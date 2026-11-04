Чому гальмуються антидемпінгові розслідування

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром"

Щойно дізнався, що розгляд питання остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб з Туреччини перенесено на два тижні. Нагадаю, до цього не було застосовано попередні антидемпінгові заходи, незважаючи на запит українських виробників.



Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання. З моменту подання заяви українськими виробниками труб минуло вже понад рік. За цей час близько восьми трубних підприємств України продовжують зазнавати збитків, агресор цілеспрямовано знищує український ГМК (один із найбільших платників податків), а загроза для національного виробництва через демпінговий турецький імпорт, який зріс у 3 рази починаючи з 2021 року, лише посилюється.



Ситуація очевидна та трагічна: демпінговий турецький імпорт витісняє українську продукцію за рахунок надзвичайно низької демпінгової ціни, яка є навіть нижчою від собівартості українських виробників. При цьому, у Туреччини є значний потенціал збільшення імпорту саме в Україну через значні недозавантажені потужності в Туреччині (в 5 разів вищі за обсяги споживання в Україні) та застосовані обмеження до турецької продукції на ключових для неї експортних ринках (Великобританія, США, ЄС – так, ці країни можуть захищати своїх виробників, незважаючи на партнерські відносини з Туреччиною). Не слід забувати, що Туреччина продовжує активну співпрацю з країною-агресором, у тому числі ті ж турецькі виробники труб купують російський сляб/рулон, що суперечить національним інтересам України (страшно уявити, що в трубній продукції, що використовується для спорудження антидронових коридорів та інших об’єктів захисту в Україні, через відсутність торгівельних заходів може використовуватися російська сталь, яка наповнює казну агресора і фактично фінансує жорстоку війну проти українців).



Фактично кожен місяць зволікання працює проти українського виробника. Поки рішення відкладається, українські підприємства втрачають замовлення, виробництво та кошти для відновлення, тоді як продукція, виготовлена з російської сировини, продовжує посилювати свої позиції на українському ринку. У воюючій країні така бездіяльність виглядає особливо небезпечною.



На жаль, із таким підходом до захисту власної економіки та промисловості, коли держава нездатна оперативно захищати власного виробника навіть у випадках, де факти порушень та шкоди є очевидними, ми непомітно, але фатально програємо економічну битву за власну промисловість, робочі місця та податкові надходження, тобто знищується добробут українців.



Особливо прикро, що міністр Олександр Кравченко та очолюване ним Міністерство економіки та довкілля України, які мали б відстоювати інтереси національного виробника, фактично самоусунулися від ухвалення вкрай необхідних для української промисловості рішень. Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки, які до того ж є цілком законними. Інакше, існує ризик, що найближчим часом консервувати свої потужності буде не лише АМКР, але й десятки інших українських виробників. А це десятки тисяч робочих місць, податки, валютні надходження.