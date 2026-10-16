Енергостійкість перевіряють до відключення: як зрозуміти, чи справді готовий об’єкт

Ганна Позднякова, директорка RSE Group Ukraine

Повернення графіків обмеження електропостачання знову зробило енергетичну стійкість практичним питанням для бізнесу та громад.

Міністерство енергетики пояснило, що однією з причин обмежень стали пошкодження мереж і недостатня можливість передавати електроенергію споживачам, а вже 11 жовтня уряд доручив прискорити встановлення та підключення розподіленої генерації у Києві.

Це правильний і необхідний напрям. Проте разом зі збільшенням кількості генеруючих установок постає інше питання: скільки з них справді готові підтримати роботу об’єкта в момент зникнення зовнішнього живлення?

Обладнання може бути придбане, змонтоване і навіть підключене до мережі. Але цього ще недостатньо, щоб назвати об’єкт енергетично стійким.

Реальна готовність починається тоді, коли вся система здатна пройти відключення за заздалегідь визначеним сценарієм: правильно від’єднатися від зовнішньої мережі, зберегти живлення критичних процесів, запустити власну генерацію та стабільно працювати протягом необхідного часу.

Спочатку потрібно визначити, що саме не може зупинитися

Перше питання, яке має поставити собі власник об’єкта, звучить не "яка потужність генератора нам потрібна?", а "які процеси ми повинні зберегти за будь-яких умов?". На виробничому підприємстві це можуть бути окремі технологічні лінії, системи вентиляції, насоси, автоматика, холодильне обладнання або серверна інфраструктура. Для лікарні перелік буде іншим, як і для водоканалу, котельні, торговельного центру чи логістичного комплексу.

Номінальна потужність обладнання не дає повної відповіді. Потрібно знати фактичне навантаження, пускові струми електродвигунів, черговість підключення споживачів і можливі стрибки потужності. Окремо варто визначити, які процеси можуть бути тимчасово зупинені або переведені в економний режим. Це дає змогу сформувати кілька рівнів навантаження: критичне, важливе та таке, яке можна відключити без загрози для людей, обладнання і виробничого циклу. Якщо цього розподілу немає, система резервного живлення намагатиметься одночасно забезпечити весь об’єкт. У результаті навіть достатньої на папері потужності може не вистачити в реальних умовах.

Найскладніші не години, а перші секунди

Когенераційна установка, газова електростанція, дизельний генератор і система накопичення енергії мають різні характеристики та по-різному реагують на зникнення напруги.

BESS або джерело безперебійного живлення може миттєво підтримати критичне навантаження. Генеруючій установці потрібен час на запуск, вихід на робочий режим і прийняття навантаження. Якщо ці елементи працюють разом, система накопичення може перекрити проміжок до запуску генерації та допомогти пройти короткочасні піки. Але для цього недостатньо просто встановити обладнання поруч. Потрібні узгоджена автоматика, коректні налаштування захисту, комутаційне обладнання та зрозумілий алгоритм роботи.

Важливо також не плутати наявність власної генерації зі здатністю працювати автономно. Частина генеруючих установок розрахована на паралельну роботу із зовнішньою мережею і без додаткових технічних рішень зупиниться разом із нею. Для автономної роботи система повинна безпечно від’єднатися від загальної мережі, не допустити подачі напруги назовні, самостійно підтримувати необхідну частоту і напругу та правильно підключати навантаження. У разі повного знеструмлення також необхідно передбачити, яке джерело забезпечить запуск самої генерації.

У матеріалах Міністерства енергетики США серед ключових умов автономної роботи когенераційної системи названо можливість запуску без зовнішнього живлення, роботу незалежно від мережі, відповідність потужності критичному навантаженню, а також належне комутаційне обладнання.

Тому питання "чи є на об’єкті генерація?" варто доповнити іншим: "що станеться в перші секунди після зникнення мережі?".

Автономність вимірюється не лише кіловатами

Ще одна поширена помилка полягає у тому, аби оцінювати резервне живлення лише за потужністю. Потужність показує, яке навантаження система може забезпечувати в конкретний момент, але не відповідає на питання, як довго вона працюватиме.

Для BESS критичним показником є доступний запас енергії та тривалість роботи за заданого навантаження. Для паливної генерації: наявність палива, умови його постачання і реальна витрата в різних режимах. Для когенерації важливими залишаються також стабільне паливне забезпечення та можливість корисно використовувати вироблену теплову енергію.

Потрібно враховувати і допоміжні системи. Насоси, вентиляція, охолодження, газове обладнання та автоматика також споживають електроенергію. Якщо вони не включені до розрахунку, доступна потужність для основних процесів виявиться меншою, ніж очікував замовник.

Окреме питання – це логістика під час тривалого відключення. Чи зможе постачальник доставити паливо? Чи є запас витратних матеріалів? Як швидко прибуде сервісна команда? Яка несправність може повністю зупинити систему і чи є необхідна запасна частина на місці? Рекомендації для бізнесу, підготовлені Міністерством енергетики США, прямо включають сервісний контракт, періодичне випробування резервної системи та достатній запас палива добазових складових готовності до перебоїв енергопостачання.

Тестувати потрібно сценарій, а не окремий агрегат

Запуск установки без навантаження показує, що двигун запускається. Але він не доводить, що весь об’єкт готовий до аварійного режиму. Повноцінна перевірка має відтворювати послідовність подій, яка виникне під час реального відключення. Зникає зовнішня мережа, автоматика відокремлює об’єкт, критичне навантаження переходить на резервне живлення, запускається генерація, обладнання приймає навантаження у визначеній послідовності. Під час такого тесту можна побачити речі, які непомітні в документах: надто довгу паузу між джерелами живлення, неправильне визначення пріоритетів, перевантаження під час запуску двигунів, нестабільну роботу автоматики або залежність критичного обладнання від системи, яка не отримує резервного живлення.

Запуск генератора без навантаження дає обмежену інформацію про готовність об’єкта. Він не показує, як система реагуватиме на зміну споживання або як спрацюють усі її компоненти разом. У посібнику NREL "Microgrids for Energy Resilience", у розділах 6.4–6.5, розглядаються перевірки за різних навантажень, втрати генерації чи зв’язку та раптового зникнення мережі. Після введення системи в експлуатацію її автономну роботу рекомендують перевіряти регулярно. Періодичність і програма випробувань мають визначатися проєктною документацією, вимогами виробників, умовами експлуатації та чинними правилами безпеки. Такі роботи повинні виконувати кваліфіковані фахівці за погодженим сценарієм.

Головний принцип простий: перше повноцінне відключення не має одночасно ставати першим повноцінним випробуванням системи.

Готовність залежить і від людей

Навіть добре спроєктована система може не виконати своє завдання, якщо персонал не знає, що робити після сигналу аварії. На об’єкті має бути визначено, хто контролює перехід в автономний режим, хто оцінює запас палива або рівень заряду BESS, хто зв’язується із сервісною службою та хто ухвалює рішення про відключення другорядних споживачів.

Ці функції не повинні існувати лише у великій інструкції, яку складно знайти під час аварії. Потрібен короткий і зрозумілий алгоритм дій із відповідальними особами, контактами та черговістю операцій.

Варто врахувати і звичайні кадрові обставини. Чи працюватиме система, якщо відповідальний інженер перебуває у відпустці або не може приїхати на об’єкт? Чи має чергова зміна необхідний доступ? Чи надходять аварійні повідомлення кільком відповідальним людям? Чи можна безпечно контролювати основні параметри дистанційно?

Енергетична стійкість – це не тільки обладнання. Це поєднання технічної системи, підготовленого персоналу, сервісу та відпрацьованого порядку дій.

П’ять відповідей, які має дати перевірка

Перед початком періоду підвищених ризиків власник або керівник об’єкта повинен отримати п’ять чітких відповідей:

Які саме процеси продовжать роботу після зникнення зовнішнього живлення? Скільки часу потрібно системі, щоб перейти в автономний режим? Як довго об’єкт може працювати без мережі за різних рівнів навантаження? Що станеться у разі відмови одного з елементів системи або втрати зв’язку? Хто і в якій послідовності діятиме під час аварії?

Якщо хоча б на одне із цих запитань немає перевіреної відповіді, систему ще не можна вважати повністю готовою.

Розвиток розподіленої генерації, накопичення та локальних енергетичних систем є необхідною частиною енергетичної стійкості України. Але наступним кроком після встановлення обладнання має стати перевірка його реальної працездатності у складі всього об’єкта.

Енергостійкість починається не з таблички з номінальною потужністю. Вона починається з розуміння критичних процесів і підтвердженої здатності зберегти їх у момент, коли зовнішнє живлення зникає.