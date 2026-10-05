Перша річниця Ініціативи з глобального управління: від провідних ідей до конкретних дій

Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь

1 вересня 2025 року в Тяньцзіні під головуванням Голови КНР Сі Цзіньпіна відбулося засідання у форматі «Шанхайська організація співробітництва плюс». На ньому Сі Цзіньпін виступив із важливою промовою під назвою «Об’єднання сил ШОС задля вдосконалення глобального управління», у якій було офіційно висунуто Ініціативу з глобального управління. За минулий рік Ініціатива пройшла шлях від проголошення принципів до їх практичного втілення. Вона отримала широкий позитивний відгук міжнародної спільноти, а результати її реалізації стають дедалі помітнішими.

Упродовж минулого року світ продовжував стикатися з численними викликами. Дефіцити миру, розвитку, безпеки та управління дедалі більше переплітаються між собою. Знову набирають силу блокове протистояння та менталітет холодної війни, постійно виникають нові глобальні виклики, посилюються тенденції до односторонніх дій і протекціонізму. Ефективність багатосторонніх механізмів слабшає, а представництво та голос багатьох країн, що розвиваються, у глобальному управлінні залишаються вкрай недостатніми. Міжнародна спільнота очікує більш відкритих, справедливих та ефективних механізмів міжнародного управління. Саме на такому тлі була висунута Ініціатива з глобального управління. Вона чітко відповідає на актуальні питання нашої епохи: яку систему глобального управління необхідно побудувати та як реформувати й удосконалити глобальне управління. Ініціатива також пропонує ключ до розв’язання нинішніх і майбутніх проблем глобального управління.

Ініціатива ґрунтується на п’яти ключових принципах. По-перше, дотримання суверенної рівності. Усі держави, незалежно від їхнього розміру, сили чи рівня добробуту, є рівними в міжнародних справах і повинні на рівних засадах брати участь у глобальному управлінні, ухвалювати рішення та користуватися його результатами. Необхідно виступати проти гегемонізму та політики сили. По-друге, дотримання верховенства міжнародного права. Необхідно дотримуватися основних норм міжнародних відносин, що ґрунтуються на цілях і принципах Статуту ООН, виступати проти вибіркового застосування міжнародного права та подвійних стандартів, а також проти спроб ставити внутрішнє законодавство окремих країн вище за міжнародні правила. По-третє, дотримання багатосторонності. Необхідно керуватися принципом спільних консультацій, спільної розбудови та спільного користування здобутками, захищати центральну роль ООН у міжнародній системі та врегульовувати розбіжності шляхом діалогу й консультацій. По-четверте, людиноцентричний підхід. Важливо приділяти особливу увагу практичній співпраці у таких сферах, як скорочення бідності, охорона здоров’я та освіта, щоб усі країни могли користуватися здобутками розвитку на більш справедливій основі. По-п’яте, орієнтація на практичні дії. Необхідно зосередитися на конкретних питаннях, зокрема зміні клімату, фінансуванні розвитку та управлінні штучним інтелектом, і відповідати на реальні проблеми шляхом практичної співпраці. Ці п’ять ключових засад відповідають цілям Статуту ООН та узгоджуються з Порядком денним ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року.

Від часу висунення Ініціатива знайшла широкий позитивний відгук міжнародної спільноти. На сьогодні її підтримали майже 160 країн і міжнародних організацій. «Групу друзів глобального управління» було створено в Нью-Йорку, Женеві та Відні, а кількість її учасників зросла з 43 держав-засновниць до понад 60 країн. Як спеціалізована платформа для діалогу з питань глобального управління, Група предметно долучається до роботи в межах порядку денного ООН. Вона виступила зі спільною заявою на брифінгу Генеральної Асамблеї ООН щодо ініціативи «ООН80» та делегувала свого представника для участі в загальній дискусії 79-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. 28 травня 2026 року Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї взяв участь у засіданні «Групи друзів глобального управління» у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, яке зібрало представників понад 60 країн. За підсумками зустрічі було оприлюднено спільне комюніке та досягнуто консенсусу з п’яти ключових питань, серед яких — підтримання авторитету Організації Об’єднаних Націй, захист верховенства міжнародного права, зміцнення солідарності й співпраці та вдосконалення глобального управління. Також було визначено дев’ять напрямів реформ, зокрема реформування ООН задля підвищення її ефективності, зміцнення авторитету Ради Безпеки, фінансування розвитку та управління штучним інтелектом.

Китай невпинно працює над практичною реалізацією Ініціативи з глобального управління. Зокрема, Китай оприлюднив «Концептуальний документ щодо Ініціативи з глобального управління» та Білу книгу «Формування більш справедливої та розумної системи глобального управління: концепції, ініціативи та дії Китаю», у яких визначено рамки Ініціативи та її пріоритетні напрями. Міжнародна організація з медіації (IOMed), створення якої спільно ініціювали 19 країн, зокрема Китай, у жовтні 2025 року розпочала роботу в Гонконзі. Це перша у світі міжурядова правова організація, що спеціалізується на врегулюванні міжнародних спорів шляхом медіації. У травні 2026 року вона успішно врегулювала свій перший міжнародний морський спір за участю сторін із Китаю та Сінгапуру. Того ж місяця в Гонконзі відбувся перший Глобальний саміт з медіації, у якому взяли участь понад 400 представників із 48 країн і регіонів. У березні 2026 року в Пекіні було створено Всесвітню організацію даних, а 16 липня 2026 року в Шанхаї — Всесвітню організацію співробітництва у сфері штучного інтелекту. Ці платформи відкриті для всіх країн і покликані спільно шукати ефективні моделі управління, що відповідають реаліям сучасного світу та здатні ефективно реагувати на різноманітні загрози й виклики. Китай також подав до ООН свій національно визначений внесок на 2035 рік і створив Куньмінський фонд біорізноманіття. Цієї осені Китай планує провести в Новому районі Сюн’ань Форум глобального управління, щоб разом з усіма сторонами обговорити шляхи реформування та вдосконалення глобального управління.

Перша річниця Ініціативи з глобального управління — це не лише нагода підбити підсумки, а й початок нового етапу. 1 вересня 2026 року Голова КНР Сі Цзіньпін виступив із важливою промовою на засіданні у форматі «Шанхайська організація співробітництва плюс» у Бішкеку. Він системно представив бачення рівноправного і впорядкованого багатополярного світу та окреслив напрями подальшого просування Ініціативи з глобального управління у чотирьох ключових аспектах: суверенна рівність і взаємна повага; збалансованість, упорядкованість і верховенство права; багатосторонність, діалог і консультації; взаємна вигода, спільний виграш та інклюзивність.

12 вересня на 18-й зустрічі лідерів країн БРІКС Голова КНР Сі Цзіньпін виступив із промовою під назвою «Спільно нести відповідальність нашої епохи та сміливо виступати провідною силою», у якій знову наголосив, що чотири глобальні ініціативи є системним рішенням для подолання дефіцитів розвитку, безпеки, цивілізації та управління. Китайський підхід, заснований на принципах суверенної рівності, верховенства міжнародного права, багатосторонності, пріоритету інтересів людей та практичних дій, визначає чіткий шлях до вдосконалення глобального управління.

«Великий шлях веде до світу, що належить усім». Глобальні виклики потребують глобальної відповіді, а глобальне управління — участі всіх країн. Проголошення ідей недостатньо — їх необхідно втілювати в конкретні дії. Як відповідальна велика держава, Китай висунув Ініціативу з глобального управління та послідовно працює над її практичною реалізацією. Її головна мета — подолати нинішній дефіцит глобального управління та вирішувати найбільш нагальні проблеми у цій сфері. Реалізація Ініціативи з глобального управління та побудова більш справедливої й раціональної системи глобального управління дадуть змогу більшій кількості країн на рівноправній основі захищати власні інтереси та долучатися до вирішення спільних викликів. Китай готовий зміцнювати комунікацію та поглиблювати співпрацю з дедалі більшою кількістю країн, міжнародних організацій і регіональних механізмів, спільно будуючи відкритий, інклюзивний, чистий і прекрасний світ тривалого миру, загальної безпеки та спільного процвітання.