Партнерство як стратегія: чому сильний бізнес будується не на самоті

Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group

На початку бізнесу засновник часто є головним двигуном усіх процесів. Він шукає перших клієнтів, контролює якість продукту, приймає ключові рішення і фактично тримає всю систему на собі.

Я добре знаю цей етап. Коли ми тільки починали розвиток Ribas Hotels Group, багато речей проходили через мене особисто. Це було необхідно: саме так формується культура компанії, стандарти сервісу і розуміння того, яким має бути продукт.

Але у певний момент підприємець стикається з питанням: чи може бізнес рости з тією ж швидкістю, якщо всі рішення все ще залежать від однієї людини?

Мій досвід показує: ні.

Масштабування починається тоді, коли ти перестаєш будувати бізнес навколо власної участі і починаєш будувати систему навколо сильних людей. Саме тоді з’являється справжня роль партнерства.

Партнерство як спосіб посилити бізнес

У бізнесі партнерство часто сприймають як спосіб об’єднати капітал або отримати доступ до нових можливостей. Але на практиці найцінніше — це поєднання різних компетенцій.

Одна людина може добре розуміти операційний бізнес, інша — архітектуру, третя — фінансову модель чи маркетинг. Коли ці знання об’єднуються навколо спільної мети, з’являється продукт, який складно створити силами однієї команди.

У готельному бізнесі це особливо помітно. Готель — складний організм. Його успіх залежить не тільки від будівлі чи дизайну. Потрібно одночасно розуміти гостя, створити правильну концепцію, побудувати операційну модель, організувати сервіс і забезпечити економіку проєкту.

Саме тому ми в Ribas Hotels Group дедалі частіше працюємо через партнерські моделі.

Ігор Ільчишен, засновник Arha Group, з яким ми співпрацюємо над готельними проєктами, дивиться на це з боку девелопера:

> "Коли ми починаємо проєкт, для мене важливо відразу розуміти, як він житиме після відкриття. Партнер з операційною експертизою допомагає перевірити рішення ще на етапі концепції: що буде зручним для гостя, що працюватиме для команди і як це вплине на результат для інвестора".

Хороший партнер може не погодитися з тобою

Мабуть, одна з найбільших помилок у партнерстві — шукати людей, які завжди думають так само.

Сильний партнер потрібен не для того, щоб підтверджувати твої рішення. Його роль — поставити правильне питання, побачити ризик або запропонувати інший підхід.

У нашій співпраці з Ігорем Ільчишеном та командою Arha Group ми об’єднали різний досвід: експертизу у створенні готельних продуктів і девелоперське та архітектурне бачення.

Для нас важливо створювати простори, у яких людина отримує повноцінний досвід — від першого враження до моменту повернення додому.

"У партнерстві для мене цінна можливість сперечатися по суті. Ми можемо по-різному бачити планування, сервіс чи сценарій перебування гостя. Якщо кожен аргументує свою позицію і готовий чути іншого, проєкт від цього стає сильнішим", — говорить Ігор Ільчишен.

Партнерство перевіряється не в успіху

Знайти партнера легко, коли все добре. Справжня перевірка починається тоді, коли змінюються умови, з’являються ризики або потрібно приймати складні рішення.

Особливо це відчутно зараз, коли український бізнес працює в умовах високої невизначеності. Компанії змушені швидше адаптуватися, ефективніше використовувати ресурси і шукати нові формати розвитку.

У таких умовах партнерство стає інструментом стійкості. Коли відповідальність розподілена між кількома сильними командами, бізнес отримує більше можливостей для розвитку. Водночас кожен учасник має виконати свою частину на високому рівні.

Ігор формулює це так:

"Довіра між партнерами проявляється у складних рішеннях. Коли змінюються терміни, зростають витрати чи потрібно переглянути концепцію, важливо відкрито говорити про ситуацію і разом шукати рішення. Саме в такі моменти стає зрозуміло, наскільки ви справді команда".

Майбутнє за бізнес-екосистемами

Я переконаний, що український бізнес дедалі більше рухатиметься в бік партнерських моделей.

Світ стає складнішим, а проєкти — масштабнішими. У таких умовах неможливо бути найкращим у всьому. Сильні компанії вмітимуть об’єднувати людей із різною експертизою навколо спільної ідеї.

Для мене партнерство — це довіра, спільні цінності та готовність відповідати за результат разом.

Бо великий бізнес будується командою людей, які бачать одну картину майбутнього.