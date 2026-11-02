Остання дорога за власний кошт: чому держава не забезпечує перевезення померлих

Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів

Те, як суспільство ставиться до своїх померлих і чи здатне воно забезпечити елементарну людську гідність на останньому етапі, визначає його цивілізованість та моральний стан. Але те, що відбувається зараз із транспортуванням тіл померлих цивільних громадян, прямо свідчить: на державному рівні ми дуже далекі від цієї цивілізованості. Останнім часом часто отримую нарікання про колосальні проблеми та неможливість безперешкодно й адекватно доправити тіло померлого родича до моргу чи спеціалізованої установи. Вже дійшло навіть до того, що люди змушені власними автівками відвозити померлих родичів у морг, ви собі можете це уявити? То хто ж насправді має везти тіло до моргу або бюро судово-медичної експертизи?

У нормативно-правовій площині все прописано нібито чітко. Спільний наказ МВС, МОЗ та Генпрокуратури (зокрема його оновлена версія № 177/450/46 від 09.03.2022) дає фахову маршрутизацію. Якщо людина тривалий час хворіла й померла вдома без ознак насильства, огляд робить сімейний лікар, видає свідоцтво про смерть, а тіло скеровують до патологоанатомічного відділення. Якщо ж смерть раптова, сталася у громадському місці чи є підозра на насильство — на місце виїжджає слідчо-оперативна група, поліція видає направлення на судово-медичну експертизу (СМЕ), а тіло мають безкоштовно доправити до бюро спеціалізованим транспортом. Але головна вада цього міжвідомчого документа полягає в тому, що центр фактично переклав усю організацію та фінансовий тягар таких перевезень на регіони й місцеві бюджети. А на місцях у більшості громад банально саме на це й немає грошей.

На тлі цього міжвідомчого хаосу медична вертикаль повністю розпалася, а так звані "реформи" МОЗ остаточно розмили відповідальність на місцях. Первинна ланка медицини часто просто самоусувається: сімейні лікарі відмовляються виїжджати на огляд або видавати свідоцтва без розтину, перекладаючи все на "швидку". Медики ж екстреної допомоги за нормативами лише констатують смерть і транспортувати тіла не мають жодного права.

У результаті виникає повний вакуум відповідальності: хто ж насправді має везти тіло до моргу чи бюро судово-медичної експертизи. У багатомільйонному Києві, наприклад, їздить фактично по одному такому автомобілю на кожен берег Дніпра. Замість оперативної доставки тіл ці поодинокі машини працюють у режимі міських маршруток: їздять від адреси до адреси, збирають у кузов по кілька тіл і годинами курсують містом. Очікування спеціалізованого автомобіля розтягується на 4–12 годин, а в нічний час чи у вихідні дні процес просто зупиняється. Тривале перебування тіла за кімнатної температури прискорює розкладання тканин, супроводжується появою трупного запаху та створює прямі санітарно-епідеміологічні ризики для тих, хто перебуває поряд.

Але у більшості регіонів України ситуація не краща. У багатьох райцентрах і малих містах комунальний спецтранспорт для перевезення померлих взагалі відсутній як постійна служба. Ця функція фактично віддана приватним перевізникам.

І саме на цьому штучно створеному вакуумі роками заробляє приватний бізнес. У столиці зареєстровано близько 168 суб'єктів ритуального ринку, де активно працюють понад 40 приватних бюро. Проте левова частка з них не має ані власних холодильних камер, ані спецтранспорту. Це звичайні посередники, які скуповують персональні дані про померлих із систем 102 та 103. Вони з'являються під дверима майже за лічені хвилини після виклику служб, психологічно тиснуть на шокованих родичів і підсовують договори. Звичайне перевезення тіла до моргу у них коштує 3 000–6 000 гривень, а зі спуском сходами чи за "терміновість" сума миттєво зростає до 8 000–10 000 гривень.

До цього додається грубе порушення санітарних та технічних норм під час самого транспортування. Тіла нерідко перевозять непристосованими вантажівками без охолоджувальних систем та фіксаторів, а від бригад родичі отримують прямі вимоги неофіційних доплат просто під час винесення померлого з квартири. Не менша проблема виникає й біля моргів: оскільки державні установи у позаробочий час тіла не приймають, приватні перевізники часто привозять їх під зачинені двері або штучно маніпулюють "відсутністю місць" у комунальних холодильниках. У результаті родичів просто змушують скеровувати тіло до приватних холодильних камер за завищеними добовими тарифами.

Отож, нормативно визначена безоплатна процедура направлення тіла на розтин чи експертизу, як до патологоанатомічних відділень, так і до бюро СМЕ, перетворилася на комерційний конвеєр та суцільне здирництво. А залучення приватних перевізників до випадків із судово-медичною експертизою створює ще й катастрофічні процесуальні ризики. Перевезення у непристосованому транспорті без фіксаторів призводить до виникнення посмертних ушкоджень тіла та змішування біологічних слідів. Це прямо руйнує доказову базу для судмедекспертизи та дає адвокатам підозрюваних зачіпки для оскарження висновків у суді. Мовчки спостерігаючи за цим хаосом, Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи фактично легалізували знущання над людьми.

І доки держава не захоче встановити жорсткий контроль за збереженням конфіденційності медичних даних, доки не буде забезпечено належне комунальне фінансування спецтранспорту та чітке дотримання міжвідомчих наказів без перекладання витрат на кишені громадян, усі розмови про європейську медицину та цивілізоване суспільство залишатимуться лише порожніми деклараціями.