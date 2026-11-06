Як реформувати таксі без чергової імітації

Сергій Деркач, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Коли уряд знову говорить про реформу таксі, у багатьох це викликає скептичну посмішку. Справді, за останні 15 років спроб «впорядкувати» ринок було чимало. І щоразу – гучні заяви, круглі столи, дискусії, а потім усе розчинялося в реальності. Тож сьогодні навіть звучить трохи іронічно: знову реформа таксі?

Фактично, в Україні можна щодня перевозити пасажирів, мати десятки порушень ПДР і при цьому залишатися практично невидимим для системи контролю.Але цього разу ми пропонуємо принципово інший підхід: замість застарілої системи ліцензування — просту цифрову процедуру легалізації водіїв, зрозумілі вимоги до безпеки та чітку відповідальність онлайн-платформ за тих, кого вони допускають до перевезень.

Найголовніше, що держава та бізнес вже зробили перший крок у цьому напрямку. Зокрема, був схвалений та підписаний закон про оподатування цифрових платформ. Цей документ, фактично, вирішує половину проблеми легалізації таксі, а саме — питання сплати податків.

Наступний крок — це легалізація в частині автомобільного транспорту. І тут наші цілі дуже прості та зрозумілі: надання послуг водіями з відповідним посвідченням, достатнім стажем і зі справним автомобілем.

Ринок, який існує – але «офіційно ні»

Нещодавно Київська школа економіки представила дослідження ринку таксі та його впливу на економіку України. За оцінками дослідників, на цифрових платформах працюють близько 172 тисяч водіїв, із яких 112 тисяч — регулярно. Близько 85% ринку припадає на Uklon і Bolt, ще 7% — на Uber.

Водночас офіційно в Україні ліцензовано лише близько 9,5 тисячі автомобілів таксі. Якщо умовно вважати, що один автомобіль відповідає одному водію, виходить, що майже 95% ринку повністю або частково працює поза правовим полем.

Це означає, що значна частина водіїв працює без належної реєстрації та ліцензій, а їхні доходи залишаються поза офіційним обліком. Крім того, чинні вимоги до безпеки перевезень не охоплюють значну частину ринку.

Ми повинні чесно визнати: модель регулювання, яка створювалася для таксопарків двадцятирічної давнини, не працює в епоху цифрових платформ. Законодавство фактично не бачить ключового гравця сучасного ринку – оператора платформи.

Якщо цифрова платформа організовує перевезення, отримує комісію з кожної поїздки та визначає правила роботи на ринку, вона має нести й частину відповідальності за безпеку. І якщо питання податків вирішується ухваленим законом, то питання роботи таксі – це і є предмет реформи.

Реформа повинна дати відповідь на базові питання.

Чи може працювати в таксі водій, який систематично порушує правила дорожнього руху?

Чи може виходити на лінію автомобіль без належного технічного контролю?

Чи повинна платформа перевіряти документи водія та підтверджувати його право здійснювати перевезення?

Чи має пасажир право бути впевненим, що людина за кермом пройшла хоча б мінімальну перевірку?

Для більшості європейських країн відповідь очевидна – так.

Саме тому і ми маємо створити систему, у якій пасажир розуміє, хто його перевозить, водій працює за прозорими правилами, а платформа відповідає за те, кого допускає до перевезень.

Головна мета реформи — зробити так, щоб людина, яка викликає таксі, була впевнена: водій допущений до роботи законно, автомобіль відповідає вимогам безпеки, а у випадку порушень відповідальність не розчиниться між водієм, платформою та державою.

Що змінюється цього разу?

Ключова відмінність нинішньої ініціативи – в логіці підходу. Не забороняти, не ускладнювати, а зробити легалізацію роботи простою та економічно вигідною.

Саме тому ми пропонуємо:

1. Новий статус — автомобільний самозайнятий перевізник.

Водій зможе працювати легально без відкриття ФОП, отримуючи замовлення виключно через онлайн-платформи.

2. Електронний сертифікат водія замість ліцензії на авто.

Ключове – скасовуємо необхідність отримувати ліцензію. Водію головне мати електронний сертифікат. Отримати можна буде онлайн через цифрову систему Укртрансбезпеки.

Вимоги для отримання – мінімальні: 20+ років, 2 роки водійського стажу, відсутність судимості за тяжкі злочини, медична довідка.

Сертифікат діятиме 2 роки.

3. Проста економіка легалізації.

Вартість отримання електронного сертифікату – один прожитковий мінімум (орієнтовно 3 028 грн). Це фактично 130 грн на місяць.

У той же час податковим агентом виступатиме цифрова платформа. Вона ж і сплачуватиме податки автоматично. Без паперової звітності для водія.

Ідея проста: працювати легально має бути дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні.

Безпека – не декларація, а інструмент

Реформа впроваджуватиме обов’язкове страхування відповідальності під час поїздки, QR-код у салоні авто для перевірки легальності водія, обмеження робочого часу та відповідальність платформ за допуск “нелегальних” водіїв.

Натомість пасажир отримає інструмент перевірки роботи водія: офіційно він працює чи ні. Водій – зрозумілу модель роботи, а держава – інструмент контролю за безпечністю поїздок.

Відповідальність платформ і повноваження громад

Онлайн-платформи більше не можуть бути «просто IT-компаніями». Вони стають повноцінними учасниками ринку з обов’язком перевірки сертифікатів, страхування та дотримання режиму праці.

Громади отримують право укладати договори про організацію перевезень, встановлювати екологічні вимоги та надавати легальним таксі доступ до смуг громадського транспорту. Це поєднання легалізації та децентралізації.

Чому попередні спроби не спрацювали?

Бо вони намагалися «накласти» стару регуляцію на нову цифрову реальність. Або робили легальну роботу дорожчою і складнішою за нелегальну.

Цього разу логіка інша: спростити, цифровізувати, знизити бар’єр входу і розподілити відповідальність між усіма гравцями.

Чи буде легко? Ні. Будуть дискусії. Буде опір. Частина ринку звикла працювати поза правилами. Будуть аргументи про «надмірне регулювання» і «зайві податки». Але питання в іншому: чи можемо ми й надалі миритися з тим, що ніхто не гарантує, що поїздка буде безпечною?

Реформа – це про дорослішання ринку.

Україна рухається до ЄС. Це означає рівні правила, прозорість і відповідальність.

Реформа таксі – це про те, щоб водій мав соціальний захист, пасажир – безпечну поїздку, громада – інструменти управління, держава – чесний ринок.

Можливо, це справді не перша спроба. Але вперше ми пропонуємо модель, у якій виграють усі – якщо кожен погодиться грати за правилами. І саме це робить реформу необхідною.

Попереду – реєстрація законопроєкту в парламенті та робота з народними депутатами над його ухваленням.