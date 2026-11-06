Українська платформа донорів: шлях від фінансових зобов'язань партнерів до реальних надходжень в бюджет

Олег Павловський, радник міністра фінансів України

Як Українська платформа донорів координує міжнародну підтримку

Із початком повномасштабного вторгнення обсяги міжнародної фінансової підтримки України стали безпрецедентними. До допомоги долучилися нові країни та міжнародні інституції, з’явилися десятки фінансових програм і механізмів підтримки. Водночас зі збільшенням допомоги постало не менш важливе завдання – забезпечити ефективну координацію зусиль усіх партнерів.

Кожен донор має власні пріоритети, бюджетні процедури, умови та графіки фінансування. Для України ж важливо не лише залучити необхідні ресурси, а й забезпечити їх своєчасне надходження, передбачуваність та відповідність нагальним потребам держави. Фактично йдеться про необхідність узгодити десятки окремих фінансових рішень у межах спільної стратегії підтримки України.

Міжнародна допомога вимірюється мільярдами. Але її ефективність значною мірою залежить від того, наскільки вчасно, на яких умовах і на які потреби ці мільярди надходять.

Саме з цією метою у грудні 2022 року за рішенням лідерів G7 було створено Українську платформу донорів (Ukraine Donor Platform). За майже чотири роки вона стала важливим механізмом координації міжнародної економічної підтримки, об’єднавши ключових партнерів навколо фінансової стійкості та відновлення України.

За цей час Платформа пройшла шлях від координації невідкладних фінансових потреб до ширшого механізму співпраці щодо бюджетної стійкості, реформ, відбудови та інвестицій. Її роль полягає не в тому, щоб замінити двосторонні відносини України з донорами чи ухвалювати фінансові рішення замість них, а в тому, щоб окремі рішення партнерів формували узгоджену систему підтримки, яка відповідає нагальним потребам України.

10 листопада у Львові відбудеться вже 18-те засідання Керівного комітету Платформи, співголовою якої від української сторони є Міністр фінансів Сергій Марченко.

Як працює Українська платформа донорів

Платформа — це не лише майданчик для періодичних зустрічей міжнародних партнерів. Це постійний механізм координації, який поєднує політичний діалог на найвищому рівні з експертною роботою та щоденною взаємодією між Україною і донорами.

Сьогодні вона об'єднує 25 постійних і тимчасових членів та спостерігачів, а також вісім міжнародних фінансових установ і організацій. Керівний комітет співочолюють представники України, ЄС та США, а Секретаріат працює спільними зусиллями двох офісів - у Києві та Брюсселі.

За цією структурою стоїть постійна робота на кількох рівнях.

Секретаріати в Києві та Брюсселі забезпечують щоденну координацію між українською стороною та міжнародними партнерами, готують засідання, підтримують обмін інформацією та допомагають переводити спільно визначені пріоритети у конкретний порядок денний.

Експертні зустрічі дають змогу детально опрацьовувати окремі питання: від бюджетних потреб і графіків фінансування до реформ, відновлення інфраструктури та залучення приватного капіталу. На цьому рівні важливо зіставити потреби України з можливостями й процедурами партнерів, виявити прогалини та підготувати питання, які потребують спільного рішення.

Засідання принципалів — керівників і високопосадових представників країн та інституцій-партнерів — забезпечують політичний рівень координації. На цих зустрічах обговорюються ключові фінансові виклики, визначаються спільні пріоритети та узгоджуються подальші кроки. Вони спираються на попередню експертну роботу й дозволяють розглядати підтримку України як цілісну систему, а не набір окремих програм.

Таким чином, Платформа поєднує щоденну роботу з координації, фахове опрацювання конкретних питань і політичний діалог.

Умовно кажучи, у міжнародної допомоги є три календарі: бюджетний календар України, фінансові та політичні цикли донорів і довгостроковий горизонт відновлення країни. Їх необхідно узгоджувати між собою.

Платформа не є фінансовим фондом і самостійно не розподіляє допомогу. Її цінність полягає в іншому: вона створює постійний ефективний механізм, у межах якого Україна та міжнародні партнери можуть зіставляти потреби України та можливості країн-учасниць та спрямовувати міжнародні зусилля відповідно .

Платформа донорів відіграє дедалі важливішу роль у координації зусиль з бюджетної підтримки та відновлення, та її роль була додатково посилена Регламентом щодо кредитів ERA, який визнав Платформу усталеним форумом для координації донорів, та Платформа була визнана частиною механізму ЄС із надання 90 мільярдів євро Україні у 2026–2027 роках.

Бюджетна підтримка: від зобов'язань до надходжень

Для державних фінансів вирішальне значення мають передбачуваність надходжень, доступність ресурсів та умови їх залучення. Бюджетні видатки необхідно здійснювати щодня, тоді як міжнародне фінансування надходить відповідно до графіків і процедур партнерів. Саме тому важливо не лише знати загальний обсяг обіцяної підтримки, а й розуміти, коли вона стане доступною.

Масштаб цієї роботи постійно зростає. Станом на початок листопада 2026 року бюджетна підтримка від міжнародних партнерів з лютого 2022 року сягнула 194 млр доларів США.

Відбудова: чому недостатньо просто знайти гроші

Інший приклад – відновлення України. За останньою оцінкою Світового банку, Уряду України, Єврокомісії та ООН, потреби у відбудові протягом наступного десятиліття становлять майже 588 млрд доларів США. Це майже втричі перевищує номінальний ВВП України за 2025 рік.

Найбільші потреби припадають на транспорт — понад 96 млрд доларів США, енергетику – майже 91 млрд доларів США та житло – майже 90 млрд доларів США.

Але фінансування відбудови суттєво відрізняється від бюджетної підтримки. Для підтримки бюджету важливо забезпечити своєчасний фінансовий ресурс. Для відбудови – ще й мати якісно підготовлений проєкт, виконавця, відповідні дозволи та спроможність реалізувати його.

Тобто наявність коштів ще не гарантує початку будівництва або відновлення об'єкта.

Саме тому Платформа приділяє дедалі більше уваги не лише обсягам фінансування, а й управлінню публічними інвестиціями, координації секторальних пріоритетів та підготовці проєктів.

Для цього було створено Операційну групу з відновлення (Recovery Operational Group), у межах якої партнери обговорюють практичні потреби відновлення України: підготовку до зимових періодів, відновлення тепло- та водопостачання, житла й інфраструктури.

Платформа також підтримує реформу управління публічними інвестиціями та формування Єдиного проєктного портфеля. Йдеться про перехід до системного планування, коли проєкти мають оцінюватися за визначеними критеріями, рівнем готовності та відповідністю стратегічним пріоритетам.

Залучення приватного капіталу

Ще один важливий аспект – приватний капітал. Навіть масштабна міжнародна державна допомога не зможе самостійно покрити всі довгострокові потреби України. Необхідні інвестиції бізнесу.

Саме тому у 2024 році при Платформі створено Консультативну раду бізнесу (Business Advisory Council). Серед її практичних ініціатив — розробка страхових продуктів від воєнних ризиків, пропозиції щодо розвитку портової інфраструктури, соціального житла та інвестицій у відновлювану енергетику.

Отже, робота Платформи поступово охоплює весь цикл міжнародної економічної підтримки: від забезпечення бюджетної стійкості до підготовки відбудови, узгодження реформ і створення умов для приватних інвестицій.

2027 рік: пріоритети Української платформи донорів

10 листопада міжнародні партнери знову зберуться на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів у Львові. Один із ключових викликів сьогодні – формування передбачуваної фінансової рамки для бюджетного фінансування у 2027 році.

За оцінками Міністерства фінансів, підтвердженими МВФ, потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні становить близько 52,6 млрд доларів США.

Для підтримки боргової стійкості важливими залишаються грантове фінансування, механізми використання доходів від заморожених російських активів та інші інструменти, здатні обмежувати додаткове боргове навантаження.

Не менш важливою є узгодженість реформ, виконання яких пов'язане з різними міжнародними програмами. Для цього Платформа використовує, зокрема, Матрицю реформ – інструмент, що допомагає зіставляти зобов'язання України перед партнерами та визначати спільні пріоритети.

Паралельно буде продовжено координацію підтримки енергетичного сектору, підготовку проєктів відбудови та роботу над залученням приватного капіталу.

Мета Української платформи донорів — зробити міжнародну підтримку України більш узгодженою, передбачуваною та ефективною. Для цього необхідно поєднувати щоденну експертну координацію з політичними домовленостями, узгоджувати бюджетні потреби з можливостями партнерів і створювати умови для відновлення та залучення приватного капіталу. Саме така системна взаємодія визначатиме роботу Платформи у 2027 році та надалі.