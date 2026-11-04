Як бізнесу управляти фінансами в умовах постійної невизначеності: п’ять принципів, які працюють

Сергій Герасімов, фінансовий директор Vchasno Group

Останні роки навчили український бізнес однієї простої речі: класичні фінансові моделі, розраховані на стабільне середовище, у кризових умовах працюють погано. Річні бюджети втрачають актуальність уже в лютому, «найгірший сценарій», закладений у плані, виявляється не найгіршим, а ключові постачальники чи канали оплат раптово перестають бути надійними.

У таких умовах фінансове управління потребує не відмови від звичних інструментів, а перегляду підходів до планування, оцінки ризиків та ухвалення рішень.

1. Коротший горизонт планування

Річний бюджет допомагає узгодити фінансові плани з усіма зацікавленими сторонами, але в нестабільних умовах ним складно користуватися для щоденного управління. Причина в тому, що закладені в ньому припущення можуть застаріти ще до того, як бюджет затвердять. Практичніший підхід — rolling forecast, тобто прогнозування на 4–6 тижнів уперед із регулярним оновленням на основі фактичних даних.

Це не скасовує стратегічного планування на рік і більше, але допомагає команді ухвалювати поточні рішення: чи наймати нових людей, чи інвестувати, чи варто тимчасово скоротити витрати.

2. Запас ліквідності — понад формальну норму

У стабільній економіці хорошим фінансовим рішенням вважається ефективне використання оборотного капіталу та уникнення зайвих запасів коштів, які не працюють на бізнес. Але в умовах високої невизначеності пріоритети змінюються: важливіше не показати прибутковість на папері, а мати достатньо ресурсів, щоб компанія могла пережити кілька кризових ситуацій поспіль.

Тому бізнесу варто свідомо зберігати фінансовий резерв, навіть якщо за звичайних умов він здавався б надмірним. І пояснювати це акціонерам чи раді директорів не як неефективне використання коштів, а як інвестицію у стійкість компанії.

3. Сценарне, а не точкове прогнозування

Один прогноз — це ілюзія визначеності. Мінімально життєздатний підхід — три сценарії (базовий, оптимістичний, песимістичний) із чіткими тригерами переходу між ними: які саме події чи метрики сигналізують, що компанія рухається до песимістичного сценарію, і які дії запускаються автоматично.

Сценарне планування цінне не прогнозом як таким, а дисципліною заздалегідь продуманих реакцій. Це заощаджує дорогоцінний час у момент, коли рішення потрібно ухвалювати швидко.

4. Диверсифікація критичних залежностей

Криза показує, наскільки бізнес готовий працювати в нестабільних умовах. Тому важливо перевірити, від чого залежить робота компанії: постачальників, платіжних каналів, клієнтів, ІТ-інфраструктури. І поставити собі просте запитання: чи є в нас критично важливі процеси, які залежать лише від одного партнера, каналу або рішення?

Створення альтернативних варіантів потребує додаткових коштів і часу, але саме це допомагає бізнесу продовжувати роботу, якщо один із партнерів або каналів раптово стає недоступним.

5. Швидкість ухвалення рішень важливіша за ідеальність

В умовах невизначеності вартість зволікання часто вища за вартість неідеального рішення. Організаціям варто свідомо переглянути процеси погодження фінансових рішень: де складна багаторівнева структура погоджень виправдана, а де вона лише уповільнює реакцію без суттєвого зниження ризику.

Принцип «достатньо добре і вчасно» краще за «ідеально, але із запізненням» — особливо коли ціна затримки вимірюється не лише грошима, а й репутацією чи втраченими можливостями.

Фінансова стійкість починається з готовності діяти за різних сценаріїв

Жоден із цих принципів не є новим відкриттям у фінансовому менеджменті. Новим є те, наскільки послідовно їх доводиться застосовувати, коли невизначеність стає не винятковою ситуацією, а постійним фоном роботи бізнесу.

Компанії, яким вдається вбудувати ці підходи в щоденну операційну практику, а не тримати їх «про всяк випадок» у кризовому плані, отримують відчутну конкурентну перевагу. Адже фінансова стійкість визначається не тим, наскільки точно компанія може передбачити майбутнє, а тим, наскільки добре вона підготувалася діяти, коли реальність відрізняється від прогнозу.