Між стійкістю та розвитком: з якими викликами банківський сектор завершує 2026 рік

Сергій Максюта, член правління, фінансовий директор Sense Bank

Повномасштабна війна щодня випробовує банківську систему на міцність. До її ризиків додалася непроста ситуація, коли фінансові установи мають підтримувати економіку та бізнес кредитуванням й водночас виконувати нові регуляторні вимоги НБУ щодо достатності капіталу в межах наближення до європейських стандартів. Як впоратися з балансуванням між вимогами й потребами? Як в період викликів рости в показниках і дбати про інвестиційну привабливість банку – далі.

У листопаді саме час підбивати попередні підсумки року. Хоча в умовах війни навіть найбільш виважені фінансові прогнози залишаються вразливими до «чорних лебедів», здатних за лічені дні змінити навіть ретельно прораховані прогнози. У банківській сфері для цього заведено звертатися до виконання програми капіталізації та результатів стрес-тестування НБУ, адже для банків справжнім показником результату є не лише прибуток, а й здатність працювати навіть за найскладніших умов. В цьому контексті Sense Bank має цілком конкретний результат, попри складні макроекономічні умови та ескалацію воєнних ризиків програму капіталізації ми повністю та успішно виконали, підтвердивши здатність банку забезпечувати капітал навіть у період безпрецедентних викликів. При встановленому цільовому рівні 13,51% ми завершили попередню програму капіталізації із показником 14,0%. Водночас результати стрес-тестування НБУ свідчать, що за несприятливим сценарієм, якщо посиляться військові та макроекономічні ризики, девальвує гривня, прискориться інфляція, у банку може виникнути незначна потреба в додатковому капіталі. Але принципово розуміти: йдеться виключно про теоретичну потребу в капіталі за умов кризи, а не про базовий сценарій. Аналогічна ситуація спостерігалася й минулого року, коли в разі реалізації стрес-сценарію потенційна нестача капіталу загрожувала кільком установам, зокрема й нам. Очікувана зараз недостатність капіталу є несуттєвою, тому нова програма капіталізації не стане критичним навантаженням для банку. Трохи стриманого оптимізму на початку не завадить, бо надалі йтиметься якраз про уроки й виклики (знову), які вимагатимуть від банків непростих рішень.

Нові правила гри для банків і аксіома капіталу

Один із головних уроків останніх років – підготуватися до всіх можливих потрясінь в економіці неможливо. Сформувати такий запас капіталу, якого вистачило б абсолютно на все, нереально навіть теоретично, адже перша аксіома фінансів залишається незмінною: капіталу багато не буває. З 1 січня 2027 року регулятор суттєво змінює архітектуру вимог до капіталу, де базовий рівень знижується до 8% (замість нинішніх 10%).

Втім, – 8% це лише відправна точка, до неї додається індивідуальний буфер ризику (P2R), який НБУ розраховує для кожного банку за ризикоорієнтованим підходом (оцінка SREP, якість корпоративного управління, стійкість бізнес-моделі тощо). У 2027 році до обов'язкового виконання входитиме половина цього буфера, до якої доєднається додатковий буфер консервації капіталу розміром у 2,5%. Якщо, наприклад, P2R становитиме 5%, то до базової ставки поки додається 2.5%. У підсумку базовий норматив із 8% зростає до 10,5%, а з урахуванням P2R підвищується орієнтовно до 13%. У 2028 році P2R буде враховуватися повністю, а також увімкнеться буфер системної важливості. В результаті за один рік банківська установа повинна вийти з мінімальних 10% на рівень 16.5%, а з урахуванням необхідного внутрішнього буфера банку – до 17-18%. Це доволі суворі вимоги й вагомі зміни. Тому, плануючи 2027 рік, маємо підходити до ситуації прагматично: єдиний здоровий шлях вистояти й наростити капітал за таких вимог – це максимізувати прибуток, скоротивши обсяги кредитування. Водночас згортання кредитування – не відповідь, адже воно позбавило б банк доходу, а економіку підтримки. Отже, ключове завдання на 2027 рік полягає в тому, щоб знайти оптимальний баланс між ризиком і дохідністю: надавати кредитний імпульс перевіреним клієнтам зі стійкою бізнес-моделлю, віддаючи перевагу якості портфеля над його обсягами, і крок за кроком зміцнювати власну стійкість. Заробляти, направляти в капітал, щоб розширювати можливості й розвиватися далі.

Нова податкова реальність і ринковий контекст: як банківському сектору підготуватися до 2027 року

Окрім регуляторних буферів капіталу, суттєвим викликом для всієї банківської системи залишається підвищення податкового навантаження, зокрема 50% податку на прибуток. Виникає певний парадокс: від банків очікують одночасно нарощення капіталу та активне кредитування економіки, але при цьому суттєво обмежується головне джерело такого зростання – нерозподілений прибуток. Оскільки додаткових вливань у капітал від акціонера – держави – для нашого банку не передбачається, простір для фінансового маневру доволі обмежений. За таких умов ми маємо покладатись передусім на власну прибутковість та максимально ефективне використання наявного капіталу. Схожа дилема постає і перед іншими державними банками, які традиційно відіграють провідну роль у фінансуванні української економіки. Адже спрямування значної частини отриманого прибутку на виплату дивідендів державі, в окремих випадках до 80%, додатково звужує можливості для нарощування капіталу, а отже, і для розширення кредитування. Фактично виникає ситуація, коли короткострокові фіскальні потреби держави конкурують із довгостроковими завданнями економічного розвитку. У таких реаліях 2027 рік стане іспитом для фінансових директорів усіх банків без винятку, адже доведеться вирішувати значно складніше завдання, ніж просто забезпечити виконання регуляторних нормативів: зберегти прибутковість бізнес-моделі, ефективно управляти капіталом і водночас не втратити здатність фінансувати економіку. І все це в умовах війни, підвищеного податкового навантаження та обмежених можливостей для нарощування капіталу.

Коли розвиток – це не про шлях самурая

Всі перераховані вище ризики, виклики, нюанси, можна називати як завгодно, захотілося озвучити тому, що для Sense Bank це не просто теоретична дискусія про майбутнє банківського сектору, вони мають цілком практичний вимір. Як державний банк, для якого приватизація є стратегічною перспективою, ми маємо не лише забезпечувати фінансову стійкість і прибутковість, а й послідовно формувати ті передумови, які робитимуть банк привабливим для потенційних інвесторів. Якщо згадати відомий вислів про самурая, для якого немає мети, а є лише шлях, то в нашому випадку все навпаки: ми чітко розуміємо і мету, і шлях до неї. Наша стратегічна мета – підготувати Sense Bank до успішної приватизації, забезпечивши його фінансову стійкість, стабільну прибутковість та високу інвестиційну привабливість. Втім, за стратегічними амбіціями стоїться цілком конкретна фінансова реальність. І не варто забувати, що воєнні ризики нікуди не зникли. Масштабні руйнування або зупинка діяльності одного з великих українських підприємств можуть спричинити ланцюгову реакцію, яку відчує ледь не весь фінансовий сектор: від погіршення якості кредитних портфелів одразу кількох банків до зростання потреби у формуванні резервів і, як наслідок, додаткового тиску на їхню прибутковість та капітал.

Попри всі ці виклики, результати роботи Sense Bank за десять місяців 2026 року дають підстави для стриманого оптимізму. Ми демонструємо позитивну динаміку фінансових результатів, підтверджуючи здатність банку зберігати операційну ефективність навіть за надзвичайно складних зовнішніх умов.

За відсутності нових форс-мажорів до кінця року прогнозуємо зростання операційного та чистого прибутку. Більшість ключових показників RoE, RoA, Cost-to-Income будуть успішно досягнуті. На додаток, є всі підстави очікувати абсолютно рекордного операційного прибутку за всю історію банку.

Стійкість та прибутковість є фундаментальними факторами у контексті майбутньої приватизації. Зацікавленість потенційних інвесторів до придбання Sense Bank, зокрема європейських, ми розглядаємо як підтвердження якості активу. Будь-який інвестор оцінює банк через мультиплікатор до його капіталу. Тому наше стратегічне завдання – максимізувати вартість установи, оптимізувати витрати та нарощувати капітал, аби держава отримала від продажу максимально можливу ціну.

Банківська система України вже неодноразово довела свою гнучкість та адаптивність, але наступний рік вимагатиме ще більшої філігранності в управлінні фінансами, не просто зберегти стійкість, а знаходити ефективні рішення там, де простір для маневру стає дедалі вужчим, а ціна управлінської помилки – дедалі вищою. Скоріше за все, на нас чекатиме низка знакових подій, де «знакова» не дорівнює «кризова». Як влучно зауважив нобелівський лауреат Деніел Канеман, «справжня стійкість вимірюється не відсутністю потрясінь, а здатністю зберігати фокус на головному під час шторму». Завдання Sense Bank в умовах, що склалися, – зберігати стійкість у складних умовах і впевнено рухатися до стратегічної мети: розвивати прибутковий, ефективний та інвестиційно привабливий банк, готовий до успішної приватизації. Адже справжня майстерність фінансового управління полягає не в тому, щоб уникати будь-яких штормів, а в тому, щоб навіть під час них не втрачати правильного курсу.