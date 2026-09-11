Військові заводи, порти, НПЗ: хто в Україні "робить" вибухові новини з тилу ворога

Юрій (позивний Avis), Керівник підрозділу рекрутингу 1 Окремого Центру СБС

Робота 1-го Окремого центру безпілотних систем СБС регулярно потрапляє у заголовки. Коли ви бачите зранку, що вибухає якийсь НПЗ чи горить порт, наприклад Туапсе, або уражено якийсь інший об'єкт — нафтогазовий чи військово-промисловий, — це, найімовірніше, наша робота. За кожним таким ударом — тижні підготовки, злагоджена робота десятків людей і техніки, що починається задовго до самого моменту ураження цілі.

Ставка на глибокі удари

Головний напрямок роботи підрозділу — Deep Strike, ураження цілей на відстані понад 500 кілометрів у тилу противника. Сучасна затяжна війна — це передусім протистояння ресурсів. Ключові з них: людські ресурси, озброєння, боєприпаси, логістика, інфраструктура і як база під цим усім — гроші. 1 Окремий центр зосереджений саме на фундаментальних ресурсах:

Гроші – знищуємо об’єкти нафтопереробної галузі (НПЗ, нафтохімічні підприємства, нафтотранспортна інфраструктура, порти та інше)

Заводи та підприємства оборонного комплексу — руйнуємо заводи, які виробляють зброю.

Дороговартісне озброєння та боєприпаси (системи ППО та РЛС, арсенали, аеродроми та інше).

Такий підхід ми називаємо асиметричним. Україна не може змагатися з Росією ані кількістю особового складу, ані обсягами фінансування чи виробництва зброї. Натомість дешевші рішення на основі безпілотних систем здатні завдавати ворогу збитків, які в рази перевищують вартість самих БПЛА.

За кожним ударом — команда

Кожен вдалий удар — це не робота однієї людини за пультом. За результатом стоять екіпажі, водії, технічні фахівці, логісти та десятки людей, які забезпечують діяльність підрозділу зсередини.

Наприкінці 2025 року центр пройшов трансформацію та розширення — і масштаб задач, які раніше виконувались меншими силами, тепер вимагає значно більшої команди. Тому ми активно шукаємо нових людей.

Є робота для кожного: від новачків до фахівців

Наші вакансії можна розділити на три категорії:

- Досвід не потрібен

- Потрібен профільний досвід за посадою (не військовий)

- Потрібен військовий досвід



Перша категорія — у вас немає спеціального військового або профільного досвіду під конкретну посаду, але є готовність навчатися з нуля. У вас буде вибір. Маємо великий перелік посад, де цивільний бекграунд не є важливим. Є така ілюзія про військову службу: «Не готовий служити, бо не маю військового досвіду». Насправді досвід не завжди потрібен. У підрозділі передбачений пропрацьований шлях професійного розвитку. Потрібна мотивація, ментальна пластичність і готовність до навчання — ось це визначальні скіли.

Друга категорія — у вас є цінний досвід в комерційній або інженерно-технічній сфері. І тут є вибір. Ми дуже цінуємо професіоналізм та кваліфікацію. Фахівців з готовим досвідом завжди можна одразу застосувати у військовій організації. Окремо в підрозділі затребувані спеціальності, які рідко асоціюються з бойовою роботою — IT-розробники, проєктні менеджери, SMM-фахівці, відеографи, фотографи, дизайнери. Саме такі люди дозволяють нам швидко розвиватися та вдосконалюватися в наших постійних технологічних перегонах.

Третя категорія – у вас є військовий досвід, який чітко відповідає посаді. Це ідеальний метч. В нас є вакансії, де потрібні саме військові професіонали. Для таких суперпрофі ми гарантуємо роботу за обраним напрямком з відповідністю до звання.

Шлях від водія до оператора

Показово, що не всі, хто хоче стати оператором ударних дронів, потрапляють одразу на цю посаду.

Нам дуже часто телефонують люди й вказують, що хочуть бути операторами, діпстрайкерами. Ми кажемо, що це круто і ми це цінуємо, але пропонуємо спершу прийти на посаду водія. Почнете працювати в екіпажах, розберетесь, як усе працює зсередини, навчатиметесь. І далі, якщо командир побачить у вас достатній хист і готовність рухатися далі — він вас підтримає. Зможете продовжити навчання і через якийсь час станете оператором БпЛА.

Тільки на визначених посадах

Типова ситуація — нам телефонує людина і каже, що чула, буцімто замість операторських обов'язків її можуть відправити на якісь інші задачі та на іншу посаду, наприклад в піхоту. Ми пояснюємо: ми — безпілотні системи, і піхотних посад у нас немає. У нас дуже ретельно побудовані етапи рекрутингу кандидатів. Коли ви проходите увесь шлях — спілкування з рекрутером, тестування, співбесіду з командиром, усі перевірки, — командир, який вас відібрав, нікуди й нікому вас не віддасть.

Підрозділ продовжує масштабуватися, а разом із цим зростає й потреба в людях — від водіїв і техніків до операторів, IT-фахівців та спеціалістів із цивільних професій.

Обираючи службу в нашому підрозділі, ви будете дотичними до бойових операцій, що переписують історію цієї війни. У вас буде абсолютно чітке й однозначне відчуття — щодня ваша робота, ваша служба наближають закінчення цієї війни.