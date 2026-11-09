Обережний скепсис: дипломатичні ілюзії переговорів в Абу-Дабі

Олександр Кондратенко, політтехнолог, спеціаліст з управління репутацією

Найбільша ілюзія переговорів із Кремлем полягає в переконанні, що цього разу Росія справді шукатиме миру. Те, чого їй не вдалося досягти на полі бою, вона спробує отримати за столом переговорів дипломатичним тиском.

Переговори в Абу-Дабі ще не розпочалися, а довкола них уже формується завищені очікування. Медіапростір дедалі активніше наповнюється розмовами про відновлення діалогу, інтенсивні дипломатичні контакти, конструктивні переговори, можливі компроміси та вже майже відчутну перспективу миру. Складається враження, що залишилося лише дочекатися підписання кількох документів ("папірців") - і війна завершиться чи не завтра. От тільки між такими очікуваннями та реальними передумовами для припинення війни прірва. Спільного бачення щодо принципових питань досі немає. До того ж сам склад російської делегації дає серйозні підстави сумніватися, що Москва приїжджає на перемовини з наміром переглядати свої позиції.

Якщо оцінювати попередні раунди переговорів не за дипломатичними заявами, а за їхніми реальними результатами (див. табл.), то картина доволі промовиста: обміни військовополоненими та окремі гуманітарні домовленості стали практичним результатом, тоді як жодного відчутного просування до припинення війни так і не відбулося.

Виникає цілком логічне запитання: звідки ж тоді беруться розмови про можливий дипломатичний прорив? Чому західні медіа дедалі частіше створюють враження, що мирна угода вже близько, а Дональд Трамп публічно говорить про перспективу великої домовленості? Якщо порівняти ці заяви з реальними результатами попередніх зустрічей, виникає очевидна невідповідність. Політичних заяв багато, дипломатична активність триває, але чіткого алгоритму завершення війни досі немає.

То що ж тоді насправді відбувається за столом переговорів? Невже всі ці зустрічі потрібні лише для підтримання ілюзії дипломатичного прогресу?

Проблема в тому, що нинішній переговорний процес має одразу кілька рівнів, і далеко не всі вони безпосередньо пов’язані із завершенням війни.

Для Трампа це передусім питання політичного результату. Американський президент зацікавлений у великій угоді, яку зможе представити як власну дипломатичну перемогу. Причому його останні заяви свідчать, що він розглядає майбутню домовленість значно ширше за українсько-російське врегулювання, фактично пов'язуючи її з новою архітектурою безпеки в Європі. Звідси й оптимістична риторика Білого дому. Проте є суттєва різниця між бажанням Трампа отримати угоду та його реальними можливостями змусити Кремль погодитися на умови, які не відповідають російським інтересам.

Для Москви переговори також мають значно ширшу цінність, ніж пошук домовленостей щодо України. Кремль прагне відновити повноцінний політичний діалог із Вашингтоном і повернути собі статус держави, без якої неможливо вирішувати глобальні питання. Особливо показовим тут є Близький Схід. Росія намагається використати свої відносини з Іраном і пропонує Вашингтону посередництво у врегулюванні конфлікту. Певно, що Москва отримує можливість торгуватися з американцями не лише щодо України, а й щодо інших міжнародних криз. Для Путіна це шанс вийти з дипломатичної ізоляції, домагатися перегляду санкційної політики та обговорювати нові правила відносин із Заходом. Тому українське питання для Кремля може бути лише частиною значно масштабнішого геополітичного торгу. Але якщо говорити безпосередньо про Україну, то логіка Москви залишається незмінною. Російська стратегія полягає в тому, щоб використати переговорний процес як інструмент поступового тиску на Київ, водночас демонструючи Вашингтону готовність до діалогу. Це дозволяє Кремлю вигравати час, впливати на позицію американської адміністрації та намагатися отримати дипломатичним шляхом те, чого не вдалося досягти військовим.

Для України переговори мають зовсім іншу ціну. Ми зацікавлені в припиненні війни, але не можемо ігнорувати те, що відбувається з позицією головного партнера. Останні заяви Трампа дедалі частіше звучать так, ніби їх запозичили з кремлівських методичок: звинувачення Зеленського в небажанні домовлятися, сумніви щодо його легітимності, вимоги поступок від України при значно поблажливішому ставленні до Путіна. Тобто замість посилення тиску на агресора Вашингтон дедалі частіше тисне на країну, яка захищається від агресії. І це вже не можна пояснювати лише особливим переговорним стилем Трампа.

За таких умов українська дипломатія має працювати на випередження: не дозволити перетворити американсько-російський діалог на узгодження майбутнього України без України. Водночас є серйозні запитання до професійної спроможності нашої переговорної команди. Чи має вона достатній дипломатичний досвід, політичну вагу та чіткий мандат, щоб протистояти тиску двох значно потужніших гравців? Адже сьогодні Україні потрібна не присутність за столом переговорів заради самої присутності, а команда, здатна відстоювати українські інтереси навіть тоді, коли позиція Вашингтона дедалі менше збігається з нашими очікуваннями.

Показово, що певний практичний рух у переговорах усе ж таки є. Марко Рубіо підтвердив, що американська сторона вже обговорює напрацювання щодо майбутньої системи безпеки України та Європи. Водночас остаточного узгодження цих пропозицій немає. Отже, дипломатичний процес просувається, проте говорити про сформовану модель безпеки чи готові гарантії поки передчасно. І саме тут важливо не підміняти реальний результат самими лише заявами про прогрес.

Головна проблема нинішньої дипломатичної активності полягає в тому, що переговори поступово перетворюються на самостійний політичний процес, у якому кожен переслідує власну мету, але далеко не всі зацікавлені в реальному завершенні війни на прийнятних умовах. Скепсис полягає в тому, що сьогодні набагато більше зусиль витрачається на створення політичного враження про наближення миру, ніж на формування умов, за яких Росія справді буде змушена припинити агресію. І доки ця суперечність залишається, будь-які заяви про дипломатичний прорив варто сприймати з великою обережністю.