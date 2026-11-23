Наталія Козловська, заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України

Раніше детально проговорили про оновлення державних будівельних норм і про те, чому Україні потрібні сучасніші підходи до проєктування. Наступний важливий крок — запровадження Єврокодів. Що це означає для українського будівництва, як відбувається цей процес і до чого варто готуватися інженерам та всьому ринку?

Цей процес — частина руху України до єдиного європейського ринку послуг. Ще у 2014 році, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла курс на зближення технічного регулювання у будівництві з європейським. Один із ключових кроків — запровадження Єврокодів: європейської системи з 10 стандартів проєктування будівельних конструкцій.

Як сьогодні працюють дві системи одночасно

Щоб зрозуміти, що саме змінить перехід на Єврокоди, спочатку варто подивитися, як ми працюємо зараз.

Перше покоління Єврокодів разом із національними додатками почало працювати в Україні вже у 2014 році. Сьогодні діє дві системи, за якими можна розраховувати будівельні конструкції: національні ДБН та Єврокоди. На рівні законодавства вибір між ними не обмежений.

Попри це застосування в Україні Єврокодів поки не стало поширеною практикою. Проєктувальники та замовники будівництва здебільшого продовжують працювати за звичними ДБН і поки не мають достатніх стимулів, щоб переходити на нові для себе підходи до проєктування.

ДБН регулюють не лише розрахунки будівельних конструкцій, а й вимоги до будівлі загалом: її розміщення на ділянці, об’ємно-планувальні рішення, пожежну безпеку, інженерні системи, енергоефективність та організацію будівництва. Окремі норми визначають, як розраховувати конструкції, щоб забезпечити їхню міцність, стійкість і надійність. Саме в цій частині ДБН перетинаються з Єврокодами, хоча підходи до розрахунків у них дещо відрізняються.

Водночас перехід на Єврокоди потребуватиме не лише оновлення нормативної бази, а й належної технічної бази та європейських підходів методів випробувань.

Сьогодні проєктувальник може вільно обрати, за якою системою працювати — національними нормами чи Єврокодами. Але є суттєва умова. Якщо обрано Єврокоди, то за ними потрібно розрахувати всі конструкції будівлі, а не лише окремі елементи. Те саме стосується і національних норм.

У перспективі ж - ми маємо прийти до іншої моделі: розрахунки будівельних конструкцій виконуватимуть за Єврокодами, а ДБН залишаться для решти вимог до будівлі — від планування до пожежної безпеки та інженерних систем.

Єврокоди точно дають інженерам більше свободи у виборі рішень і можливість працювати зі складнішими архітектурними формами. Наприклад, новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС — об’єкт, для проєктування якого точно не було готових типових рішень. Так само із застосуванням Єврокодів запроєктований НСК «Олімпійський».

В перспективі Україна точно перейде до застосування Єврокодів, а національні розрахункові норми відійдуть у минуле, як свого часу це сталося зі СНіП.

Але для такого переходу потрібно підготувати нормативну базу та сам ринок.

Друге покоління Єврокодів: що зміниться

Змінюються не лише українські підходи до нормування. Європейська система також розвивається, і зараз країни ЄС готуються до впровадження другого покоління Єврокодів. Європейський комітет стандартизації (CEN) завершив роботу над ними. У ЄС їх планують ввести в дію у 2028 році. Україна також готується до переходу одночасно з європейськими країнами.

Ми вже розробили та прийняли 12 національних стандартів щодо проєктування конструкцій за Єврокодами, які належать до «другого покоління». Ще 20 національних стандартів перебувають на етапі розроблення. Їх прийняття заплановане на 2027 рік.

У другому поколінні стандартів з’явились рішення, важливі не лише для нового будівництва. Зокрема, окремі вимоги стосуються оцінки стану, повторного використання та модернізації вже наявних конструкцій.

Це важливо для України, де значна частина будівель потребує відновлення, ремонту або модернізації. Нові стандарти з одного боку дадуть інженерам більше інструментів для роботи не лише з новими, а й з наявними спорудами. Водночас багато наявних об’єктів, особливо збудованих за радянських часів, проєктувалися за іншими нормами. Тому застосування Єврокодів до них буде непростим завданням і вимагатиме від інженерів високої фаховості та вміння адаптувати європейські підходи до вже наявних рішень.

Чи готовий український ринок до переходу

Дослідження готовності до переходу та опитування проєктувальників показало, що більшість фахівців знайомі з Єврокодами, мають досвід роботи з ними та підтримують перехід на проєктування виключно за європейськими стандартами.

45% опитаних готові працювати за Єврокодами без додаткового підготовчого періоду. Іншим для цього потрібен щонайменше рік на перепідготовку.

Серед основних перешкод проєктувальники називають брак методичних рекомендацій і навчальних програм для практикуючих інженерів.

Попит на навчання справді великий. Наприклад, у серпні 2026 року Асоціація «Центр сталевого будівництва» провела цикл лекцій з Єврокодів. Кількість охочих долучитися виявилася в рази більшою, ніж передбачали організатори.

Водночас до переходу мають бути готові не лише проєктувальники. Це стосується всієї спільноти, залученої до будівельної галузі: інженерів, експертів та інших профільних фахівців.

В Україні є інженери, які вже працюють за Єврокодами, зокрема над європейськими проєктами. Є такий досвід і в промисловому та аграрному будівництві: замовники давно використовують європейські стандарти для проєктування окремих типів споруд. Втім, поки що йдеться переважно про промислові об’єкти. Найменше досвіду застосування Єврокодів — у проєктуванні інженерно-транспортної інфраструктури.

Як відбуватиметься перехід

Перш за все потрібно узгодити друге покоління Єврокодів з чинними українськими ДБН. Сьогодні триває оцінка їхньої сумісності. Попередні результати показують, що державні будівельні норми потребують перегляду, аби уникнути технічних суперечностей.

Паралельно оцінюється вплив переходу на вартість будівництва. Адже вищі коефіцієнти запасу призводять до збільшення матеріаломісткості конструкцій. Підходи, які застосовують у країнах із вищими економічними можливостями, не завжди можна напряму перенести в наші реалії. Це важливо враховувати під час визначення розрахункових коефіцієнтів і закладати адекватні показники, збалансувавши проєктні рішення конструкцій із вартістю.

Замінити одні документи іншими точно не вийде. Важливо, щоб проєктувальники були готові працювати за новими правилами, щоб самі правила відповідали українським умовам, а їх застосування не призводило до суттєвого зростання вартості будівництва. Не менш важливо, готовність українських виробників забезпечити ринок відповідною продукцією.

Тому попереду конкретна робота: переглянути окремі положення ДБН, які заважають застосовувати Єврокоди, розробити національні додатки, визначити правила паралельного застосування двох систем (ДБН залишаться в частині загальних вимог до об’єкту) і підготувати проєктувальників та інженерів до роботи за новими стандартами.

Адже сам перехід на Єврокоди ще нічого не змінить. Результат буде тоді, коли вони стануть робочим інструментом для українських проєктувальників і будуть повноцінно застосовуватися в будівництві.