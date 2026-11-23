Роман Кірігетов, член Наглядової ради АТ “Прозорро.Продажі”

Моя експертиза у запуску маркетплейсів — від створення Kabanchik.ua до викладання та консультування стартапів — базується на одному правилі: будь-який цифровий сервіс живий доти, доки в ньому є попит та ліквідність. Якщо немає покупців, продавці не викладають товари; якщо немає вибору лотів, покупцям немає сенсу приходити на платформу.

У випадку з АТ «Прозорро.Продажі» держава одразу формує пропозицію з тисяч лотів.. Проте самий лише обсяг не гарантує угод: без якісного попиту система ризикує перетворитися на «цвинтар неліквідних оголошень».

Як член Наглядової ради АТ «Прозорро.Продажі», я прагну імплементувати досвід приватного e-commerce, аби допомогти команді розвивати державні аукціони як зручний, ефективний та зрозумілий IT-продукт для бізнесу.

Від «каталогу лотів» до справжньої ліквідності та North Star Metric

Головний принцип будь-якого успішного маркетплейсу — це не розмір каталогу, а його ліквідність та швидкість оборотів. З мого особистого досвіду побудови приватних сервісів (зокрема Kabanchik.ua) показником здоров’я системи є швидкість реакції на запит. В аукціонах державних активів ця логіка працює так само, але має власну метрику.

Полярна зірка (North Star Metric*) державних торгів — це кількість учасників на один лот.

За час існування ЕТС Прозорро.Продажі понад 14,1 тисячі організаторів оголосили хоча б один аукціон, з яких понад 6,1 тисячі виставляли лоти у 2026 році. На тлі активізації ринку середня кількість учасників на один лот зросла з історичних (тобто за весь час існування системи) 2,38 до 2,53. Це відображає вплив конкуренції: середнє зростання стартової ціни на торгах у поточному році сягнуло 53% проти 47,51% за весь час роботи системи. Про що говорять ці показники? Про вплив конкуренції на фінальну ціну лоту. . Як наслідок, це забезпечило вищу ліквідність і як результат — кращий економічний ефект для держави через зростання фінальної вартості лотів на торгах.

Додам ще декілька слів про ефективність та метрики. Кількість оголошених аукціонів не може бути метрикою успіху. Якщо лот виставлено, але на нього ніхто не прийшов, це не нейтральний результат — це негативно-від’ємний показник. Майно продовжує простоювати та руйнуватися без ефективного власника. Кожен невдалий аукціон — це втрата часу й грошей для країни та бізнесу, який міг би створювати нові робочі місця й піднімати ВВП.

Саме тому команда Прозорро Продажі формує ліквідність системно — рухаючись категорія за категорією та застосовуючи ринкові механізми ціноутворення. Англійські й голландські аукціони дозволяють балансувати очікування продавців і покупців, забезпечуючи реальну ринкову вартість лотів.

UX, якість даних та межі B2B/B2C інструментів у B2G

Державні органи не завжди мають достатньо ресурсів, щоб якісного підготувати оголошення про продаж чи передачу в оренду публічного активу. А у класичному маркеплейсі працює принцип: недостатньо інформації про товар — прямий шлях до втрати покупця. Вирішити це завдання можна завдяки точковому email-маркетингу та сегментації баз даних. У Прозорро.Продажі готують персоніфіковані добірки лотів як для зовнішніх потенційних покупців, зібраних із джерел на кшталт YouControl (наприклад, аграріїв із землями у Чернівецькій області), так і для існуючої аудиторії учасників, які вже змагалися за подібні лоти. Пропозиція аналогічних об'єктів у рідному чи сусідньому регіоні дозволяє системно залучати релевантних інвесторів та підтримувати високий попит на нові аукціони.

Перспективним напрямом для подальшого покращення UX та якості даних є залучення ШІ-агентів. У майбутньому штучний інтелект зможе аналізувати описи найуспішніших лотів із високою конкуренцією та давати продавцям точкові підказки, як зробити їхні оголошення більш привабливими для інвесторів.

Водночас не всі класичні інструменти ритейлу підходять для сфери державних торгів:

Що працює Що суперечить системі Органічний трафік (SEO-оптимізація під запити на кшталт «купити склад у Львові»), максимальна спрощеність верифікації та публікація реальних історій успіху (кейси підприємців, які купили занедбане приміщення й запустили бізнес). Знижки, кешбек, персоналізація видачі або платна пріоритезація лотів. На відміну від приватних маркетплейсів, в ЕТС це неможливо, адже суперечить принципам прозорості та рівності учасників.

Двошарова система та реальна додана вартість партнерів

Наявність центральної бази даних (ЦБД) у зв'язці з мережею приватних майданчиків створює ефективну двошарову модель. Центральна система гарантує дотримання єдиних правил гри, тоді як приватні майданчики жорстко конкурують між собою за покупців і продавців. Тому важливим показником ефективності ЕТС є залучення нових покупців майданчикам. Для будь-якого покупця перша участь у торгах — це складно, не до кінця зрозуміло та дуже багато кроків. Зараз команда Прозорро.Продажів працює над спрощенням кількості кроків для учасників аукціонів. Все, аби коли новий покупець вперше бере участь у торгах навіть за невеликий об’єкт (наприклад, 10 кв. м у переході під квітковий магазин), переконується у прозорості правил — він перетворюється на постійного інвестора у державні активи.

Державні аукціони як двигун економічного зростання

Прозорість та велика кількість оголошених лотів — це лише фундамент, а не кінцева мета державних торгів. Головна цінність АТ «Прозорро.Продажі» полягає в здатності переводити неліквідні й занедбані державні активи у руки ефективного приватного власника, формувати ринкову ціну за рахунок системи аукціонів. Команда розуміє, що самої наявності платформи недостатньо: потрібно постійно працювати над тим, щоб бізнесу було зрозуміло й вигідно нею користуватися. Для державної компанії така логіка управління особливо цінна. Саме вона дозволяє побудувати інституцію, яка здатна розвиватися, відповідати на зміни ринку й давати результат у довгій перспективі. І я бачу в цьому досвіді потенціал для значно ширшого застосування в державному секторі.

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*North Star Metric (NSM, метрика «Полярної зірки») — це один-єдиний показник, який найкраще відображає основну цінність, яку продукт надає своїм клієнтам, і безпосередньо впливає на довгостроковий фінансовий успіх компаній.