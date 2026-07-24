Літні піки споживання: чому автономність бізнесу більше не зводиться до резервного генератора

Ганна Позднякова, директорка RSE Group Ukraine

Український бізнес традиційно готується до енергетичних ризиків напередодні опалювального сезону. Проте події цього літа вкотре показали: навантаження на енергосистему має не лише зимову, а й виразну літню природу.

На початку липня в Україні короткочасно повернулися обмеження електропостачання. 1 липня вони були заплановані з 17:00 до 22:00 для населення, промисловості та бізнесу в усіх регіонах. Уже наступного дня добовий максимум споживання електроенергії був на 4,4% вищим, ніж напередодні.

Причина цілком зрозуміла: зі зростанням температури різко збільшується використання систем кондиціонування, вентиляції та промислового охолодження. Навантаження концентрується в певні години, коли підприємства продовжують працювати, а побутові споживачі масово вмикають кліматичне обладнання.

Це не лише українська проблема. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, кондиціонери й електричні вентилятори вже споживають близько 10% світової електроенергії. Без масштабного підвищення енергоефективності попит на електроенергію для охолодження до 2050 року може потроїтися.

Отже, літні піки – це не тимчасова аномалія, яку можна просто перечекати. Це довгостроковий фактор, який має враховуватися під час планування енергетичної інфраструктури підприємств.

Автономність – це не один генератор

Досвід останніх років навчив українські компанії швидко знаходити резервні джерела живлення. Генератор або мобільна електростанція справді можуть забезпечити критично необхідну потужність під час аварії чи обмежень.

Проте резервне джерело саме по собі ще не створює повноцінної енергетичної автономності.

Якщо підприємство не аналізує власний профіль споживання, не розподіляє навантаження за пріоритетами та не управляє генерацією й накопиченням енергії, резервне обладнання залишається лише реакцією на кризу. Воно допомагає пройти момент відключення, але не вирішує питання вартості енергії, пікових навантажень і довгострокової стабільності процесів.

Саме тому запит ринку поступово зміщується від придбання окремих установок до створення комплексних енерговузлів.

Такий енерговузол може поєднувати стаціонарну й мобільну генерацію, акумуляторні системи BESS, промислові теплові насоси та чилери, утилізацію надлишкового тепла, а також цифрове управління через EMS або SCADA.

Цінність полягає не просто в наявності цих технологій, а в їхній правильній інтеграції.

Літнє охолодження стає частиною критичної інфраструктури

Для багатьох підприємств охолодження досі сприймається як допоміжна інженерна система. Утім, під час тривалих періодів спеки воно фактично стає частиною критичної інфраструктури об’єкта.

Для харчового виробництва й агросектору від нього залежить збереження сировини та готової продукції. Для логістики й ритейлу – робота складів і холодильних ланцюгів. Для промисловості – стабільність технологічних процесів та обладнання. Для лікарень, громадських будівель і муніципальних об’єктів – безпечні умови для людей.

Тому питання полягає не лише в тому, звідки підприємство отримає додаткову електроенергію в години пікового попиту. Не менш важливо, наскільки ефективно ця електроенергія буде використана.

Правильно спроєктована система може забезпечувати тепло взимку та холод улітку, повторно використовувати надлишкове тепло технологічних процесів, координувати роботу генерації й накопичувачів та зменшувати навантаження в найбільш напружені для мережі години.

Але тут важливе уточнення: жодна технологія сама по собі не гарантує автоматичного зниження пікового навантаження. Результат залежить від правильного розрахунку, профілю споживання, температурних режимів, джерел енергії та алгоритмів управління.

Від аварійного реагування до керованої енергетичної моделі

Підприємству варто починати не з вибору конкретного обладнання, а з енергетичного аудиту та відповіді на кілька практичних запитань.

Які процеси є критичними й не можуть бути зупинені? Якою є базова та пікова потужність об’єкта? Як змінюється споживання протягом доби та сезону? Де виникає надлишкове тепло? Яке навантаження формують охолодження, вентиляція й технологічне обладнання? Який рівень автономності справді потрібен підприємству?

Лише після цього можна визначати оптимальну конфігурацію: потужність власної генерації, місткість BESS, параметри теплових насосів та/або чилерів, потребу в мобільному резерві та логіку цифрового управління.

У цьому і полягає різниця між закупівлею обладнання та комплексним інжинірингом.

Перше закриває окрему потребу. Друге створює керовану енергетичну систему, яка адаптується до зміни навантаження, вартості енергоресурсів, погодних умов і зовнішніх обмежень.

Нова економіка енергетичної стійкості

Комплексний енерговузол не обов’язково означає повну відмову від зовнішньої мережі. Для більшості підприємств економічно доцільнішою буде гібридна модель, у якій мережа, власна генерація, накопичення та системи тепла й холоду доповнюють одне одного.

Мета такої моделі – це не формальна незалежність за будь-яку ціну, а контрольованість.

Підприємство має розуміти, скільки енергії йому потрібно, коли виникає максимальне навантаження, яку частину попиту можна покрити власними ресурсами та як зберегти критичні процеси під час зовнішніх обмежень.

Саме контрольованість робить економіку прогнозованішою. Вона дозволяє знижувати ризики простоїв, планувати витрати, ефективніше використовувати паливо й електроенергію та поступово скорочувати вуглецевий слід.

Літні піки споживання показують, що енергетична стійкість уже не може залишатися сезонним проєктом, до якого повертаються лише напередодні зими.

Це постійна управлінська й інженерна функція.

Підприємства, які переходять від аварійного реагування до комплексного планування, отримують не лише резерв на випадок чергового дефіциту. Вони формують власну керовану енергетичну модель, яка здатна підтримувати виробництво взимку, забезпечувати охолодження влітку та адаптуватися до нових викликів енергосистеми.