Спеціальне майнове право в іпотеку: фундамент для нового будівництва чи пісок крізь пальці?

Олена Фоменко, Головний економіст Департаменту фінансової стабільності НБУ

В Україні купівля нерухомості на ранніх етапах будівництва досить популярна. Ця опція приваблює покупців, адже придбати квартиру на ранніх стадіях будівництва в недобудові значно дешевше, ніж готову. Девелопери активно продають від початку будівництва, адже це фактично єдиний спосіб залучити необхідні інвестиції у будівництво. Втім, привабливість на перший погляд принадного для всіх сторін механізму зменшують високі ризики недобудови або неможливості введення в експлуатацію через технічні вади будівель. Значною мірою ці проблеми спричинені неналежним регулюванням ринку житлового будівництва. Із початку 2020-х років велася робота із удосконалення законодавства, щоб знизити ризики для інвесторів у квартири на ранніх етапах будівництва. Зокрема закон 2518-IX забороняє девелоперу продавати усі квартири до завершення будівництва, натомість він вимагає утримувати певну гарантійну частку площ (5% у менших містах і 10% у п’яти найбільших містах), продаж яких на пізніх етапах має забезпечити надходження коштів для добудови. Цей закон також ввів поняття "спеціальне майнове право", узаконивши володіння незавершеним житлом у недобудовах.

Що ж "спеціального" у новому майновому праві?

До 2022 року укладення договору на придбання житло в недобудові юридично по суті не закріплювали право власності за інвестором. Покупці майнових прав не мали жодних гарантій отримати у власність готову квартиру. Майнові права було складно перепродати чи повернути девелоперу. Натомість, нова процедура за законом дає можливість реєстрації спеціального майнового права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП). Тож його покупець може повноцінно розпоряджатися цим правом за своєю волею: продавати, переуступати та надавати в заставу. Коли ж житло вводять в експлуатацію, то покупець автоматично набуває право власності на придбану квартиру.

Наскільки цей інструмент популярний?

Але особливість оформлення спеціальних майнових прав полягає у тому, що це можливо лише для житлових комплексів, що відповідають чинним вимогам законодавства. Натомість дозволи на будівництво більшості черг ЖК, які зараз будуються, були отримані ще до 2022 року. У такому випадку девелопер має право зареєструвати спеціальні майнові права, однак для цього потрібна додаткова верифікація інформації про девелопера та об’єкт будівництва. Тож на практиці цим правом майже не користуються. Після повномасштабного вторгнення будівництво було неактивне, переважно нові комплекси розпочинали у західних областях. Лише у 2025 році відбулося певне пожвавлення ринку та старти нових проєктів. Тож пропозиція житла, що будується, і за яким можна отримати спеціальне майнове право досить обмежена.

З моменту запровадження Закону 2518-IX до жовтня 2026 року було зареєстровано купівлю-продаж спеціальних майнових прав на понад 22 тисячі квартир у близько 280 житлових комплексах – 2% проданих квартир і будинків, згідно з даними ДРРП. Найчастіше продавали спеціальні майнові права у Львівській області – це понад 9 тисяч квартир у понад 100 ЖК. Київська область – наступна за продажами – 5 тисяч квартир у 40 ЖК. Решта – переважно у західних областях. А от у столиці спеціальні майнові права продавали лише у семи ЖК.

Водночас, попри помірне поширення на ринку, спеціальні майнові права набувають популярності серед банків як застава за іпотекою. Спеціальні майнові права є прийнятною заставою за кредитом як із точки зору регуляцій, так і відповідно до внутрішніх процедур. Це означає, що ризики іпотечного кредитування під заставу спеціальних майнових прав зменшуються, адже у випадку дефолту позичальника банки зможуть стягнути і продати заставу і частково покрити свої збитки. За три квартали 2026 року майже 10% продажів спеціальних майнових прав відбувалися в іпотеку. Для порівняння, частка іпотеки у всіх продажах житла втричі менша – 3%. Тож отримання спеціального майнового права уможливлює отримання банківського фінансування для купівлі квартири, що будується.

Чого не вистачає для реалізації потенціалу ринку?

Закон 2518-IX став важливим кроком уперед до контрольованості ринку нового житла. Однак він не вирішив всі задавнені проблеми. Ідея "законсервувати" частину квартир до введення в експлуатацію не забезпечує механізмів контролю витрачання коштів та заміни девелопера у випадку невиконання ним зобов’язань. Крім того, брак дієвих механізмів контролю за цільовим використанням коштів, недостатня прозорість окремих моделей фінансування та структури проєктів, складність дозвільних процедур і труднощі з достовірною оцінкою строків та вартості будівництва обмежують банки у прямому фінансуванні будівництва. За інформацією Української асоціації девелоперів, більше половини вартості будівництва девелопери фінансують за рахунок продажів квартир на етапі будівництва. Зараз це переважно відбувається за рахунок залучення інвесторів серед населення. Доступ до банківського фінансування значно підвищим би можливості розвитку ринку.

Для пожвавлення фінансування ринку будівництва необхідні додаткові комплексні інфраструктурні зміни. Їх систематизовано у Стратегії з розвитку іпотечного кредитування. Вони включають імплементацію європейських підходів до іпотечного кредитування й оцінки нерухомості, оновлення моделі державної підтримки іпотеки, вдосконалення механізмів страхування від воєнних ризиків, а також поліпшення контрольованості фінансування будівництва.

Останнє передбачає комплекс механізмів: використання банківських довірчих будівельних рахунків ескроу, встановлення вимог до належного юридичного оформлення повного переліку документів за об’єктом на етапі будівництва, а у перспективі – створення фонду гарантування будівництва.

Запровадження рахунків ескроу – крок, який варто зробити найперше, щоб заохотити банки фінансувати будівельні проєкти. Ескроу – це цільові банківські рахунки, на яких зберігаються кошти від інвесторів у майбутні квартири. Девелопер же отримує ці кошти лише після виконання певного етапу будівництва або навіть після введення в експлуатацію будівлі. Таким чином, банк може проконтролювати, щоб кошти були спрямовані лише на конкретний будівельний об’єкт, та роботи були виконані якісно і в належний термін.

Контроль над будівництвом сприяє й іпотечному кредитуванню: якщо банк упевнений у тому, що житловий комплекс буде добудовано, він охоче погодиться прокредитувати й іпотеку під заставу спеціальних майнових прав у цьому комплексі. А останньою цеглиною нової інфраструктури регулювання ринку стане фонд гарантування будівництва. Якщо посилити контроль над витрачанням коштів на будівництво, то ресурси інвесторів будуть убезпечені, а ризики для них і для банків від нецільового використання знизяться. У таких умовах створення фонду в Україні – реалістичний та необхідний крок, який забезпечить добудову об’єктів. Зважаючи на задавненість і складність проблем на ринку будівництва, лише ці комплексні зміни зможуть їх вирішити та пожвавити його розвиток.