Наталія Савчук, заступниця голови правління ПриватБанку з операційних питань

Для будь-якого бізнесу в Україні операційна стійкість сьогодні — це не просто один зі стратегічних пріоритетів, а щоденна необхідність. Для ПриватБанку, з огляду на масштаб нашої інфраструктури, кількість клієнтів і географію присутності, це особливо складний виклик.

Ми постійно працюємо над сценаріями реагування: тестуємо вже напрацьовані, аналізуємо нові ризики, адаптуємо наші процеси до того, як змінюється ситуація чи прогноз. І фактично щодня стикаємося з новими обставинами та викликами, на які потрібно реагувати.

З початку повномасштабної війни пошкоджень зазнали понад 220 об'єктів нерухомості банку. Також постійно зазнає ударів наша мережа пристроїв, як наприклад банкомати та термінали самообслуговування. Ці цифри постійно змінюються. Адже коли ми бачимо влучання в об'єкти наших партнерів у ритейлі, це означає втрату чи пошкодження й наших банкоматів та терміналів, розташованих там.

Але попри всі ці виклики, наше завдання — забезпечувати доступність банківських послуг для клієнтів.

Ми адаптуємо нашу мережу та інфраструктуру до роботи в умовах блекаутів. Сьогодні в банку відповідно до вимог Національного банку України (НБУ) працюють 500 відділень Power Banking. Це мережа, яка має забезпечувати обслуговування клієнтів навіть за умов тривалих відключень електроенергії та зв’язку.

НБУ зобов’язав банки забезпечити безперебійну роботу щонайменше 35% чергових відділень у кожному регіоні в умовах тривалої відсутності електропостачання. У ПриватБанку таких відділень близько 50% від усієї мережі. Вони обладнані альтернативними джерелами живлення, зокрема генераторами та акумуляторними системами, а також мають захищені та зарезервовані канали зв'язку.

Крім того, понад 5 тисяч банкоматів і терміналів самообслуговування, або більш як 30% нашого великого парку, мають можливість працювати під час відключень електроенергії. Загалом це 5,2 тисячі пристроїв, які забезпечують клієнтам доступ до основних банківських сервісів та готівки.

Також ми враховуємо ризики можливого ускладнення транспортного сполучення між правим і лівим берегами Києва. Ми вже проаналізували це питання разом із колегами і особливу увагу приділили роботі наших колег у відділеннях банку та командам з забезпечення роботи банкоматної мережі.

Одна з наших переваг — широка присутність і на лівому, і на правому берегах. Це дає нам необхідну гнучкість в організації роботи та забезпеченні безперервності операцій.

Ми також дали співробітникам можливість обрати місце роботи з урахуванням того, де вони живуть: ті, хто мешкає на лівому березі, за можливості працюють на лівому, а ті, хто на правому, — на правому. Більшість колег, які хотіли скористатися такою можливістю, уже ухвалили відповідні рішення.

Усі ці заходи стійкості звісно ж потребують значних інвестицій, і ми продовжуємо вкладати кошти як у фізичну інфраструктуру, так і в готовність наших людей працювати в умовах нових викликів.

Значних інвестицій потребує постійне відновлення наших відділень та пристроїв після обстрілів.

Деякі наші відділення в Запоріжжі, Дніпрі та Києві зазнавали пошкоджень по п'ять-шість разів. Тобто відновлення — це не одноразова робота після якогось одного інциденту, а постійний процес, який потребує значних ресурсів та зусиль команди банку.

Важлива складова наших інвестицій — забезпечення енергетичної автономності мережі. Ми вже інвестували в акумуляторні системи LFP для відділень Power Banking. Вони працюють разом із генераторами, подовжують час автономної роботи та значно полегшують роботу персоналу під час тривалих відключень електроенергії.

Цього року ми додаємо генератори також для всієї мережі. Наша ціль — забезпечити альтернативним електроживленням не лише відділення Power Banking, а всі відділення банку. Ми хочемо, щоб кожне відділення мало можливість продовжувати роботу за відсутності централізованого електропостачання.

Водночас важливо розуміти, що ці інвестиції — це також інвестиції в безпеку та підтримку наших співробітників. На цей напрям спрямовується більша частина запланованих витрат.

Це, зокрема, релокація людей із регіонів, де безпекова ситуація погіршується і ми змушені евакуювати персонал. Ми допомагаємо з переїздом, орендою житла, підтримуємо співробітників, чиє майно було пошкоджене внаслідок обстрілів. Таких випадків у нас уже понад 350. Окремо підтримуємо колег, які продовжують працювати в регіонах поблизу лінії фронту. Колеги у цих регіонах щодня ризикують, доставляючи готівку до банкоматів, відділень; відновлюючи інфраструктуру, відкриваючи двері відділень для клієнтів.

Для нас усі ці інвестиції мають цілком конкретну мету: забезпечити клієнтам впевненість у тому, що ПриватБанк буде доступним і продовжуватиме надавати послуги за будь-яких обставин, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. Ми робимо все можливе для наших клієнтів і працівників, щоб забезпечити цю безперервність.

Звісно, ми не можемо передбачити всі сценарії розвитку війни. Але маємо постійно готуватися до них, розвивати та резервувати інфраструктуру, підтримувати людей і впроваджувати рішення, які дозволяють банку працювати навіть у найскладніших умовах для наших клієнтів.