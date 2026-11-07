Реформа ОСН, яку Україна відкладає майже два десятиліття

Андрій Крупник, аналітик ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"

Нещодавно Європейська комісія опублікувала Звіт про Україну 2026. У ньому показано затримки в реформах для зміцнення громадської участі. До того ж, Україна досі не виконала окремий захід Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій щодо оновлення законодавства про органи самоорганізації населення (ОСН), строк виконання якого був визначений на четвертий квартал 2025 року.

Для реалізації цього заходу у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 15165. У травні профільний комітет рекомендував прийняти його за основу, з 1 вересня він включений до порядку денного сесії. Станом на 7 листопада законопроєкт очікує на розгляд.

Чинний Закон України «Про органи самоорганізації населення» був прийнятий ще у 2001 році, задовго до децентралізації, нової адміністративно-територіальної структури, сучасних цифрових інструментів участі та врешті-решт повномасштабної війни.

За цей час місцеве самоврядування отримало більше повноважень і ресурсів. Деякі громади тимчасово позбавлені доступу до своїх територій, а мільйони людей були вимушені змінили місце проживання. З початком повномасштабної війни, українські громади зіткнулись з небаченою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Однак, базова модель діяльності органів самоорганізації населення, які фактично є постійними представницькими органами жителів певної території (будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону або села), не була переглянута системно.

Як органи самоорганізації населення відрізняються від інших форм участі

Конституція України передбачає, що сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Можливість отримати конкретні повноваження відрізняє ОСН від більшості інших форм участі, коли жителі можуть лише підняти конкретне питання, висловити свою позицію або обговорити конкретне рішення.

Завдяки системності роботи ОСН, за умови забезпечення його коштами та іншими ресурсами, необхідними для виконання переданих повноважень, жителі отримують можливість не тільки сказати місцевій владі, що потрібно їхній території, але й безпосередньо брати участь у виконанні певних завдань. Повноваження супроводжуються відповідальністю за використання коштів, результат роботи та звітність.

ОСНи діють в Україні вже багато років, навіть незважаючи на застаріле та недосконале законодавство. У різних громадах вони беруть участь у стратегічному плануванні, відновленні територій, встановленні місцевих пріоритетів, соціальній та гуманітарній роботі. Деякі громади мають окремі програми підтримки та бюджетне фінансування для них, однак їхня діяльність значною мірою залежить від активності самих жителів та готовності місцевих органів влади до співпраці.

Українська модель та європейські практики

Ми часто говоримо про адаптацію українського законодавства до практик, які вже працюють у країнах ЄС, але з органами самоорганізації населення ситуація дещо інша. У багатьох країнах існують різні форми сусідської самоорганізації, такі як районні та квартальні ради, асоціації мешканців, громадські комітети та інші структури. Їхній правовий статус і відносини з місцевою владою можуть суттєво відрізнятися.

Однак українська модель ОСН не була створена через запозичення досвіду. Вона передбачає окремо врегульовану законом форму самоорганізації жителів, яка створюється на певній території, має представницький характер і може отримувати частину повноважень місцевого самоврядування разом із ресурсами для їх виконання. Прямі аналоги такої конструкції є далеко не в усіх європейських країнах.

Отже, коли ми говоримо про органи самоорганізації населення, йдеться про самобутній український інструмент місцевої демократії, який не був запозичений ззовні, а сформувався у власній правовій і суспільній практиці. І сьогодні це вже той досвід, яким Україна може не лише користуватися сама, а й ділитися з іншими країнами.

Реформа, яка обговорюється майже два десятиліття

Необхідність систематичного оновлення законодавства про органи самоорганізації населення в Україні обговорюється щонайменше з 2008 року, коли у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 2108, який передбачав зміни до правового статусу, порядку створення, діяльності та припинення органів самоорганізації. У 2015 році з'явився проєкт Закону України № 2466 "Про органи самоорганізації населення". 18 лютого 2016 року він був розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради, де під час двох індикативних голосувань отримав відповідно 203 та 212 голосів. У 2019 році законопроєкт був знятий з розгляду.

Наступна спроба була зроблена урядом у 2021 році, коли було зареєстровано законопроєкт № 6319. У травні 2023 року він був прийнятий за основу Верховною Радою. Після доопрацювання для другого читання 11 березня 2026 року законопроєкт був поставлений на голосування, але отримав лише 205 голосів.

10 квітня у Верховній Раді був зареєстрований новий законопроєкт № 15165.

Що змінює законопроєкт № 15165

Законопроєкт вносить комплексні зміни до правил створення та діяльності ОСН. Зокрема, він пропонує спрощення процедури їх створення, уточнення територіальної основи діяльності, процедури проведення зборів жителів, формування особового складу та звітності.

Окремо пропонується розділити термін діяльності самого ОСН та термін повноважень його особового складу. За чинними правилами це інтегровані питання. Нова модель дозволяє зберегти безперервність роботи органу при зміні керівника або складу.

Ще одна зміна стосується передачі повноважень. Законопроєкт передбачає договірну процедуру, за якою органи самоорганізації населення можуть отримувати окремі повноваження виконавчих органів місцевої ради.

Цей договір повинен визначати, які завдання передаються ОСНу, на який термін, які кошти та інші ресурси виділяються для їх виконання, а також процедуру контролю та звітності. Це необхідно, оскільки передача повноважень без визначення необхідних ресурсів ризикує бути суто формальною.

Паралельно з цим, законопроєкт встановлює вимоги до відкритості роботи ОСН та їх звітності перед жителями. Якщо орган отримує додаткові повноваження та публічні ресурси, то механізми контролю за їх використанням та результатами роботи повинні бути зрозумілими.

Сьогодні законопроєкт № 15165 очікує на розгляд Верховною Радою. Його прийняття може завершити етап оновлення законодавства, яке Україна зараз має зробити не тільки через внутрішні потреби, але й у рамках своїх зобов'язань щодо європейської інтеграції.