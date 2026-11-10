30 днів на звернення і до року очікування: що виключення АС "Київ" означає для перевізників

Богдан Гевко, президент громадської спілки "Асоціація автомобільного транспорту України", кандидат економічних наук

Виключення автостанції "Київ" з Переліку змушує перевізників змінювати розклади, але чинна процедура не дає їм зрозумілого тимчасового рішення на період погодження. Щоб не зупиняти рейси й не перекладати наслідки на пасажирів, потрібні резервні зупинки, швидкий механізм тимчасової заміни та достатній строк для постійного переоформлення.

27 жовтня 2026 року Укртрансбезпека повідомила про виключення з Переліку автостанції "Київ" на вул. Симона Петлюри, 32, біля Центрального залізничного вокзалу. За моїм опрацюванням даних офіційних реєстрів станом на 6 листопада, до цієї адреси прив’язані 166 різних номерів міжнародних маршрутів і 258 записів активних міжобласних маршрутів. Разом це 424 маршрутні записи, а не 424 щоденні відправлення чи гарантовані заяви на зміну документів. Але масштаб показує: наслідки виходять далеко за межі київських перевізників.

Пункт 112 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачає, що після виключення автостанції її власник має повідомити перевізників упродовж трьох календарних днів, а перевізник — звернутися до організатора перевезень для зміни розкладу не пізніше ніж протягом 30 календарних днів від дати виключення. Для міжнародного маршруту цього звернення недостатньо, щоб одразу працювати за новою адресою.

Чому зміна адреси може тривати місяцями

За Порядком, затвердженим наказом Мінрозвитку №966, зміна схеми або розкладу міжнародного маршруту проходить процедуру погодження з іноземним компетентним органом. Якщо документи відповідають вимогам, українське міністерство має до 30 календарних днів, щоб направити запит за кордон. Якщо відповідь від суміжної держави не надійшла за шість місяців, а від іншої іноземної держави — за дванадцять місяців від дати направлення запиту, розгляд припиняється з відмовою. Тобто граничний строк може сягати року вже після направлення запиту, а сама підготовка та український етап передують цьому очікуванню.

Для перевізника це не просто обмін листами. Потрібно узгодити тотожні версії розкладу з партнером, підготувати документи й переклади, а за потреби — пройти погодження у транзитних країнах. Водночас у Порядку №966 не визначено окремої оперативної процедури, яка дозволяла б тимчасову зупинку в іншому місці на час оформлення постійних змін. Пасажир же може мати квиток на рейс найближчими днями, а перевізник повинен розуміти, де законно посадити людей.

Кадровий дефіцит підсилює ціну адміністративних затримок. За дослідженням Мінрозвитку та Світового банку, майже половина вакансій у транспортному секторі припадає на водіїв, близько третини роботодавців повідомляють про труднощі з наймом, а протягом наступних п’яти років автомобільному та міському транспорту може знадобитися понад 100 тисяч працівників, зокрема близько 50 тисяч водіїв. Це оцінка потреби сектору, а не точний підрахунок незаповнених посад. За таких умов перевізники мають спрямовувати обмежені кадрові й адміністративні ресурси на виконання рейсів і безпеку, а не на повторне оформлення документів через відсутність заздалегідь визначеної резервної зупинки.

Вибір і тимчасове погодження зупинки

Стаття 32 Закону "Про автомобільний транспорт" пов’язує роботу автобусів регулярних маршрутів із використанням автостанцій, а за їх відсутності — передбачених розкладом зупинок. Втрата майданчика поруч із вокзалом особливо відчутна для пасажирів, які пересідають із поїзда. Перевести всі рейси на одну іншу станцію — не універсальне рішення: у години пік там може не вистачити місця, а перевізники втратять можливість обрати зручний і доступний майданчик.

Питання конкуренції тут практичне. У червні 2024 року Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ повідомило про відсутність економічно обґрунтованих розрахунків тарифу за послуги автостанції "Київ" і рекомендувало оператору привести вартість у відповідність до законодавства. За договором із ТОВ "РБУС" вартість одного відправлення міжнародного рейсу становила 1 200 грн з ПДВ. Коли адреса закріплена в дозволі, перевізник має обмежені можливості впливати на умови. Можливість обрати одну з кількох зареєстрованих зупинок посилила б конкуренцію за перевізника та якість послуг.

Пропоную запровадити окрему процедуру тимчасової заміни місця відправлення. Спершу перевізник має обирати серед діючих автостанцій у тому самому населеному пункті; після змін до статті 32 — також серед облаштованих зупинок із відкритого реєстру. Для кожного місця слід публікувати адресу, доступність, години роботи й підтверджену місткість. Якщо на той самий час претендують кілька перевізників, потрібні однакові та прозорі правила розподілу.

Для тимчасового погодження достатньо короткого повідомлення: номер дозволу, маршрут і рейси, адреса та час зупинки, дата початку роботи. Після перевірки згоди оператора й наявності місця організатор має видати електронний наказ або витяг із реєстру, який одночасно отримують перевізник, оператор зупинки та Укртрансбезпека. Пропоную розглядати повне повідомлення до кінця наступного робочого дня, а при раптовому закритті автостанції передбачити погодження до найближчого рейсу. Постійні зміни оформлюються окремо за загальною процедурою.

Рік для постійного переоформлення, захист пасажира

Пункт 111 Правил вимагає повідомляти про планове закриття автостанції не пізніше ніж за два місяці. Цього строку замало для перевізників, чиї міжнародні дозволи потребують погодження кількох держав. Пропоную збільшити завчасне повідомлення до одного року та надати перевізнику до року від дати закриття або виключення для постійного переоформлення. Шість місяців можуть бути мінімальним компромісом. Якщо майданчик небезпечний і його потрібно закрити негайно, держава має заздалегідь визначити резервні місця та оперативну процедуру.

Тимчасова зупинка не має змінювати іноземний розклад або час перетину кордону без погоджень. Умови її визнання слід узгодити з державами-партнерами. До постійних змін тимчасова підстава діє лише в межах чинних дозволів, погоджень і за своєчасно поданого повного пакета документів.

Перевізник і продавець мають завчасно повідомити пасажирів із придбаними квитками про нову адресу й шлях до платформи. Квиток лишається дійсним без доплати. Якщо пересадка стає неможливою, пасажиру пропонують інший рейс або повертають кошти.

Виключення АС "Київ" оголило прогалину в механізмі переходу між зупинками. Закон має гарантувати перевізнику законну тимчасову зупинку, а пасажиру — завчасне повідомлення. Відкритий реєстр і конкурентний вибір майданчика дадуть змогу усунути прогалину без зупинення маршрутів.