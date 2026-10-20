Інвестиції в готелі за кордоном: як оцінити девелопера та не потрапити у пастку гарантованого доходу

Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group

Українці залишаються серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині. За даними Інституту статистики Туреччини (TÜİK), у червні 2026 року громадяни України придбали там 170 житлових об'єктів і поділили друге місце серед іноземців з іранцями, а за підсумками 2025 року посіли третє місце з результатом 1541 об'єкт.

Зростаючий попит народжує безліч пропозицій, і чимало з них приваблюють інвесторів обіцянками "гарантованої дохідності". Скажу відверто: як підприємець, там, де є слово "інвестиція", я завжди маю сумнів щодо слова "гарантія".

Нещодавно ми з командою та інвесторами побували в Аланії на будівництві нашого спільного проєкту Grand Calibri by Ribas. Його зводить наш турецький партнер, девелопер Мехмет Алі. Фактичні будівельні роботи розпочалися лише в березні, і всього за сім місяців проєкт виріс від початкових земляних робіт до стадії фінішного оздоблення. На мою думку, такий темп — це орієнтир, який корисно мати перед очима багатьом забудовникам.

У бізнесі за швидкістю та стійкістю завжди стоїть власний ресурс. Мехмет Алі будує вже четвертий готель у своєму житті. Під час нашої поїздки ми заїхали на його житлово-комерційний комплекс New Level, на суднобудівне виробництво, де він із партнером будує круїзний лайнер для себе, та на новий кар'єр з видобутку щебеню. І що мене вразило найбільше — на кожному з цих підприємств він знає майже всіх робітників, а люди знають його. Для мене це показник не просто масштабу, а глибокого занурення власника в усі процеси — від видобутку будматеріалів до фінішного будівництва.

За моїми оцінками, капіталізація його діючих бізнесів у кілька разів перевищує вартість цього готелю. І ось це для мене як для інвестора — головний сигнал. Мехмет збудував би цей готель і без жодного продажу номерів, бо має власний капітал та автономну ресурсну базу.

Гарантії в інвестиціях мають межі

Інвестиція завжди передбачає певний ризик, і саме за нього ми отримуємо капіталізацію та дохідність, не залучаючись в операційну роботу готелю. Хто хоче все контролювати й швидко реагувати на зміни, той будує власний бізнес. Але кожен підприємець знає, що й там передбачуваності немає: сьогодні добре, завтра гірше, післязавтра знову добре.

Навіть золото чи акції великих компаній не мають ні гарантованої дохідності, ні гарантованої ліквідності: ціна змінюється, а продати актив у потрібний момент і за потрібною ціною вдається не завжди.

Тому, коли ви віддаєте гроші в інвестицію, потрібно зробити дві речі. Перша — ретельно вивчити проєкт і забудовника або компанію, в яку ви вкладаєте. Друга — віддати гроші тому, кого ви обрали, довіритися процесу й дозволити собі спокійно отримувати дивіденди.

Що насправді стоїть за гарантованим відсотком

Гарантія надійна настільки, наскільки надійний той, хто її дає. Якщо з бізнесом чи з країною щось трапляється, виконувати зобов'язання може бути нікому. Компанія оголошує про банкрутство, і гарантійні листи та пункти договорів, які вчора здавалися надійними, просто втрачають силу. Про це варто пам'ятати, перш ніж вважати гарантію захистом.

Є й інший бік. Буває, що висока гарантована ставка з'являється там, де забудовник не впевнений, що зможе продати всі об'єкти, або що йому вистачить коштів добудувати проєкт. Тоді гарантія стає способом залучити більше інвесторів. У найгіршому випадку виплати за нею формуються з внесків наступних інвесторів. Саме так працюють фінансові піраміди, і це справжня бомба уповільненої дії.

Чесний бізнес влаштований простіше: він заробляє дохід, несе витрати, а прибуток розподіляє між інвесторами. Не має значення, чи інвестор один, як у власних готелях мого партнера Мехмета Алі, чи їх кілька, чи половина готелю належить одному власнику, а друга половина продана по номерах. Принцип розподілу дивідендів однаковий і зрозумілий, і гарантій він не передбачає.

Що вивчати замість обіцяних відсотків

Вивчати проєкт варто не лише за документами: потрібно витратити трохи більше часу, прочитати все про керівну компанію, а потім приїхати й побачити все на власні очі. Саме для цього ми записуємо інтерв'ю з партнерами та організовуємо інвестиційні тури: щоб показати реальний капітал забудовника, його ставлення до людей і до справи, яку він робить, а також темпи будівництва.

Свідомий вибір проєкту починається не з обіцяного відсотка, а з розуміння, хто будує, за рахунок яких ресурсів і в якому темпі.