Олександр Ларін, голова ГО "Спортивний контекст", Генеральний секретар Федерації баскетболу України (2011-2015 рр.), заступник міністра спорту України (2010 р.)

У листопаді 2026 року Фінляндія посилила правила в’їзду для громадян Росії, поширивши їх і на професійних спортсменів — навіть тих, хто заявлений у нейтральному статусі. Це суверенне рішення держави, яке б’є по логістиці та ламає календарі. Але що буде, якщо турнір перенесуть туди, де візових заборон немає, знайдуться нові спонсори, а керівництво світового спорту зміниться?

Відмова у візі та спортивна дискваліфікація — речі різного порядку. Держава вирішує, кого пускати за свій кордон, а міжнародна федерація — хто має право залишатися частиною світового спорту. Навіть якщо європейські уряди закривають кордони, а дев’ять країн у липні 2026 року пропонують Єврокомісії переглянути фінансування структур, які повертають росіян і білорусів на арени (на що у листопаді відреагував єврокомісар зі спорту Гленн Мікаллеф, заявивши про врахування недопущення пропаганди під час розподілу коштів ЄС), сам по собі статус російської федерації від цього не змінюється. Чимало організацій не залежать від європейського бюджету й знайдуть гроші в інших місцях.

Візова заборона — це замок лише на одних дверях: турнір перенесуть, і росіяни зайдуть через сусідні. Грошові рішення б’ють по гаманцю, але не забирають членство. А от її функціонери й далі сидять у керівних кріслах міжнародних федерацій — голосують на конгресах, пишуть правила та вирішують, на яких умовах виступатимуть українці.

Вступаючи до міжнародної федерації, національна організація отримує владу — голосувати й висувати своїх людей на керівні посади, але разом із нею бере обов’язки: дотримуватися статуту та не зазіхати на територію й права інших членів. Якщо ці норми порушені, запускаються внутрішні дисциплінарні механізми.

Показовий приклад — рішення МОК від 12 жовтня 2023 року щодо призупинення повноважень Олімпійського комітету Росії (ОКР) після того, як той 5 жовтня включив до свого складу регіональні спортивні організації з окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. МОК визнав це порушенням Олімпійської хартії та втручанням у сферу повноважень НОК України. 23 лютого 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію росіян, а у липні 2026 року МОК тимчасово зняв призупинення після того, як ОКР прибрав ці організації зі свого складу.

Схожий шлях пройшла й шахова федерація. Після звернень української сторони та рішення CAS щодо діяльності російської федерації на окупованих територіях України, у червні 2026 року Рада FIDE ухвалила призупинити членство Федерації шахів Росії на три роки (або до виконання рішення CAS) з винесенням питання на Генеральну асамблею.

На цьому правовому підході ґрунтується ініціатива Rules of Sport, яку веде ГО "Спортивний контекст". Її суть — змусити органи міжнародних федерацій давати правову оцінку діям російських структур і застосовувати статутні санкції, насамперед щоб захистити спортивну юрисдикцію України.

За терміном "спортивна юрисдикція" стоять цілком практичні речі: хто має право проводити офіційні змагання на нашій землі, реєструвати клуби, готувати тренерів і видавати ліцензії дітям. Коли росіяни створюють свої структури в окупованому Маріуполі, Донецьку чи Мелітополі, вони фактично привласнюють українські клуби, школи та кадри. Окупація не змінює міжнародно визнаних кордонів України, але для спортивних санкцій самого факту окупації замало — треба зафіксувати конкретне порушення статутів і регламентів.

Показовий контраст — світовий хокей, де наприкінці жовтня 2026 року відбувся гучний конфлікт навколо апеляції щодо допуску російських збірних на турніри IIHF. Реагуючи на це, Федерація хокею України обрала формат політичної, а не правової відповіді, заявивши: "Вважаємо, що питання безпеки учасників і цілісності міжнародного спорту не можуть розглядатися окремо від реалій війни, яку росія продовжує вести проти України". Якби замість обмежень у вигляді політичних заяв Федерація хокею України вчасно виконала свою "домашню роботу", юридично зафіксувала діяльність російських хокейних структур на окупованих територіях і звернулася до положень статуту міжнародної федераціі, європейським країнам, які не бажають бачити росіян на чемпіонатах світу під час війни, не довелося б вдаватися до радикальних візових чи політичних заходів — усе вирішувалося б спокійно, у рамках статуту самої міжнародної федерації.

Юридичний шлях повільний і вимагає доказів, знання регламентів і готовності до апеляцій. Але за наявності фактів він б’є по статусу самої організації — її членству, праву голосу на конгресах та участі в керівних органах.

Про війну, загиблих і зруйновану інфраструктуру треба говорити світові, але самі по собі свідчення злочинів не завжди дають федерації формальну підставу вигнати свого члена без доведеного порушення спортивних норм. Тим часом президенти федерацій не сидять у кріслах довічно: їх переобирають, приходить нове керівництво з іншими інтересами, і тоді українській стороні знову доводиться починати переконання з нуля.

Візові бар’єри, фінансові умови ЄС і юридичні процедури можуть доповнювати одне одного, але кожен інструмент має свою межу. Політична кон’юнктура змінюється, а зафіксовані порушення статуту залишаються правовим фактом навіть після зміни керівництва чи завершення війни. Питання в тому, чи встигне український спорт закріпити свої права в юридичних процедурах, поки час не сплив.