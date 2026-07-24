Виміряти креативність: перше дослідження внеску IP-інтенсивних галузей в економіку України

Любов Майданик, заступниця директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ/IP офіс), голова Апеляційної комісії

Що спільного між піснею, яку ви слухаєте в навушниках, серіалом, який обговорює вся країна, рекламною кампанією, що стає вірусною, та українським ІТ-продуктом, яким користуються у світі? Усе це – креативні індустрії.

Тривалий час їхню роль в Україні оцінювали радше інтуїтивно: ми знали, що вони важливі, але не могли точно виміряти, наскільки. Перше масштабне дослідження економічного внеску IP-інтенсивних галузей, нарешті дає відповідь на це запитання і показує, чому розвиток креативних індустрій є не лише питанням культури, а й одним із ключів до економічного відновлення України.

Як у Європі та світі

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), у різних країнах світу креативна економіка формує від 0,5% до 7,3% ВВП та забезпечує від 0,5% до 12,5% зайнятості. Водночас, за оцінками Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) та Європейського патентного відомства (EPO), у країнах ЄС IP-інтенсивні галузі, що базуються на авторському праві, забезпечують у середньому 7,2% ВВП та 6,3% усіх робочих місць. В Україні ж до недавнього часу таких комплексних економічних оцінок не існувало.

Саме тому поява першого в Україні галузевого дослідження є важливою подією не лише для IP-спільноти, а й для формування державної політики у цій сфері. Аналітичний звіт «Оцінка економічного внеску галузей в економіку України через призму інтелектуальної власності», підготовлений УКРНОІВІ спільно з науковцями КНУ імені Тараса Шевченка, дозволяє виміряти, який внесок інтелектуальна власність робить у створення доданої вартості, зайнятість та розвиток країни.

Методологія дослідження

До аналізу включено дані за 2019–2024 роки, що репрезентують три різні етапи розвитку української економіки: докризовий період, пандемію COVID-19 та повномасштабну війну.

Методологія дослідження побудована на підходах EUIPO та EPO, однак адаптована до українських інституційних і статистичних реалій. Зокрема, для оцінки галузей авторського права використовувався перелік видів економічної діяльності, віднесених до креативних індустрій розпорядженням Кабінету Міністрів України № 265-р.

Водночас розвиток технологій і суспільства зумовлює потребу в розширенні цього переліку. Зокрема, до креативних індустрій, пов’язаних з авторським правом, можна віднести діяльність блогерів та інфлюенсерів, яку часто пов’язують із поняттям «нові медіа». Тому перелік може бути доповнений відповідними видами економічної діяльності, зокрема наданням інших інформаційних послуг, допоміжною діяльністю у сфері освіти та роздрібною онлайн-торгівлею.

Що показало дослідження

Креативні індустрії в Україні демонструють значну стійкість навіть в умовах повномасштабної війни, хоча їхня роль у структурі економіки значно змінилась. Якщо у 2019 році галузі, пов'язані з авторським правом, формували 3,33% ВВП та 2,19% зайнятості, то після початку повномасштабного вторгнення їхній внесок у ВВП скоротився майже вдвічі – до 1,67% у 2022 році. Водночас рівень зайнятості залишився майже незмінним (2,01%), що свідчить про прагнення зберегти людський капітал навіть за різкого падіння фінансових результатів.

У 2023–2024 роках сектор перейшов до етапу адаптації та поступового відновлення. Уже у 2024 році частка зайнятості у креативних індустріях досягла 2,27% – найвищого показника за весь період спостережень, тоді як внесок у ВВП зріс до 1,95%. Це свідчить, що креативні індустрії дедалі більше виконують не лише економічну, а й соціальну функцію, підтримуючи зайнятість навіть тоді, коли темпи відновлення доданої вартості залишаються нижчими.





Найбільш радикальна трансформація доданої вартості, створеної креативними індустріями, відбулася у 2022–2023 роках, коли показник стрімко зріс, сягнувши пікового значення 4,45%. Такий стрибок у воєнний період пояснюється високою адаптивністю галузей, заснованих на цифрових технологіях та інтелектуальній власності, які виявилися менш вразливими до руйнування фізичної інфраструктури порівняно з традиційними секторами.







Проте у 2024 році відбулося падіння показника до 2,81%, що може свідчити про стабілізацію економічної структури та відновлення інших галузей, що призвело до повернення питомої ваги креативних індустрій до значень допандемійного періоду.

Моноструктурна модель із лідерством IT

Одна з найпомітніших тенденцій останніх шести років, яку зафіксувало дослідження, – стрімка трансформація креативної економіки України у бік моноструктурної моделі, де ключовим драйвером став ІТ-сектор.

За внеском авторського права у створення доданої вартості галузь «Комп'ютерне програмування» незмінно залишається лідером: її частка зросла з 50% у 2019 році до 64,7% у 2024 році. Це свідчить про високу адаптивність ІТ-сектору, експортну орієнтованість і здатність працювати у воєнних умовах.

Натомість частка інших креативних індустрій поступово скорочувалася. Зокрема, внесок виробництва кінофільмів зменшився з 4,2% до 1,7%, а телемовлення – із 7,4% до 4,5%. У результаті сьогодні понад 70% усієї доданої вартості креативних індустрій формують лише дві галузі – комп'ютерне програмування та рекламні агентства.

Потенціал для зростання

Масштаб українських креативних індустрій поки що суттєво менший, ніж у країнах Європейського Союзу. Якщо в Україні галузі, пов'язані з авторським правом, у 2024 році сформували 1,95% ВВП та 2,27% зайнятості, то середній показник у країнах ЄС становить 6,9% ВВП та 6,2% робочих місць.







Цей розрив пояснюється не лише війною. Європейські країни десятиліттями розвивали ринок авторського права, механізми комерціалізації контенту, колективного управління правами та підтримки креативного бізнесу. В Україні ці процеси лише формуються, а повномасштабне вторгнення ще більше ускладнило розвиток сектору.

Разом із тим цей розрив означає і значний потенціал для зростання. Міжнародний досвід демонструє, що креативні індустрії – це не периферія економіки, а один із її найбільш продуктивних сегментів. Вони створюють високу додану вартість, генерують експортний потенціал, забезпечують якісну зайнятість і дедалі більше визначають конкурентоспроможність держав. Саме тому розвиток секторів, заснованих на авторському праві, сьогодні є не лише питанням культури, а й економічного розвитку.

* Зображення – з аналітичного звіту «Оцінка економічного внеску галузей в економіку України через призму інтелектуальної власності»