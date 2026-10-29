59% українців читають книжки регулярно. Що робить Мінкульт, щоб збільшити кількість читачів?

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури

Росія спалює українські книжки мільйонними накладами. Українці продовжують обирати читання українською: за новим дослідженням, 87% опитаних читачів упродовж останнього року читали або слухали книжки українською мовою.

Ці дві обставини визначають нашу відповідальність, як держави. Ми маємо допомогти книжковій галузі вистояти під ударами й давати українцям можливість читати ті книги, які їм цікаві. Від того, які видання виходитимуть українською і наскільки доступними вони будуть, залежить розвиток цього інтересу в наступні роки.

Міністерство культури України ініціювало комплексне дослідження «Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення», яке провела компанія Gradus Research за підтримки Фонду «Повір у себе». Дослідники поєднали 41 глибинне інтерв’ю з фахівцями книжкової сфери та людьми, які повернулися до читання, з опитуванням 2200 українців віком від 14 років.

До читання повертаються

59% опитаних читали або слухали книжки щонайменше кілька разів на місяць упродовж останнього року. Третина — щонайменше кілька разів на тиждень.

Водночас 70% опитаних читачів мали в житті перерву тривалістю пів року або довше. Серед тих, хто пережив таку паузу, 35% повернулися до регулярного читання, ще 62% читають час від часу.

Це важливий висновок для політики розвитку читання. Читацька звичка змінюється разом із життям людини. Робота, батьківство, переїзд, виснаження впливають на можливість приділити увагу книжці. Поверненню можуть допомогти зміна розпорядку, рекомендація близької людини чи історія, яка зацікавила.

Тому підтримка потрібна в різні періоди життя: коли дитина знайомиться з книжками, підліток формує власні вподобання, а доросла людина відновлює інтерес до літератури.

Під час війни книжки набули особливого емоційного значення. 32% читачів зазначають, що читання допомагає зменшувати тривожність, 30% — емоційно відновлюватися, 28% — легше переживати стрес. Серед тих, хто повернувся до читання після перерви, найчастіше названою причиною стала психологічна потреба — у відпочинку, підтримці, подоланні стресу. Її обрали 34%.

Водночас учасники глибинних інтерв’ю розповідали про втому, яка ускладнює зосередження. Цей досвід варто враховувати, коли ми заохочуємо людей читати. Комусь потрібен роман, із яким можна перепочити, комусь — книжка, що допомагає осмислити пережите. Різноманіття літератури й форматів дає можливість обрати те, що відповідає потребам людини зараз.

Книжка має бути поруч

37% усіх опитаних назвали випадково знайдену цікаву книжку чинником, який спонукав або міг би спонукати їх читати більше. Це найпоширеніша відповідь. Серед тих, хто відновив читання після перерви, 31% згадали, що побачили цікаву книжку.

Отже, можливість зустріти книжку у звичному житті має значення. Погортати видання, поговорити з книгарем, побачити новинки на бібліотечній полиці.

Лише 34% опитаних вважають, що книгарень у їхньому населеному пункті достатньо. Ще 22% говорять про їх брак, а 21% — про повну відсутність. Місце проживання суттєво впливає на доступ до літератури.

Уряд уже ухвалив розроблену Мінкультом постанову про компенсацію оренди приміщень для книгарень. Перший етап охопить громади до 100 тисяч мешканців. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року — за оренду в четвертому кварталі 2026-го.

Компенсовані кошти книгарні спрямовуватимуть на закупівлю книжок або оплату вже реалізованих видань. Це допомагатиме книгарям продовжувати роботу, а видавцям — швидше отримувати кошти.

Для громади книгарня також може бути місцем зустрічей з авторами, обговорень і знайомства із сучасною українською літературою. Підтримуючи її роботу, ми розширюємо можливості людей долучатися до культурного життя поруч із домом.

Бібліотечні закупівлі мають відповідати інтересам читачів

73% опитаних знають про бібліотеку у своєму населеному пункті, де можна безоплатно позичати книжки. Це широка мережа, яку важливо розвивати відповідно до потреб громад.

Серед тих, хто оминає бібліотеки, 19% вказали на брак видань, які їх цікавлять, а 12% — на нестачу новинок. У селищах частка тих, кому бракує цікавої літератури, сягає 27%.

Тому закупівлі мають починатися із запитів читачів. Бібліотекарі знають, яких авторів шукають відвідувачі, на що чекають підлітки, які видання беруть родини з дітьми. Ці знання повинні впливати на наповнення фондів.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уперше з 2021 року передбачено кошти на придбання нових книжок для бібліотек. Мінкульт працює над поповненням фондів публічних бібліотек, а шкільні бібліотеки — напрям роботи Міністерства освіти і науки. Програму для публічних бібліотек плануємо будувати на аналізі потреб громад.

Разом із партнерами працюємо й над оновленням бібліотечних просторів. Першими пілотами програми «Бібліотеки для всіх» стали бібліотеки в Рогатині на Івано-Франківщині та Білогір’ї на Хмельниччині. Сучасні видання, комфортні умови та професійна порада мають допомагати людям знаходити свої книжки й повертатися по наступні.

Підтримати власний вибір

Серед читачів віком 18–24 роки 91% упродовж останнього року читали або слухали книжки українською. Для держави важливо підтримувати цей інтерес і давати молоді можливість самостійно обирати літературу.

Через єКнигу від запуску програми у грудні 2024 року до кінця червня 2026-го молоді українці придбали понад 549 тисяч книжок. Державна допомога перетворилася на конкретні видання, які читачі обрали для себе, і водночас підтримала книжкову галузь.

Працюємо над розширенням єКниги на батьків новонароджених. Розраховуємо на підтримку Верховної Ради, щоб допомога на книжки була доступною родинам від початку життя дитини. Адже знайомство з читанням часто починається зі спільного часу з батьками, їхнього голосу й першої улюбленої історії.

Згодом дитині потрібен простір для самостійного вибору. Тому сучасна література для вільного читання має бути доступною і в шкільних бібліотеках. Можливість пробувати жанри, знаходити авторів, ділитися враженнями з друзями допомагає формувати власний читацький смак.

У 2027 році також плануємо розширити «Тисячовесну» на книжкову сферу. Підтримка нових українських видань має поєднуватися з розвитком книгарень, бібліотек і читацького інтересу.

Для мене результат цієї роботи вимірюється можливостями людини. Чи може дитина обрати цікаву книжку в бібліотеці. Чи має молода людина кошти на літературу за власним смаком. Чи знаходить дорослий читач потрібне видання у своїй громаді.

Дослідження дає нам орієнтири для рішень і подальшої оцінки їхнього результату. Важливо бачити, як працюють книгарні після отримання підтримки, чи беруть читачі нові бібліотечні видання, як розвивається інтерес молоді до книжок.

Іван Франко писав:

Книги — морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить.

Дивнії перли виносить.

Для кожного читача ці «перли» свої: нові знання, краще розуміння себе, підтримка у складний час. Українська література дає можливість осмислювати власний досвід, відкривати світ, формувати власну думку.

Наше завдання, як держави — розширювати цей вибір. Щоб у бібліотеках з’являлися книжки, яких чекають читачі, у громадах працювали книгарні, а українською виходила література для різного віку та інтересів. Щоб кожна людина могла знайти книжку, з якої почнеться її любов до читання або повернення до нього.

Ми не можемо обрати за людину книжку, яка її захопить. Але можемо зробити так, щоб у неї було більше можливостей цю книжку знайти.