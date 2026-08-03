"Стандарт" проти клінічного мислення або чому пацієнти помиратимуть за правилами?

Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України

МОЗ затвердило наказ №1044 "Про затвердження Стандарту "Критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги". Документ, який ще на етапі підготовки викликав серйозні зауваження професійної спільноти.

Критерії госпіталізації медицині, безумовно, потрібні. Необґрунтоване стаціонарне лікування не лише створює зайві витрати, а й може шкодити самому пацієнтові. Ніхто з професійної спільноти цього не заперечував. Ми говорили про інше: критерії повинні допомагати лікарю, а не зв’язувати йому руки у той момент, коли він відповідає за життя людини.

Остаточний наказ так і не дав чіткої відповіді на головне питання: це інструмент підтримки клінічного рішення чи нормативний механізм обмеження доступу до стаціонару?

Ще під час обговорення проєкту я наголошувала: жоден перелік показників не може замінити клінічного мислення. Після ухвалення наказу ця проблема не зникла. МОЗ внесло окремі зміни, але зберегло саму конструкцію, за якої лікар повинен не лише оцінити стан хворого, а й довести своє право лікувати його так, як того вимагає конкретна клінічна ситуація.

Документ затверджено саме як Стандарт, а не як клінічну настанову чи методичну рекомендацію. Отже, він є обов’язковою нормативною рамкою. Проте наказ не визначає, які саме наслідки матиме госпіталізація, що не відповідає встановленим критеріям.

Чи стане це підставою для відмови НСЗУ оплачувати надану допомогу? Чи використовуватиметься під час перевірок? Чи може відступ від критеріїв розцінюватися як порушення галузевого стандарту або ліцензійних вимог? Яке місце цей документ посідатиме у судовій оцінці дій лікаря? Від відповідей на ці питання залежить, як реально поводитимуться адміністрації лікарень і медичні працівники.

Якщо кожна госпіталізація поза формальними критеріями створюватиме ризик неоплати або санкцій, Стандарт дуже швидко перетвориться з інструмента клінічної підтримки на інструмент фінансового тиску. І не треба переконувати лікарів, що цього не станеться. Ми надто добре знаємо, як красиві нормативні формулювання працюють у реальній українській лікарні, коли приходить перевірка або заклад не отримує оплату.

Право на професійне рішення під тягарем погоджень

МОЗ формально залишило можливість відступу від критеріїв за наявності задокументованих клінічних підстав або значущих соціальних ризиків. Це важлива зміна порівняно з початковим варіантом документа. Вона визнає очевидне: клінічні ситуації різні, а однакові фізіологічні показники у різних пацієнтів можуть мати зовсім різне прогностичне значення.

Однак відступ має бути погоджений із завідувачем відділення та/або черговим лікарем, а потім обов’язково розглянутий під час щоденного моніторингу доцільності госпіталізацій і тривалості лікування. Тобто лікарю начебто залишили право на професійне рішення, але одразу оточили це право погодженнями, контролем і необхідністю виправдовуватися.

Лікар, який оглянув пацієнта і відповідає за його життя, повинен мати право діяти в інтересах хворого. Але якщо кожне таке рішення треба додатково погоджувати й пояснювати, це право залишиться лише на папері. Мене обурює те, що лікаря знову ставлять у завідомо програшну ситуацію.

Пастка персональної відповідальності та звуження автономії

Якщо він госпіталізує пацієнта без повного набору формальних критеріїв, можуть виникнути претензії щодо обґрунтованості госпіталізації, використання ліжкового фонду та оплати випадку. Якщо відмовить, а стан людини погіршиться, претензії також будуть адресовані лікарю: чому не передбачив, чому не перестрахувався, чому не госпіталізував вчасно? Тобто відповідальність залишається персональною, але професійна автономія звужується.

МОЗ встановлює нормативне обмеження, однак не створює спеціального механізму захисту лікаря, який формально правильно застосував критерії, але отримав несприятливий результат.

Хто нестиме відповідальність, якщо лікар вважав госпіталізацію необхідною, але не отримав погодження керівника? Лікар, який наполягав? Завідувач, який відмовив? Адміністрація лікарні? Чи, можливо, МОЗ, яке затвердило саме таку процедуру? Ми чудово знаємо відповідь. Як завжди, сам на сам із родичами, перевіряльниками, правоохоронцями та власним сумлінням залишиться конкретний лікар.

Завідувач відділення як контролер ліжкового фонду

Вимога погоджувати відступи змінює і функцію керівників відділень. Завідувач повинен не лише забезпечувати якість лікування, а й оцінювати кожну госпіталізацію з огляду на можливі адміністративні та фінансові наслідки для лікарні. Фактично його перетворюють на контролера ліжкового фонду.

Це прямий конфлікт між клінічною доцільністю та інтересами закладу. У лікарні, яка постійно недофінансована і залежить від оплати НСЗУ, рішення про "сумнівну" госпіталізацію неминуче розглядатиметься не лише з медичної точки зору. Для тиску навіть не потрібні письмові заборони. Достатньо регулярних нарад, вимог скорочувати кількість випадків, які можуть не оплатити, та персональних пояснень за кожне відхилення від критеріїв.

Система поступово навчить лікаря боятися госпіталізувати. А це найнебезпечніше, що може статися. Бо лікар має думати не про таблицю критеріїв, а про те, як не допустити, щоб через кілька годин пацієнт опинився в реанімації.

Нормативний відрив від воєнної реальності

Окреме питання — як ця процедура працюватиме під час війни. Наказ передбачає погодження і щоденний моніторинг так, ніби всі українські лікарні мають повний штат, стабільний зв’язок, електропостачання і доступне керівництво в будь-який час.

Але як діяти вночі, під час масового надходження постраждалих після обстрілу, у прифронтовому закладі або в лікарні з гострим кадровим дефіцитом? Чи повинен черговий лікар витрачати час на пошук того, хто погодить госпіталізацію? Чи може він ухвалити рішення самостійно, а якщо може — навіщо тоді передбачене обов’язкове погодження? Хто відповідатиме за затримку?

Наказ не містить окремого механізму для надзвичайних ситуацій, масових надходжень, роботи закладів у зоні бойових дій або втрати зв’язку.

Ми вже п’ятий рік повномасштабної війни продовжуємо писати медичні документи так, ніби наші лікарі працюють у мирній європейській країні з ідеальною інфраструктурою. А потім щиро дивуємося, чому нормативні конструкції не витримують зіткнення з реальністю.

Ілюзія амбулаторної альтернативи

Якщо пацієнт не відповідає критеріям обов’язкової госпіталізації, Стандарт пропонує лікувати його амбулаторно або в денному стаціонарі. Причому щодо денного стаціонару посилаються на наказ МОЗ №72 від 23 лютого 2001 року, який міністерство скасувало ще у 2016 році. Нового загального порядку натомість не ухвалили. Тобто госпіталізацію обмежують, а як альтернативу пропонують форму допомоги, порядок роботи якої юридично вже не існує. Виникає закономірне питання не лише до якості підготовки Стандартів, а й до юридичної коректності такого документа загалом.

Але навіть якщо залишити осторонь цю нормативну колізію, ніхто не пояснює, хто перевірить, чи справді така допомога доступна конкретному пацієнту. Чи є у його громаді денний стаціонар? Чи може він пройти повторний огляд і необхідні обстеження? Чи має транспорт, догляд удома та можливість швидко звернутися по допомогу при погіршенні? Як усе це забезпечити у віддаленій або прифронтовій громаді?

МОЗ фактично визначило амбулаторну допомогу як універсальну альтернативу стаціонару, хоча її реальна доступність у різних регіонах принципово відрізняється. Не можна спочатку обмежити госпіталізацію, а потім просто припустити, що необхідну допомогу хтось, десь і якось надасть поза лікарнею. Без гарантованого маршруту пацієнта така норма означатиме не переведення на інший рівень допомоги, а перекладання відповідальності на самого хворого та його родину.

Ризики передчасної виписки

І це ж про критерії виписки. Вони передбачають, що пацієнта можна виписати, якщо він більше не потребує цілодобового нагляду і може продовжити лікування амбулаторно. Але хто перевірить, чи справді це можливо саме для цієї людини?

Поняття "не потребує цілодобового спостереження" залишає значний простір для адміністративного тлумачення. Пацієнт може не потребувати реанімації чи постійної процедури, але залишатися клінічно нестабільним і потребувати динамічного спостереження, корекції терапії або швидкого втручання при погіршенні.

Якщо заклад фінансово зацікавлений у скороченні тривалості лікування, така норма може стимулювати передчасні виписки.

Наказ вимагає щоденно контролювати тривалість госпіталізацій, але не встановлює, як оцінювати наслідки передчасних виписок. Створюється враження, що головне — швидше звільнити ліжко, а не переконатися, що пацієнт справді готовий продовжувати лікування без ризику для здоров'я.

Невизначеність для приватної медицини

Стандарт поширюється на заклади всіх форм власності. Але чи може приватна лікарня госпіталізувати пацієнта, який не має формальних критеріїв, проте свідомо обирає стаціонарне лікування і повністю оплачує його власним коштом? Чи буде це порушенням Стандарту?

Наказ не розмежовує медичні показання, умови бюджетного фінансування та право пацієнта придбати стаціонарну медичну послугу за власні кошти.

Застосування однакових обмежень до випадків, які оплачує держава, і до приватних правовідносин потребує окремого юридичного обґрунтування. У документі його немає.

Небезпека вимоги щодо "стійкої тенденції"

Найнебезпечнішим у цьому наказі є положення, за яким вирішальне значення повинні мати не окремі клінічні показники, а стійка тенденція до їх погіршення. Що означає "стійка тенденція" і протягом якого часу її потрібно спостерігати, наказ не визначає. Де слід спостерігати таку динаміку, якщо пацієнта не госпіталізували, також незрозуміло.

Лікар повинен оцінювати не тільки наявне порушення, а й імовірність його швидкого розвитку. Особливо це стосується інфекційних хвороб, пацієнтів похилого віку, людей з імуносупресією та важкою супутньою патологією.

Якщо чекати формування достатньо вираженої та "стійкої" негативної динаміки, пацієнти надходитимуть до стаціонару важкими, частіше потребуватимуть інтенсивної терапії, а лікування буде тривалішим і дорожчим. А частину з них урятувати вже не вдасться.

Саме про це я попереджала на етапі обговорення проєкту: формальне скорочення госпіталізацій може бути досягнуте ціною запізнілої допомоги та смертей, яких можна було уникнути.

І я хочу сказати це максимально прямо: якщо лікареві створюють адміністративний стимул чекати, поки хвороба стане достатньо тяжкою для формальної госпіталізації, люди помиратимуть. І не тому, що медицина нічого не могла зробити. А тому, що допомогу надали запізно.

Соціальні й епідеміологічні фактори як виняток, а не правило

Стандарти дозволяють враховувати соціальні ризики — коли пацієнта небезпечно залишати вдома за відсутності формальних медичних критеріїв. Це одна з небагатьох справді правильних змін. Проте її зробили не правилом, а винятком, який лікар ще має окремо виправдовувати.

Для України під час війни відсутність догляду, зруйноване житло, проживання у віддаленій громаді чи ризик заразити вразливих родичів — це не поодинокі випадки, а наша щоденна реальність. Для інфекційних хвороб епідеміологічні обставини мають визначальне значення, тому вони повинні бути повноцінною складовою рішення про госпіталізацію, а не "вибаченням" за відступ від Стандарту.

Проте головна пастка полягає в тому, що МОЗ ввело поняття "госпіталізації за соціальними показаннями", але абсолютно не заклало під нього фінансового та юридичного підґрунтя.

Склалася абсурдна ситуація: згідно зі статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я, медична допомога — це виключно профілактика, діагностика та лікування. Соціальна обставина сама по собі не є медичною послугою за законом. Документ не відповідає на ключове питання: хто саме оплатить лікарні це перебування у стаціонарі?

НСЗУ покриває виключно медичну допомогу, тому якщо "табличних" критеріїв немає, а є лише соціальний ризик, НСЗУ цей випадок просто не відшкодує. Більше того, виникає суто технічний колапс — лікар навіть не знатиме, що вказувати в Реєстрі медичних записів (ЕСОЗ), щоб формально обґрунтувати госпіталізацію.

У результаті лікар опиняється між двох вогнів: залишити людину в небезпеці він не може як фахівець, але госпіталізувавши її, він підставляє заклад під фінансові санкції та неоплату. Визнати соціальні ризики на папері, але не забезпечити їх оплатою з боку держави — це не турбота про пацієнта, а чергове перекладання відповідальності на лікарню.

Оцінка ефективності документа

Окремо постає питання: як визначатиметься успішність нового документа?

Якщо МОЗ та НСЗУ оцінюватимуть лише зменшення кількості госпіталізацій і скорочення тривалості перебування, наказ майже гарантовано продемонструє позитивний результат. Але це буде адміністративний, а не медичний показник.

Необхідно обов’язково відстежувати повторні звернення після відмови, екстрені госпіталізації протягом наступних діб, переведення до інтенсивної терапії, повторні госпіталізації після виписки, ускладнення та летальність. Окремо мають аналізуватися наслідки для пацієнтів із прифронтових, сільських і віддалених громад.

У наказі такої системи оцінювання не передбачено.

Отже, МОЗ встановив механізм обмеження госпіталізацій, але не встановив механізму, який дозволив би вчасно побачити, що це обмеження вже почало шкодити пацієнтам.

Що потрібно зробити насправді

Критерії госпіталізації повинні існувати, але не ізольовано від інших елементів системи. Клінічні настанови мають визначати медичні показання і залишати простір для професійного судження. Програма медичних гарантій повинна окремо й прозоро встановлювати правила оплати.

Обґрунтованість госпіталізацій має оцінюватися через професійний клінічний аудит, а не через страх покарання за кожен виняток.

Амбулаторна допомога і денні стаціонари повинні бути реально доступною альтернативою, а не припущенням у тексті наказу.

Лікареві необхідний зрозумілий правовий захист у ситуації, коли він застосував критерії, але стан пацієнта погіршився.

Для закладів, які працюють під час обстрілів, масових надходжень і в зоні бойових дій, потрібен окремий порядок застосування Стандарту.

І будь-яке скорочення госпіталізацій потрібно оцінювати не лише цифрами, а й тим, чи не зросла кількість ускладнень, повторних госпіталізацій і смертей.

Натомість МОЗ запровадило обов’язковий Стандарт раніше, ніж створило навколо нього систему клінічних, юридичних і організаційних гарантій.

Хвороба не чекає, поки чиновник завершить погодження, а пацієнт не стає безпечнішим лише тому, що його показники ще не перетнули потрібну межу в таблиці. Медицина потребує стандартів. Але Стандарт ніколи не повинен ставати важливішим за хворого.