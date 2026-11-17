Ганна Позднякова, директорка RSE Group Ukraine

У попередній колонці я писала про те, як перевірити готовність об’єкта до відключення. Під час такої перевірки важливо розуміти, які процеси мають тривати і яке обладнання забезпечить їхню роботу. У теплопостачанні схоже питання виникає ще на етапі проєктування. Потрібно визначити, яке джерело працюватиме більшу частину року, яке підхопить навантаження в мороз і звідки об’єкт отримуватиме тепло, коли одне з джерел зупиниться.

Уявімо об’єкт, якому влітку вистачає 1 МВт теплової потужності, а в найхолодніші дні потрібно 6 МВт. Зимовий максимум показує, яку потужність має забезпечити система в мороз. Літнє навантаження допомагає зрозуміти, скільки тепла об’єкт потребує, коли опалення вимкнене. Щоб розподілити роботу між джерелами, потрібно також знати, як змінюється попит між цими двома точками.

2 листопада Держенергоефективності опублікувало матеріал про досвід Польщі, Чехії та Австрії у модернізації теплопостачання. Серед напрямів, які вивчали учасники поїздки, були когенерація, теплові насоси, використання скидного тепла та оновлення мереж. Для українського міста чи підприємства практичне питання полягає в тому, як поєднати ці рішення з потребами конкретних споживачів і можливостями наявної мережі.

Скільки тепла об’єкт може приймати протягом року

Для початку я б подивилася, як споживання змінюється протягом доби, тижня і року. У місті навантаження залежить від погоди та споживання гарячої води. На підприємстві його можуть визначати виробничі зміни, графік миття обладнання або процес, якому кілька разів на добу потрібна пара. Місячні рахунки покажуть, скільки енергії витратили, але короткі піки та години низького попиту краще видно в погодинних даних.

Для когенерації тепловий профіль потрібно зіставити з електричним. Як пояснює інженерний довідник ASHRAE, підбір потужності залежить від того, як об’єкт використовуватиме і електроенергію, і тепло. Якщо установку підібрали під великий попит на електроенергію, а влітку тепла потрібно мало, частину виробленого тепла доведеться відводити. Це змінює економіку роботи установки порівняно з розрахунком, у якому все тепло має споживача.

В одному з промислових проєктів RSE електроенергію від когенерації споживають на майданчику, а тепло використовують у виробничих процесах. Коли потенційних споживачів тепла кілька, для кожного потрібно перевірити свій режим роботи. Якої температури він потребує? Скільки тепла може прийняти протягом зміни? Що зміниться, якщо одну з ліній зупинять? Від цих відповідей залежить, яку частину виробленого тепла підприємство зможе використати протягом року.

Де шукати тепло, яке вже є на об’єкті

На промисловому майданчику варто почати з потоків, тепло яких підприємство вже відводить. Це може бути вода з контуру охолодження, тепле повітря, очищені стоки чи вихлопні гази двигуна. Для кожного потоку потрібно знати температуру, доступну потужність і графік роботи. Джерело може бути достатньо теплим, але доступним лише в одну зміну. Якщо основний споживач тепла працює в інший час, це вплине на схему підключення і може створити потребу в акумуляції.

Окреме питання – це у якому вигляді тепло потрібне виробництву. На одному з харчових підприємств, де RSE реалізувала проєкт когенерації, котли-утилізатори вже використовують тепло вихлопних газів двигунів для виробництва технологічної пари. Наступний етап передбачає інтеграцію теплових насосів і чилерів.

На такому об’єкті пару, гарячу воду й холод варто розглядати окремо. Для пари вже використовують високотемпературне тепло вихлопних газів. Для підігріву води можна оцінити інший ресурс: тепло, яке відводиться під час охолодження. Практична користь від такої схеми залежить від того, чи збігаються за часом потреби в теплі й холоді та якої температури води потребує виробництво.

Коли тепловий насос має сенс

У рекомендаціях IRENA щодо інтеграції низькотемпературних джерел один із ключових параметрів полягає у різниці між температурою доступного джерела і температурою, потрібною споживачеві. За інших рівних умов що більший цей перепад, то більше електроенергії потрібно тепловому насосу для виробництва тієї самої кількості тепла. Тому для оцінки варто брати характеристики обладнання за температур, які реально будуть на об’єкті в різні сезони.

Іноді доцільно використати тепловий насос для попереднього підігріву, а до потрібної температури воду доводити іншим джерелом. Такий варіант варто порівняти зі схемою, у якій насос сам забезпечує весь температурний підйом. У розрахунку мають бути й витрати електроенергії на циркуляцію води і вартість підключення до джерела тепла. Якщо джерело за межами майданчика, відстань і вартість трубопроводу можуть суттєво змінити результат.

Масштаб такого рішення добре видно на прикладі Відня. Як описує Wien Energie, три теплові насоси першої черги біля очисних споруд ebswien використовують тепло очищених стічних вод і мають сумарну теплову потужність 55 МВт. Для українського міста з цього прикладу варто взяти сам підхід до пошуку джерел. Очисні споруди чи підприємство можуть мати потік тепла, який варто виміряти й зіставити з попитом у найближчій частині мережі. У огляді Міжнародного енергетичного агентства про централізоване теплопостачання скидне тепло, великі теплові насоси й акумуляцію розглядають як складові, які можна поєднувати в одній системі.

Яку роботу залишити котлу й тепловому акумулятору

Котел може покривати ту частину навантаження, яка виникає лише в мороз або в години найбільшого споживання. Окремо слід визначити, скільки тепла він має забезпечити, якщо когенераційну установку чи тепловий насос зупинять на обслуговування. Це два різні розрахунки. В одному випадку котел додає потужність до джерел, які вже працюють, в іншому заміщує одне з них.

Тепловий акумулятор дає змогу виробити частину тепла заздалегідь і використати його тоді, коли зросте попит. Наприклад, якщо під час ранкового піку системі бракує 2 МВт протягом двох годин, потрібно мати 4 МВт·год корисного запасу тепла і можливість віддавати його з потужністю 2 МВт. Також потрібно перевірити, коли бак встигне знову нагрітися і чи буде температура води достатньою для споживача наприкінці розряджання.

У чеському Брно оператор Teplárny Brno описує роботу акумуляційних ємностей на майданчику Červený mlýn, де тепло зберігають для подальшого використання, зокрема в години ранкового чи вечірнього піку. Для об’єкта з повторюваним коротким піком це привід порівняти два варіанти. Можна щоразу запускати додатковий котел або виробити частину тепла заздалегідь, коли в іншого джерела є вільна потужність. Вибір залежить від тривалості піку, вартості виробництва тепла в різні години та можливості накопичити потрібний обсяг.

Як мережа й автоматика визначають роботу джерел

Температуру, з якою джерело може подати тепло, потрібно зіставити з тим, чого фактично потребують будівлі чи виробничі лінії. У посібнику програми IEA DHC з переходу на нижчі температури тепломереж цей перехід розглядають на рівні всієї системи, включно з тепловими пунктами й обладнанням у будівлях. Якщо частина споживачів у мороз потребує вищої температури подачі, потрібно перевірити, чи можна модернізувати їхні теплові пункти, виділити окремий контур або передбачити догрів. Від цього залежить, яку частку навантаження зможе взяти тепловий насос.

Далі потрібно визначити, за якими правилами вмикатимуться джерела. Посібник IEA DHC із цифровізації теплопостачання пов’язує оптимізацію виробництва з прогнозуванням попиту. На практиці автоматика має враховувати доступність джерел, температуру подачі, запас тепла в баку та витрати на виробництво. Для когенерації в такому розрахунку важливо, скільки електроенергії підприємство використає саме або зможе продати. Для теплового насоса – скільки електроенергії він споживатиме за поточних температур. Тому черговість роботи обладнання може відрізнятися навіть у межах однієї доби.

До вибору обладнання я б попросила команду змоделювати кілька ситуацій:

Як система працює влітку за мінімального попиту?

Що відбувається в морозний ранок?

Яке джерело підхоплює навантаження під час ремонту?

Скільки тепла, яке зараз відводять, можна використати за реальним графіком виробництва?

Коли на ці запитання є відповіді, можна порівнювати варіанти за річними витратами, визначати потужність кожного джерела й вирішувати, які зміни в мережі потрібні ще до його підключення.

Тоді й літній 1 МВт, і зимові 6 МВт з прикладу на початку отримують своє місце в одній схемі. Частину навантаження можна забезпечувати теплом, яке вже є на об’єкті, для решти підібрати джерела з урахуванням того, як часто вони знадобляться. Іноді саме це змінює черговість усієї модернізації. Першим кроком може стати підключення наявного джерела тепла до споживача, а вже після цього стане зрозуміло, якої потужності системі ще бракує.