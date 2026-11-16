Гроші на відбудову — ще не результат. Чого бракує Україні для успішної реалізації інфраструктурних проєктів

Олександр Непомнящий, президент Міждержавної гільдії інженерів-консультантів – Національної асоціації - представника FIDIC в Україні

Україна залучає міжнародні ресурси для відбудови. Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР та інші фінансові інституції підтримують відновлення житла, доріг, мостів, енергетики й комунальної інфраструктури. Проте між рішенням про фінансування та введенням об'єкта в експлуатацію лежить складний шлях, на якому можна втратити час, гроші та якість.

Наш наступний великий виклик — навчитися перетворювати міжнародне фінансування на завершені, безпечні й довговічні інфраструктурні проєкти.

Ця проблема об'єднала учасників професійної зустрічі «Від фінансування до результату: міжнародні правила реалізації проєктів відбудови», яку 29 жовтня провела Міждержавна гільдія інженерів-консультантів за участі представників FIDIC, EFCA, міжнародних фінансових інституцій, української влади та практиків.

Дискусія засвідчила: чимало проблем, які згодом проявляються на будівельному майданчику, виникають задовго до початку будівництва.

Професійні рішення потрібні до першого тендера

Для українських громад підготовка інвестиційних проєктів залишається одним із найскладніших завдань. Потреба у відновленні школи, водогону чи лікарні очевидна. Однак лише потреба ще не означає наявності проєкту, готового до міжнародного фінансування.

Потрібно оцінити альтернативи, визначити технічні рішення, прорахувати експлуатаційні витрати, підготувати закупівельну стратегію та передбачити ризики.

На професійній зустрічі заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська наголосила на важливості реформи управління публічними інвестиціями, яка передбачає системні підходи до підготовки, оцінювання та пріоритезації проєктів.

Вона звернула увагу на нерівність можливостей громад: понад 60% із них мають менш як 10 тисяч мешканців. Для таких замовників підготовка складних інвестицій часто потребує зовнішньої професійної підтримки.

Представники Світового банку та Банку розвитку Ради Європи також наголошували на значенні ранньої підготовки, реалістичного планування закупівель і спроможності замовника управляти контрактом.

Якраз на цьому етапі особливо важлива участь інженера-консультанта. Найбільший вплив на майбутню вартість, строки та якість об'єкта мають рішення, ухвалені ще до початку будівництва.

Інженерно-консультаційна послуга — передусім інтелектуальна. Замовник отримує не просто години роботи окремих спеціалістів, а професійні рішення, оцінку ризиків і відповідальність кваліфікованої команди за визначені контрактом результати.

Водночас, як наголосив віцепрезидент FIDIC Адам Бялаховський, замовник може делегувати консультантам окремі функції, але не відповідальність за проєкт.

Отже, Україні потрібна модель, за якої громада зберігає контроль над інвестицією та отримує необхідну професійну експертизу.

Найнижча ціна не завжди означає економію

Друга суперечність стосується закупівель.

Держава прагне ефективно використовувати публічні кошти. Проте вибір виконавця складних інженерних послуг виключно за найнижчою ціною може призвести до протилежного результату.

Заступниця міністра економіки та довкілля України Анна Артеменко звернула увагу на необхідність оцінювати якість технічних рішень, компетентність виконавців і повну вартість життєвого циклу об'єкта.

Економія на проєктуванні чи професійному супроводі здатна обернутися додатковими роботами, затримками та зростанням загальної вартості будівництва.

Тому вартість інженерно-консультаційної послуги не можна оцінювати лише через ставку окремого фахівця. Її економічний ефект визначається якістю управлінських рішень, дотриманням строків, запобіганням перевитратам і зменшенням майбутніх експлуатаційних витрат.

Професійна послуга може коштувати дорого, але значно дорожчими бувають наслідки її відсутності або неналежної якості.

Європейська практика пропонує інструменти закупівель, що враховують професійну компетентність і якість пропозиції: конкурси проєктів, процедури з обмеженою участю, оцінювання за найкращим співвідношенням ціни та якості.

Україні необхідно розвивати відповідні механізми та зрозумілі методики кваліфікаційного відбору інженерно-консультаційних компаній, якими зможуть користуватися замовники.

Водночас якісні закупівлі потребують і якісного ринку. Вимоги до компетентності інженерів-консультантів мають постійно зростати. Безперервний професійний розвиток, опанування міжнародних стандартів і належне підтвердження кваліфікації, зокрема сертифікацією там, де це передбачено або доцільно, повинні стати нормою професії.

Міжнародний контракт потребує професійного управління

Третя проблема — розрив між формальним використанням міжнародних контрактних моделей та реальною практикою управління проєктами.

Контракти FIDIC передбачають механізми розподілу відповідальності, управління змінами, ризиками та запобігання спорам. Але їх застосування потребує підготовленого замовника, компетентного інженера-консультанта та належної взаємодії сторін.

Під час зустрічі керівник MGGP Ukraine Тарас Харів навів приклад дорожнього проєкту в Польщі, де непередбачені геологічні обставини могли спричинити тривалу затримку. Професійна взаємодія інженера-консультанта, замовника та проєктувальника дозволила знайти альтернативне технічне рішення й уникнути суттєвого ускладнення реалізації.

Це практична цінність інженерного управління: своєчасно знаходити рішення, які зберігають ресурси, строки та можливість завершити проєкт.

Не менш важливою є незалежність інженера-консультанта в межах визначених контрактом повноважень. Професійна перевірка обсягів, якості та вартості робіт, належне документування рішень і прозорі процедури їх погодження зменшують можливості для зловживань.

Незалежний інженерно-консультаційний контроль є одним із механізмів запобігання корупційним ризикам і зміцнення довіри міжнародних партнерів.

Однак для повноцінної роботи таких механізмів потрібне відповідне правове середовище.

Народна депутатка Ганна Бондар звернула увагу на необхідність подальшого законодавчого визначення повноважень, відповідальності та незалежності інженера-консультанта.

Ми прагнемо працювати за міжнародними контрактними правилами, проте національне регулювання ще не повністю пристосоване до реалізації передбачених ними управлінських механізмів.

Правовий статус інженера-консультанта потребує подальшого врегулювання, щоб замовник, консультант і підрядник чітко розуміли межі своїх повноважень та відповідальності.

Європа вже планує інфраструктуру з урахуванням майбутніх загроз

Четвертий виклик стосується того, яку саме інфраструктуру ми відбудовуємо.

Україна повинна враховувати воєнні атаки, пошкодження критичних систем, порушення енергопостачання та кіберзагрози.

Представник Держспецзв'язку Валерій Новак наголосив, що головним критерієм стійкості є здатність інфраструктури забезпечувати безперервність життєво важливих послуг навіть після пошкоджень.

Подібна зміна підходів відбувається і в Європі.

У документі від 7 жовтня 2026 року Європейська федерація інженерно-консультаційних асоціацій (EFCA) розглядає інфраструктуру подвійного використання як складову європейської оборонної готовності.

Федерація рекомендує починати з інженерного обстеження транспортних коридорів, визначення критичних обмежень, пріоритезації інвестицій та інтеграції фізичного й кіберзахисту на етапі проєктування.

Для України це особливо актуально. Відбудова повинна враховувати можливості резервування, швидкого відновлення та функціонування об'єктів у кризових умовах.

До цього додаються екологічні вимоги, на яких наголошувала представниця ЮНЕП Гульнара Ролл: кліматичні ризики, поводження з будівельними відходами та довгостроковий вплив інфраструктури на довкілля.

Безпека, стійкість та екологічна відповідальність мають визначатися під час підготовки інвестиційного проєкту, а не після завершення будівництва.

Від окремих проєктів — до спроможної системи

З дискусії випливають три взаємопов'язані завдання для України.

Перше — підвищити спроможність замовників. Громади та комунальні підприємства повинні мати доступ до професійної підтримки з ранніх стадій інвестиційного задуму, зберігаючи відповідальність за власні рішення.

Друге — забезпечити якість інженерно-консультаційних послуг. Для цього потрібні належні закупівельні критерії, постійний розвиток професійних компетенцій, незалежність консультанта та чітке законодавче визначення його ролі.

Третє — зробити професійне управління обов'язковою складовою складних інфраструктурних інвестицій. Збалансований контракт, прозорі рішення, управління ризиками та вимоги до стійкості повинні супроводжувати проєкт від підготовки до завершення.

Міжнародні партнери надають Україні фінансові ресурси, досвід і сучасні правила реалізації проєктів. Наше завдання — сформувати систему, здатну ефективно ними користуватися.

Адже справжній результат відбудови вимірюватиметься не кількістю проведених тендерів чи освоєних коштів, а якістю доріг, мостів, лікарень, систем водопостачання та енергетики, які служитимуть українцям десятиліттями.

Фінансування саме по собі не гарантує результату. Перетворити кошти на якісну, безпечну й стійку інфраструктуру може лише спроможна система: підготовлений замовник, професійний інженер-консультант, збалансований контракт і відповідальне управління.