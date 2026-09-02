Ідеологія без комплексів: російська пропаганда все частіше повторює гасла пропагандистів "Третього Рейху"

Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова

Ви помітили, що з риторики російських політиків та пропагандистів практично зникла тема "боротьби з нацизмом" як обґрунтування "спеціальної воєнної операції" проти України?

29 серпня на зустрічі зі студентами та викладачами Путін вигадав нову метафору ˗ "про косаток та ведмедів", яка, як він вважає, пояснює, чому Росія розпочала війну в Україні: Косатки "едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются стаей такой ˗ бум! ˗ на части разрывают. Это всё очень интересно. Да-да-да, такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию".

Не має значення наскільки, історія про косаток та ведмедів є правдивою з точки зору зоологів, головне ˗ це уявлення Путіна про те, "в каком мире мы живём". І ці уявлення цілком відтворюють світоглядну концепцію націонал-соціалізму. Її головні складові:

• Соціал-дарвінізм: Перенесення біологічної теорії природного відбору Дарвіна на людське суспільство.

• Твердження, що історія – це безперервна війна народів та рас за виживання та світове панування.

• Відмова від пацифізму: Ідея про те, що мир та співпраця ведуть до виродження, а постійне протистояння зміцнює націю.

• Знищення слабкого: Слабкі народи та раси, з погляду нацизму, приречені на підпорядкування чи знищення.

• Життєвий простір (Lebensraum): Обґрунтування агресивної експансії та захоплення нових земель силою зброї.

• Мілітаризм: Зведення війни та насильства в ранг державної політики.

На додачу до висловлювань Путіна можна наводити незліченну кількість цитат представників російського пропагандистського зоопарку, які фактично повторюють аналогічні тези відомого нацистського пропагандиста, видавця щотижневика "Der Stürmer" Юліуса Штрейхера, який виявився єдиним із одинадцяти засуджених Нюрнберзьким трибуналом до смертної кари не за вчинки, а за пропаганду, яку здійснювало його видання.

Життєвий простір (Lebensraum) ˗ це про Дугіна, який нещодавно написав в соціальній мережі X "If you want us not to escalate give us Ukraine and we won’t" – "Якщо ви не хочете, щоб ми здійснювали ескалацію, віддайте нам Україну, і ми не будемо ескалювати".

Знищення країн, міст та мирних громадян ˗ це про Соловйова, який у березні 2024 року закликав знищувати Харків "квартал за кварталом", у листопаді 2025 року ˗ повністю зруйнувати Київ, Миколаїв, Одесу Суми та Дніпро, у серпні 2025 року погрожував ядерним ударом про Львову: "российской армии "не стоит обращать внимание ни на детей, ни на женщин при нанесении ударов".

Це також і про віце-спікера Держдуми Росії Толстого "Вы считаете, что мы призываем к жестокостям? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам".

Про голову партії "Родіна" Журавлева: "Допустимо уничтожить или изгнать до 50% жителей Украины".

Про заступника голови Ради Безпеки РФ Медведєва: "Гаагские конвенции о законах и обычаях войны утратили актуальность".

Така зміна ідеологічної риторики свідчить насамперед про те, що тій частині російського суспільства, на підтримку якої орієнтується російська влада, вже не потрібні ідеологеми про "боротьбу з нацизмом", оскільки прихильники Путіна вже давно психологічно готові до прийняття головних тез нацистської ідеології.

Російський філософ Іван Ільїн, який був послідовним прихильником фашизму і якого називають "улюбленим філософом Путіна" (останній спонсорував перепоховання його праху, одночасно з перепохованням білогвардійського генерала Антона Денікіна, в Росії) заповідав побудувати майбутню Росію, відтворивши головні принципи фашизму, не повторивши помилок попередніх поколінь фашистів: "Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их”. Зокрема, "фашизм не должен был занимать позиции, враждебной христианству и всякой религиозности вообще. Фашизм мог и не создавать тоталитарного строя; он мог удовлетвориться авторитарной диктатурой”. А головне ˗ "не называть открыто свой режим фашистським".

Судячи з усього саме ці заповіді реалізуються російським політичним режимом.