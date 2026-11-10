Країна на одному екрані. Що змінюється в українській статистиці

Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики України

Скільки нас? Як ми живемо? Що відбувається з економікою? Як змінюються ціни, ринок праці, доходи та умови життя українців?

Відповіді на ці запитання потрібні не лише уряду чи економістам. Вони важливі для підприємців, які планують інвестиції, громад, які визначають пріоритети відновлення, журналістів, дослідників і кожного, хто хоче розуміти, що відбувається в країні.

Але наявність статистичних даних ще не означає, що ними легко скористатися. Можна виробляти якісну статистику, публікувати тисячі показників і водночас залишатися складним і малозрозумілим джерелом інформації для більшості користувачів.

Саме цю відстань між даними та їхніми користувачами ми намагаємося скоротити.

Навіщо країні власна панель приладів

У багатьох європейських країнах на сайтах національних статистичних служб є розділи Key Figures, Main Indicators або Basic Data. Вони дозволяють швидко отримати загальне уявлення про стан країни, побачити динаміку основних показників і за потреби перейти до детальнішої інформації.

Наприклад, статистична служба Естонії представляє основні показники населення, економіки та соціальної сфери в одному цифровому середовищі. Польська статистика надає доступ до базових даних про країну, а Євростат розвиває інструменти для порівняння ключових показників держав ЄС.

Це не просто питання зручного дизайну. Такі інструменти відображають зміну підходу до поширення статистики: від публікації великих масивів даних – до створення можливостей для їхнього зрозумілого та самостійного використання.

До першої річниці запуску нового порталу Держстату ми представили власний дашборд "Основні показники соціально-економічного розвитку України".

Він об'єднує ключові показники країни на одній сторінці. Користувач може переглядати їх у таблицях і графіках, відстежувати зміни в часі та переходити безпосередньо до першоджерел.

Важливо, що це не окремий набір цифр, підготовлений спеціально для презентації. Дашборд пов'язаний із "Банком даних" Держстату, який містить понад 2 000 статистичних показників у більш ніж 100 наборах даних.

Отже, користувач може почати із загальної картини, а за потреби перейти до детального аналізу конкретних показників.

Незалежність статистики – це право на власні висновки

У цифровізації статистики є аспект, який легко залишити поза увагою. Йдеться не лише про технології, а і про довіру.

Професійна незалежність офіційної статистики – один із фундаментальних принципів Європейської статистичної системи. Вона передбачає, що статистичні дані виробляються й оприлюднюються за професійними методологічними правилами, незалежно від політичного чи іншого зовнішнього впливу.

Не менш важливий принцип – рівний доступ до статистичної інформації. Громадянин, журналіст, підприємець, науковець і державний службовець повинні мати можливість працювати з тими самими офіційними даними.

Для мене це має цілком практичне значення.

Якщо людина чує твердження про економічне зростання, інфляцію чи демографічні зміни, вона повинна мати можливість перевірити його за першоджерелом. Не покладатися виключно на чужу інтерпретацію, а самостійно оцінювати показники, їхню динаміку та контекст.

Завдання Держстату – забезпечити достовірні дані та інструменти для роботи з ними, а не пропонувати користувачеві готові висновки.

Саме тому професійна незалежність статистики та доступність даних – не другорядні технічні питання, а важливі складові європейської інституційної культури.

Відновити статистику під час війни – і зробити її доступною

Україна сьогодні перебуває в ситуації, з якою більшість європейських статистичних служб ніколи не стикалися.

Повномасштабна війна порушила звичні процеси статистичного виробництва. Частину обстежень було призупинено, обов'язкове звітування обмежено, а отримання інформації ускладнилося через окупацію територій, переміщення населення та підприємств.

Водночас потреба в якісних даних лише зросла.

Як планувати відновлення громад, якщо ми не розуміємо, як змінилася структура їхнього населення? Як оцінювати потреби родин без актуальних обстежень умов життя? Як ухвалювати економічні рішення без регулярної статистики?

За останній рік ми відновили обов'язкове статистичне звітування та регулярне оприлюднення даних. Повернулися до масштабних обстежень домогосподарств і робочої сили, розпочали обстеження доходів та умов життя за європейською методологією EU-SILC.

Спільно з UNICEF провели дослідження MICS, яке охопило понад 16 тисяч домогосподарств.

Ці обстеження дають інформацію, якої неможливо отримати лише з адміністративних реєстрів.

Наприклад, середній розмір українського домогосподарства становить 2,02 особи, а частка домогосподарств із дітьми до 18 років – 24,7%. Сумарний коефіцієнт народжуваності становить 1,13.

Такі показники допомагають зрозуміти демографічні зміни й оцінити майбутні потреби родин, громад і економіки.

За кожним із них стоїть системна робота статистиків по всій країні – від збору й перевірки інформації до її оброблення й оприлюднення. І все це відбувається під час війни.

Тому цифровізація для нас – не окремий проєкт, а продовження роботи з відновлення статистичного виробництва. Адже мало отримати якісні дані. Потрібно забезпечити можливість ними користуватися.

Євроінтеграція – це спільні правила, а не лише спільні цифри

Статистика є окремою переговорною главою 18 у першому кластері "Основи" процесу вступу України до Європейського Союзу. І це невипадково.

Європейська інтеграція потребує спільної мови даних. Якщо країни по-різному визначають показники, використовують несумісні методології або мають різні підходи до якості інформації, коректно порівнювати їхній розвиток неможливо.

Без порівнюваної статистики складно оцінювати виконання спільних політик, планувати фінансування та визначати результати європейських програм.

Після вступу України до ЄС статистичні дані матимуть також пряме значення для фінансових розрахунків, зокрема визначення окремих внесків до бюджету Євросоюзу.

Тому гармонізація статистики – не формальна вимога переговорного процесу, а частина побудови інституцій, які працюють за спільними європейськими правилами.

Водночас євроінтеграція для нас – не лише запозичення чужого досвіду. Українська статистика має власні виклики, а отже, й можливості для інновацій.

Ми розвиваємо ШІ-асистента StatGPT, який дозволяє працювати з офіційними даними через запити звичайною мовою, та розширюємо його можливості, зокрема для роботи з даними Євростату.

Створюємо інтерактивні інструменти, які поєднують візуалізацію з доступом до перевірених першоджерел.

Із 1 січня 2027 року на єдиному порталі об'єднаємо загальнодержавну та регіональну статистику. Це дозволить працювати з даними про країну та її регіони в одному цифровому середовищі.

Ми прагнемо не лише впроваджувати європейські стандарти, а й формувати власний досвід цифрової трансформації статистики, яким можемо ділитися з міжнародними партнерами.

Дані не ухвалюють рішень. Але допомагають зрозуміти реальність, на яку ці рішення впливають

Офіційна статистика не може відповісти на всі запитання. Вона має методологічні обмеження, потребує пояснень і не замінює професійної експертизи чи відповідальності за ухвалені рішення. Проте саме статистика дає спільну фактичну основу для суспільних дискусій, формування політики та оцінювання її результатів.

У цьому я бачу сенс трансформації Держстату 2.0: не лише змінювати способи виробництва й поширення статистики, а й переосмислювати взаємодію держави з користувачами даних. Адже професійна незалежність статистики набуває практичного змісту тоді, коли її результати доступні не лише фахівцям. Саме тому Держстат розвиває інструменти, які дозволяють кожному самостійно знаходити, перевіряти й аналізувати дані про країну.