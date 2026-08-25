Осінній марафон дитячих інфекцій

Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст

Щороку з початком вересня ми, медики, і батьки спостерігаємо одну й ту саму картину. Діти повертаються до шкіл і садочків — і практично відразу починається черговий осінній марафон із нежитю, кашлю та температури. Захворів хтось один у класі або групі, за ним другий, третій, а далі інфекцію м’яко, але невідворотно приносять додому, де занедужати можуть і молодші братики чи сестрички, і батьки, і бабусі з дідусями.

У цьому немає нічого страшного чи аномального. Після літніх канікул дитина потрапляє в середовище з високою щільністю щоденних контактів: класи, коридори, їдальні, гуртки. Відповідно, природно зростає й вірусне навантаження. Це підтверджує й статистика: в епідсезоні 2025–2026 років саме діти віком 5–14 років сформували найбільшу частку серед усіх зареєстрованих випадків грипу та ГРВІ. Тому часті застуди восени зовсім не означають, що у дитини «впав імунітет». Це звичайний і природний процес адаптації дитячого організму.

Не варто перед школою медикаментозно «навантажувати» дитину. Здоровій дитині абсолютно не потрібні профілактичні курси так званих імуномодуляторів чи противірусних наборів «про всяк випадок». Набагато дбайливішим рішенням буде поступово повернути нормальний режим сну, подбати про спокійну адаптацію та перевірити зі своїм сімейним лікарем стан вакцинації за Національним календарем щеплень. Якщо через якісь обставини чи переїзди щось було пропущено, лікар допоможе скласти зручний графік надолуження.

Окрема важлива тема перед осінньо-зимовим сезоном — це захист від грипу. Оптимальний час для вакцинації в Україні — вересень–жовтень, щоб імунний захист встиг сформуватися до активного поширення вірусу (на це потрібно близько двох тижнів). На сезон 2026–2027 років ВООЗ рекомендує вакцину з компонентами проти двох варіантів грипу А та лінії грипу В. Щеплення не дає абсолютної гарантії, що дитина зовсім не занедужає, але воно робить головне — знижує ризик тяжкого перебігу захворювання та неприємних ускладнень. А от екстрено «загартовувати» дитину обливаннями чи вважати, що їй корисно спеціально «перехворіти всім підряд», точно не потрібно. Загартовування корисне, коли воно в задоволення та поступове, але воно не замінює вакцинацію від конкретних інфекцій.

Переважна більшість гострих респіраторних інфекцій у дітей мають саме вірусну природу. При звичайному перебігу дитині насамперед потрібні турбота, спокій, достатнє тепле пиття, симптоматична допомога та просто ваше уважне спостереження. Звичайний нежить чи кашель не є приводом одразу шукати складні ліки. Навіть якщо виділення з носа стають жовтуватими чи зеленкуватими на ранньому етапі захворювання, у перші дні, це природний етап перебігу застуди, а не автоматична ознака бактеріальної інфекції.

Проте є один важливий виняток, про який варто пам'ятати — це грип. На відміну від звичайного застудного вірусу, грип може протікати важче. Якщо хвороба починається раптово, з високої температури та вираженої ломоти, дуже важливою є рання противірусна терапія. Найкраще вона працює в перші 48 годин, тому в такій ситуації краще не чекати кілька днів, а одразу порадитися з лікарем.

А от із чим варто бути дуже обережними — це із самостійним прийомом антибіотиків. Давати дитині антибактеріальний препарат без призначення лікаря чи давати «дві таблетки, що залишилися від минулого разу» категорично не можна. Антибіотики абсолютно безсилі проти вірусів. Вони не захищають від ускладнень, але формують стійкість бактерій, і тоді ліки можуть втратити свою ефективність. А ще негативно впливають на імунітет, спричиняючи тимчасове порушення нормальної мікрофлори кишечника. Чи є підстави підозрювати бактеріальну інфекцію, має вирішувати тільки лікар на основі клінічного огляду та лабораторних досліджень.

Що стосується повернення до навчання, підхід дуже простий та чуйний до стану дитини. Якщо є гострі симптоми, висока температура, слабкість — залишаємося вдома, відпочиваємо й відновлюємо сили. Якщо ж температури немає щонайменше 24 години (без жарознижувальних), дитина знову активна, з апетитом і добре почувається, можна спокійно повертатися до друзів у клас чи групу, навіть якщо зберігається невеликий залишковий нежить чи поодинокий кашель.

Батьківське завдання — не створити навколо дитини стерильний купол, а просто бути поруч і знати симптоми, які вимагають обов'язкового огляду лікаря. Утруднене чи прискорене дихання, виражена млявість, відмова від пиття, тривала висока температура, повторний стрибок температури після покращення, незвичайний висип — це сигнали, коли краще одразу звернутися по медичну допомогу.

Діти хворітимуть і одужуватимуть — це нормальний шлях їхнього зростання. Головне для батьків, — зберігати спокій, діяти виважено та огортати дитину турботою. Бережіть себе та своїх близьких!