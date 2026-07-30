Підозра воєнним злочинцям — за сприяння ГУР ідентифіковано російського ґвалтівника, причетного до наруги над цивільною з Миколаївщини

За сприяння аналітиків ГУР МО України слідчі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України встановили особу російського окупанта, причетного до скоєння воєнного злочину під час окупації населеного пункту Баштанського району.

Наприкінці жовтня 2022 року російський окупант — 26-річний Бахмудов Абдурашид Ільясовіч, застосувавши психологічний тиск, вчинив сексуальне насильство щодо місцевої мешканки.

ГУР публікує персональні дані російського воєнного злочинця:

Бахмудов Абдурашид Ільясовіч, 20.01.1996 р.н. — уродженець села Зубанчі Республіки Даґєстан, громадянин РФ. Зареєстрований та проживає за адресою: РФ, Республіка Даґєстан, село Леваші, вул.М.Омарова, 1. Додаткова адреса: РФ, Ставропольський край, місто Нефтєкумск, 3-й мікрорайон, будинок 4, квартира 100.

На момент скоєння злочину Бахмудов проходив військову службу на посаді командира взводу глибинної розвідки військової частини 74814 у складі 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу зс рф. Військове звання — сержант. Позивний — “Абдула”.

Також правоохоронці Миколаївщини встановили особу 42-річного злочинця з того ж підрозділу російської окупаційної армії — загарбник незаконно проник до гаража чоловіка потерпілої та заволодів його автомобілем. Через деякий час, у листопаді 2022 року, вказаний московит також зґвалтував жінку.

Дії російських військових є грубим порушенням норм Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Обом фігурантам оголошено підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів і звичаїв війни.

ГУР МО України нагадує — за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерела:

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