Так не має бути!Гарантії повернення в професію та звільнення ветеранів від зборів повинні бути прямо в законі, тим більше що з бюджету це не потребує жодної копійки.

Мене обурює, що Етична комісія зможе позбавити лікаря права на практику, а от отримати незалежний висновок фахівця відповідної спеціальності перед таким рішенням законопроєкт її не зобов’язує. Тяжке ускладнення саме по собі ще не свідчить про помилку. Для цього треба з’ясувати, що лікар знав про стан хворого, які засоби мав і чи зробив усе можливе за тих обставин. А якщо потрібного препарату не було через зірвану закупівлю, то чому за це має відповідати лікар, який стояв біля ліжка хворого?

А ще таке: для розгляду скарги в Етичній комісії пацієнт має заплатити до 10% мінімальної зарплати. Чому пацієнт, який і так уже пройшов через тяжку хворобу має ще платити гроші за те, щоб його почули й розібралися, що сталося? Натомість варто дати пацієнтові та лікарю можливість за взаємною згодою врегулювати конфлікт за участю медіатора, зі збереженням права звернутися до суду, а розгляд первинної скарги зробити безоплатним.

У нинішній редакції цей законопроєкт не захищає ні лікаря, ні пацієнта, а лише створює нові бюрократичні бар'єри та важелі тиску на медиків, тому приймати його категорично не можна. На жаль, це той випадок, коли за красивою назвою про самоврядування ховається абсолютно нікчемний зміст, який лише доб'є українську медицину.