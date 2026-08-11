“Хто писав цей текст?”: що відбувається за лаштунками створення онлайн-курсів

Якісні онлайн-курси – це як хороші книжки для самоосвіти. Вони розширюють світогляд, змушують задуматися та дають якісні знання, які точно знадобляться у повсякденному житті. На платформі Зрозуміло! ми робимо їх лаконічними: до 10 лекцій по 10 хвилин, плюс тести й інтерактив.

Здавалося б, що там знімати? Усього 100 хвилин готового відео. Але за цим стоять мінімум три місяці роботи від ідеї до запуску і від 5 до 20 (часто – виснажливих) годин зйомок у студії. І скільки б курсів ти не розробив, вірогідність того, що на знімальному майданчику щось піде шкереберть, завжди наближається до 100%.

Технічні факапи прогнозувати найпростіше. Якщо щось не вдалося полагодити за допомогою скотчу, отже, вам просто потрібно більше скотчу (а ще запасні батарейки та карти пам'яті як абсолютний must-have). Звісно, українські реалії диктують свої жорсткі умови: масові обстріли та відключення світла спрогнозувати неможливо. І тут – чи вціліє студія, чи буде зв'язок, чи буде чутно сирени під час запису – це вже питання фортуни.

А от що справді стає найбільшим викликом, так це людський фактор.

Ризик №1. Ефект суфлера, або “Хто писав цей текст?”

“Хто писав цей текст?” – це фраза-хіт, яку менеджер проєкту та всі присутні на майданчику чують кільканадцять разів за знімальний день. Найіронічніше, що у 95% випадків цей текст писав, перечитував і власноруч погоджував саме той спікер, який зараз стоїть перед камерою і свариться.

Але нова роль, освітлення, хвилювання та банальна втома творять “дива”. Навіть досвідчені профі після п’ятої лекції починають виснажуватися, і це абсолютно нормально. Тож такі слова – це закономірна реакція на стресову для багатьох ситуацію.

Порада з-за лаштунків: До цього треба бути готовим морально. Спікеру потрібна підтримка, короткі перерви та розуміння, що він не зобов’язаний бути професійним телеведучим з першого дубля.

Ризик №2. Синдром “я без окулярів красивіший”

Інколи підготовка до зйомок нагадує детектив. Три місяці ви спілкуєтеся зі спікером, він запевняє, що має досвід роботи на камеру “більше ніж треба”. Але щойно вмикається камера, спікер ніяковіє і не може впевнено начитувати лекцію. Або ще – у день зйомок виявляється, що людина, яка все життя носить окуляри, вирішила, що в кадрі краще мати вигляд без них. І... просто залишила їх удома.

Як тепер читати текст із суфлера? Питання риторичне.

Порада з-за лаштунків: Проведіть репетицію перед камерою чи хоча б у Zoom. Проговорюйте навіть найдрібніші деталі заздалегідь. Нагадуйте про окуляри, лінзи, ракурси зйомки та затверджуйте дрес-код ще “на березі”.

Ризик №3. Підступний барний стілець та інші дрібниці

Ергономіка кадру – це те, про що часто забувають, поки не стає пізно. Наприклад, ви вирішили додати стилю й поставили у студії високий барний стілець. Але не врахували, що спікер – людина невисокого зросту. Зрештою отримуємо конфуз у кадрі, затерплі ноги та суцільний дискомфорт для людини, якій на цьому стільці сидіти весь день.

Порада з-за лаштунків: Пам'ятайте, що важливий не лише красивий кадр, а й комфорт спікера. Подбайте про це і, можливо, ви не стикнетеся з першим ризиком.

Замість висновку: За кожною легкою лекцією стоїть складний менеджмент

Коли глядач вмикає короткий десятихвилинний ролик на Зрозуміло!, він бачить красиву картинку, впевненого експерта та чітку структуру. І це чудово – саме так і має працювати якісний освітній продукт. Глядач не має думати про те, як створювали контент.

Але за цією легкою картинкою завжди стоїть невидима, філігранна і часто стресова робота команди. Робота менеджерів, які в моменті вміють бути і режисерами, і психологами, і кризовими менеджерами. Тих, хто знає, як за хвилину знайти потрібний ракурс, заспокоїти спікера, повернути йому впевненість, лагідно пожартувати про “автора тексту” і, якщо треба, дістати ще один рулон скотчу.

Виробництво онлайн-курсів – це не просто запис відео. Це управління очікуваннями, емоціями та непередбачуваними обставинами. І саме готовність до того, що все піде не за планом, робить команду професіоналами, а фінальний продукт – не тільки успішним, а й корисним для глядачів.