Дмитро Стрільчук, голова Ради регіону учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) у Чернівецькій області, власник і директор ТОВ "Стрільчук Транс"

Григорій Кукуруза, засновник R&D-бюро Numior

Сигнал: черга перед Сіретом стала проблемою для Румунії

З 12 листопада 2026 року на румунському боці пункту "Сірет – Порубне" втретє за сім тижнів зібралася черга фур на в'їзд в Україну. За даними АсМАП, 13–15 листопада в ній стояло близько 360 машин, а колона сягала майже 10 км.

Прикордонна поліція Румунії називає дві причини: передсвяткове зростання перевезень і нижчий темп приймання на українському боці. За її оцінкою, пункт у Сіреті за звичайних умов може оформити близько 250 фур за 12 годин, а українська сторона в середньому приймає 170–200. Це зіставлення спроможності з фактичним прийманням, а не підрахунок машин, які щозміни додаються до черги.

Але воно дає підстави вимагати пояснень: що стримує приймання на українській ділянці і чи можна його прискорити. Офіційно очікування становило до 7 годин, перевізники називають 1,5–2 доби.

Дані на 18.11.2026. Листопад 2026: відстань від митниці до кінця черги; офіційна цифра префектури 9 км. Спроможність Сірета наведено за звичайних умов

Влада повіту Сучава реагує публічно і називає причиною українську сторону:

12 листопада колона заблокувала трасу E85 біля села Ратош (Ratoș), у заторі застрягла швидка.

Префект попросив збільшити пропускну здатність "Порубного". Він звернувся до Міністерства транспорту Румунії, генерального консула в Чернівцях і керівництва Чернівецької області.

На трасу виводять до шести екіпажів поліції, а у жовтні рух на частині дороги DN2 обмежували.

Румунські громади відповідали на такі черги блокадами. У серпні 2022 року мешканці села Белкеуць (Bălcăuți) перекрили дорогу, у січні 2024 року фермери заблокували пункт пропуску. До 17 листопада черга скоротилася до 80 фур, але румунські прикордонники попереджають, що до кінця 2026 року вона може вирости знову.

Публічної відповіді українських відомств АсМАП не бачить. Румунська версія подій залишається єдиною.

Основа: автотранспорт став першим за вартістю, але не виріс в обсязі

За даними Державної митної служби (Держмитслужба), у серпні–жовтні 2026 року автотранспортом вивезли 53,6% українського експорту за вартістю і ввезли 78,3% імпорту. У 2021 році було 22,8% і 45,7%.

2021, 2025 і серпень–жовтень 2026, дані на 18.11.2026

Стрибок серпня–жовтня 2026 року пояснює блокада моря, а не зростання автоперевезень. Проти тих самих місяців 2025 року морський експорт упав з $4,39 млрд до $1,54 млрд. Автомобільний зріс лише з $4,15 млрд до $4,35 млрд.

2021, 2025 і серпень–жовтень 2026, дані на 18.11.2026

Дорога везе дороге. У 2025 році тонна автоекспорту коштувала $1 640, морського $276, залізничного $193. Тому за вагою автотранспорт дає лише шосту частину експорту.

Січень–жовтень 2026, дані на 18.11.2026

Інші канали компенсували втрату моря лише частково. Проти серпня–жовтня 2025 року експорт морем скоротився на 11,8 млн т, залізницею зріс на 1,9 млн т, автотранспортом майже не змінився. Найбільше скоротився експорт зерна, руд і чорних металів. Таких вантажів дорогою майже не возять: 0,1 млн т із 8,3 млн т за серпень–жовтень 2026 року.

Тож автомобільний транспорт став важливішим для торгівлі без зростання потоку. Чи витримує кордон навіть цей потік, показують затримки на переходах.

Основа: "Порубне" працює на межі

У єЧерзі на виїзд через "Порубне" 18 листопада 2026 року було зареєстровано 863 вантажівки, прогнозний час очікування перевищував чотири доби. У першому півріччі 2026 року він не перевищував години. Це реєстрації на майбутній перетин, а не фізична колона, як перед Сіретом.

Січень – 18 листопада 2026

Спершу прогнозний час зріс на польському напрямку, на "Ягодині" та "Шегинях", згодом на румунському. Така послідовність узгоджується з частковим перерозподілом перевезень із польського напрямку на румунський, хоча сама його не доводить. У листопаді 2026 року тривалі затримки поширилися на ключові переходи західного кордону.

Знімок 18.11.2026, близько 16:00

На "Ягодині" знизився фактичний пропуск. За даними АсМАП, у вересні 2026 року оформлення там зупиняли через повітряні тривоги 24 рази. Добовий пропуск знизився з близько 600 фур у липні до 545 у вересні в кожному напрямку. Якщо на румунський напрямок перейде десята частина цього потоку, "Порубне" отримає ще близько 55 фур на добу.

Січень–жовтень 2026, дані на 18.11.2026

Митна статистика це пояснення підтримує. Автоекспорт, оформлений у Чернівецькій митниці, у жовтні 2026 року подвоївся проти середнього за 2025 рік. А по країні зріс автоекспорт до Туреччини й Болгарії, куди дорога веде через Румунію.

Автоекспорт усієї країни, тис. т Серпень–жовтень 2025 Серпень–жовтень 2026 Туреччина 75 107 Болгарія 52 81 Румунія 195 159 Греція 25 24

Везуть переважно олійне насіння та макуху. В імпорті додалися солодкі води з Румунії: 26 тис. т через "Порубне" і "Дякове" за серпень–жовтень 2026 року. Автоімпорт китайських товарів через Чернівецьку митницю зріс з $91 млн до $156 млн.

Затримки є в обох напрямках, але вимірюються по-різному. На виїзд це реєстрації та прогнозний час у єЧерзі. На в'їзд це фізична колона перед Сіретом і темп приймання на українській ділянці.

Висновок: потрібна реакція

Черга перед Сіретом не є разовим збоєм: за сім тижнів вона виникала тричі, і наприкінці 2026 року ризик повторення зростає. "Порубне" стало критичним вузлом румунського напрямку. Повторні затори потребують узгодженого плану роботи переходу, оперативного усунення встановлених обмежень і зрозумілого графіка введення нових потужностей.

Проблема двостороння: румунська сторона сама називає передсвяткове зростання перевезень. Але це не знімає з українських відомств їхньої частини роботи: пояснити обмеження, показати фактичний пропуск і запропонувати заходи. У таблицях Держприкордонслужба означає Державну прикордонну службу, а міністерство означає Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Що зробити до піку в грудні 2026 року

Що зробити Яке обмеження усуває Хто організовує Що мають побачити перевізники Визначити перевантажені операції на "Порубному" і посилити саме їх, зокрема резервними бригадами митників і прикордонників Темп приймання, нижчий за спроможність румунського пункту Держмитслужба, Держприкордонслужба Більший фактичний пропуск за зміну Пояснити обмеження української ділянки, оприлюднити фактичний пропуск і план роботи на грудень Немає офіційної української позиції та узгодженого плану Держмитслужба, Держприкордонслужба, міністерство Опубліковані дані про пропуск і план роботи переходу Забезпечити пункт резервним живленням та укриттями Зупинки оформлення через знеструмлення і повітряні тривоги Держмитслужба разом з міністерством Оформлення не зупиняється під час відключень Узгодити з Румунією обмін даними, місця очікування і правила виклику; запровадити бронювання часу на в'їзд Накопичення фур на дорозі та непередбачуваний час перетину Міністерство і Держприкордонслужба разом з румунською стороною Очікування на стоянках і відомий час виклику

Що готувати надовго: пропускну здатність

Перший етап модернізації вантажного термінала "Порубного" завершено. У серпні 2026 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури (Агентство відновлення) повідомило, що інженерна інфраструктура готова. Наступний етап: оснащення обладнанням для митного й прикордонного контролю. У серпні 2026 року для нього уклали договір на проєктну документацію, а закупівлю обладнання мали оголосити після проєктування.

Проєкт передбачає чотири додаткові смуги на в'їзд в Україну і зону очікування. За даними АсМАП, після модернізації пункт має пропускати близько 600 фур на добу замість 300, а грантова угода вимагає завершити роботи до кінця 2026 року. Тому потрібен актуальний графік робіт.

Що зробити Яке обмеження усуває Хто організовує Що мають побачити перевізники Оприлюднити актуальний графік оснащення і запуску додаткових смуг "Порубного" та відповідальних за нього Невідомо, коли запрацює додаткова спроможність Міністерство, Агентство відновлення Дати запуску смуг та їх дотримання Збудувати вантажний комплекс "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" Залежність румунського напрямку від кількох переходів Міністерство Ще один вантажний маршрут до Румунії Планувати пропускну здатність за даними єЧерги та митниці Розширення запізнюється за потоком Міністерство, Держмитслужба Регулярні відкриті дані про фактичний пропуск

За даними Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту, після завершення всіх робіт "Біла Церква" розрахована на 400 вантажівок на добу, а роботи заплановані на період після 2026 року. Це додатковий маршрут, але сам він не гарантує коротших черг на інших пунктах.

АсМАП закликає три відомства діяти до піку в грудні 2026 року: Державну митну службу, Державну прикордонну службу та Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. Якщо черги й далі блокуватимуть румунські дороги, зростає ризик нових обмежень руху і блокад з румунського боку.