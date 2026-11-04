Бюджет дискримінації: приховане скорочення соціального захисту в проєкті-2027

Марина Ставнійчук, заслужений юрист України, правник, конституціоналіст, член Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) в 2009-2013 рр.

Кожен новий бюджет — це передусім дзеркало державних пріоритетів і чесна відповідь влади на питання: ким для неї є власні громадяни. На жаль, ознайомлення з урядовим проєктом кошторису на 2027 рік залишає чітке відчуття, що соціальний захист людей остаточно перетворили на статтю "залишкового фінансування".

За красивою риторикою про "турботу" ховається тривожна реальність. Кумулятивна інфляція за останні роки перевищила 35%, знецінивши кожну гривню в кишенях українців — перш за все через стрибок цін на ліки та комунальні послуги. Влада ж фактично заморожує прожитковий мінімум на рівні 2920 гривень, хоча реальний споживчий кошик давно перевищив 7000 гривень. Це пряме порушення ст. 46 Конституції України щодо права на достатній життєвий рівень. Оскільки саме до цього "паперового" показника прив’язані мінімальні пенсії, допомога на дітей та виплати одиноким матерям, мільйони людей свідомо заганяють за межу виживання.

Окремий обурливий момент — це так звана "оптимізація" видатків на пенсіонерів та пільговиків. На Пенсійний фонд закладають скорочення видатків на понад 20 мільярдів гривень відносно потреб реальної індексації. Під виглядом верифікації уряд розраховує скоротити виплати майже для 1,5 мільйона пенсіонерів, створюючи для них штучні бюрократичні бар'єри.

Прямим підтвердженням відмови держави від зобов'язань є стаття 42 проєкту бюджету. Ця норма прямо встановлює: виплати та перераховані пенсії за рішеннями судів здійснюються виключно в межах асигнувань, закладених у кошторисі на відповідний рік. Оскільки кошти на це свідомо не передбачають, стаття 42 легалізує невиконання судових актів і звільняє чиновників від відповідальності за борги перед громадянами. Це прямо порушує позицію Конституційного Суду України, який неодноразово наголошував: Закон про Держбюджет не може обмежувати чи скасовувати зафіксовані законом гарантії та блокувати рішення судів.

Не менш цинічною є позиція щодо внутрішньо переміщених осіб та найбільш уразливих категорій. Замість запровадження єдиних, чітких і справедливих правил підтримки майже 4,5 мільйона ВПО, урядовий проєкт урізає видатки на їхнє розміщення та адаптацію майже на 10%, пропонуючи лише хаотичне й точкове фінансування короткострокових програм. По суті, уряд підштовхує людей до вибору: або виїжджати за кордон, або повертатися у небезпечні регіони під обстріли.

Парадокс нинішньої бюджетної політики вражає: на утримання та розширення штатів силових і контролюючих органів додатково виділяють понад 15 мільярдів гривень, тоді як соціальна політика остаточно втрачає функцію захисту й перетворюється на роздачу копійок для запобігання соціальному вибуху.

Соціальний захист під час війни — це не милостиня чи "залишкові фінансові ресурси", а базова стійкість суспільства й дотримання Конституції. Підготовка бюджету до другого читання має стати моментом виправлення концептуальних помилок: скасування дискримінаційних обмежень для пільговиків та перегляду прожиткового мінімуму. Нехтування основними правами громадян не зекономить державні кошти, а лише поглибить соціальну кризу й остаточно знецінить принцип правової держави.