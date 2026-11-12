Чому європейським аграріям не варто боятися вступу України до ЄС: уроки Польщі

Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України

Сьогодні вступ України до Європейського Союзу викликає занепокоєння серед частини європейських аграріїв. Вони побоюються, що поява такого потужного виробника сільськогосподарської продукції посилить конкуренцію, вплине на ціни та доходи фермерів. Ці побоювання відображаються і в дискусіях щодо умов доступу української продукції до європейського ринку.

Але подібні дискусії Європа вже проходила. Понад 20 років тому, напередодні вступу Польщі до ЄС, також лунали застереження щодо наслідків розширення для аграрного сектору. Польські фермери побоювалися конкуренції із західноєвропейськими виробниками, а в країнах ЄС обговорювали можливий вплив нового учасника на спільний ринок.

Сьогодні ми можемо оцінити результати того розширення не на основі прогнозів чи побоювань, а за конкретними економічними показниками.

І ці результати показові. За два десятиліття суттєво зросли доходи польських аграріїв, у рази збільшився експорт продовольства, а виробники держав, які вже входили до ЄС, отримали нові можливості для збуту своєї продукції.

Звичайно, масштаби українського аграрного виробництва та сучасні умови інтеграції відрізняються від польських. Проте цей досвід демонструє важливу закономірність: розширення спільного ринку не обов’язково означає втрати для його нинішніх учасників. За правильної підготовки та поступової інтеграції економічні переваги можуть отримати обидві сторони.

Розглянемо, що про це говорять цифри.

Реальний аграрний дохід у Польщі на одного зайнятого зріс більш ніж учетверо

Почнімо з доходів.

Євростат розраховує реальний факторний дохід сільського господарства на одного працівника в перерахунку на повну зайнятість. Цей показник враховує, зокрема, субсидії, а також інфляцію, що дозволяє порівнювати результати за різні роки.

У 2022-2024 роках цей показник у Польщі був у 4,2 раза вищим, ніж у 2001-2003 роках. Причому перший суттєвий стрибок відбувся одразу після вступу до ЄС. Лише за 2004 рік показник зріс на 79%.

Водночас базові прямі виплати з бюджету ЄС у 2004 році становили лише 25% від рівня, передбаченого для старих держав-членів. Їх поступово збільшували, і лише у 2013 році Польща досягла повного рівня таких виплат.

Тобто реальні доходи польського аграрного сектору в розрахунку на одного зайнятого почали суттєво зростати задовго до того, як країна отримала повний обсяг прямих виплат у межах Спільної аграрної політики ЄС.

Звичайно, на цей показник впливали не лише європейська підтримка та доступ до спільного ринку, а й структурні зміни в сільському господарстві, продуктивність праці та зайнятість. Проте динаміка свідчить, що інтеграція Польщі до ЄС супроводжувалася значним покращенням економічних показників аграрного сектору.

Польський агроекспорт зріс майже у 15 разів

Відкритий європейський ринок суттєво змінив і зовнішню торгівлю Польщі.

У 2003 році країна експортувала агропродовольчих товарів на 4 млрд євро. У 2025 році цей показник сягнув близько 58,5 млрд євро. Це у 14,6 раза більше, що суттєво перевищує темпи інфляції за відповідний період.

При цьому зростання відбулося не лише у грошовому вимірі. Фізичні обсяги експорту збільшилися приблизно у 5,8 раза - з 5,5 до 31,5 млн тонн. А середня вартість тонни експортованої продукції, з поправкою на інфляцію, зросла приблизно на 50%.

Це свідчить не лише про розширення обсягів торгівлі, а й про зростання вартості продукції, яку Польща постачає на зовнішні ринки.

Сьогодні близько 75% польського агропродовольчого експорту спрямовується до країн ЄС. Водночас позитивне сальдо аграрної торгівлі Польщі зросло з 0,4 млрд євро у 2003 році до майже 20 млрд євро у 2025 році.

Для України цей досвід особливо важливий. Він показує, що інтеграція до спільного ринку створює можливості не лише для збільшення фізичних обсягів експорту, а й для розвитку переробки, підвищення доданої вартості продукції та зміцнення конкурентоспроможності аграрного сектору.

Від розширення виграли і старі держави-члени ЄС

Однак найважливіший висновок польського досвіду полягає в іншому: економічні можливості отримала не лише країна, яка приєдналася до ЄС, а й держави, які вже були його членами.

Розглянемо 14 країн, які входили до Європейського Союзу до розширення 2004 року та залишаються його членами сьогодні.

У 2003 році вони експортували до Польщі агропродовольчих товарів на 1,8 млрд євро. У 2025 році - вже на 26,6 млрд євро. Тобто майже у 15 разів більше.

Для розуміння масштабу: сьогодні ці країни продають Польщі у 6,6 раза більше агропродовольчої продукції у грошовому вимірі, ніж уся Польща експортувала у 2003 році.

Навіть з урахуванням інфляції вартість взаємної агропродовольчої торгівлі між Польщею та цими державами зросла в обох напрямках приблизно в 10 разів.

Отже, розширення ЄС супроводжувалося не лише зростанням польського експорту, а й суттєвим збільшенням можливостей для європейських виробників на польському ринку.

Не менш показовою є динаміка доходів аграрного сектору старих держав-членів.

У 13 із 14 країн реальний аграрний дохід на одного зайнятого у 2022-2024 роках був вищим, ніж у 2001-2003 роках. Зокрема, у Німеччині він зріс у 2,2 раза, у Франції - в 1,4 раза. Нижчим цей показник був лише в Люксембурзі.

Безумовно, на доходи аграріїв впливає багато чинників: від технологічного розвитку та продуктивності праці до державної підтримки, світових цін і структурних змін у виробництві. Тому було б неправильно пояснювати всю цю динаміку виключно розширенням ЄС.

Однак статистика не підтверджує припущення, що вступ Польщі супроводжувався загальним падінням реальних аграрних доходів у старих державах-членах.

Навпаки, за два десятиліття суттєво зросла взаємна торгівля, а аграрні сектори більшості країн демонстрували позитивну динаміку реальних доходів у розрахунку на одного зайнятого.

Це важливий аргумент у нинішній дискусії щодо України. Поява нового потужного учасника на спільному ринку не обов’язково означає перерозподіл наявних доходів на користь однієї сторони. Розширення ринку може створювати додаткові економічні можливості для всіх його учасників.

Що польський досвід означає для України

Україна має один із найбільших аграрних потенціалів у Європі. І саме масштаби нашого виробництва сьогодні викликають занепокоєння серед частини європейських партнерів.

Ці побоювання не варто ігнорувати. Український аграрний сектор відрізняється від польського за структурою виробництва, розмірами господарств, експортною спеціалізацією та обсягами продукції. Тому механічно переносити досвід Польщі на Україну було б неправильно.

Водночас цей досвід доводить, що інтеграцію не слід розглядати виключно через призму конкуренції та потенційних втрат.

Спільний ринок відкриває можливості для розвитку взаємної торгівлі, інвестицій, переробки, технологічної співпраці та формування нових виробничих ланцюгів. Причому ці можливості отримують як нові, так і чинні держави-члени.

Наше завдання як держави - забезпечити передбачувану, поступову та збалансовану інтеграцію, яка враховуватиме інтереси українських виробників і наших партнерів у ЄС.

Важливим етапом на цьому шляху стане перегляд торговельних умов між Україною та ЄС, передбачений на 2028 рік.

Сторони оцінять результати чинних домовленостей, розвиток взаємної торгівлі та прогрес України на шляху до членства в Євросоюзі. За результатами цього перегляду розглядатиметься можливість подальшого розширення взаємного доступу до ринків.

Для України це додатковий стимул прискорювати адаптацію законодавства та виробничих стандартів до вимог ЄС. Адже виконання взятих зобов’язань посилює нашу позицію в переговорах щодо подальшої торговельної лібералізації.

І Україна вже демонструє конкретний прогрес у цьому напрямку.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні два важливі євроінтеграційні законопроєкти.

Перший - "Про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел". Він спрямований на наближення українського законодавства до вимог Нітратної директиви ЄС та запровадження європейських підходів до захисту водних ресурсів від сільськогосподарського забруднення.

Другий - законопроєкт щодо вдосконалення державного регулювання в агропродовольчому секторі. Він передбачає комплексне наближення українського законодавства до вимог понад 20 регламентів ЄС.

Це конкретні кроки, які наближають український аграрний сектор до європейських правил і стандартів.

Кожен такий закон, кожне впроваджене європейське правило - це не лише виконання зобов’язань України на шляху до членства. Це також додатковий аргумент у переговорах щодо ширшого доступу української продукції до спільного ринку.

Досвід Польщі показує, що розширення Європейського Союзу може стати потужним стимулом економічного розвитку для обох сторін. За два десятиліття реальний аграрний дохід на одного зайнятого в Польщі зріс більш ніж учетверо, у Німеччині - більш ніж удвічі, а взаємна торгівля збільшилася в рази.

Тому вступ України до ЄС варто розглядати не лише як виклик для європейського аграрного ринку, а передусім як можливість для його подальшого розвитку.

Наше спільне завдання - перетворити цю можливість на економічні переваги як для українських, так і для європейських аграріїв.