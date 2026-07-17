Міжнародні перевезення легковими автомобілями поза контролем: чому Україна має запровадити єдині правила через систему "електронна черга перетину кордону"

Богдан Гевко, президент громадської спілки "Асоціація автомобільного транспорту України", кандидат економічних наук

Сучасна транспортна система України поступово переходить до нової моделі управління, у якій ключову роль відіграють цифровізація, прозорість та повна електронна фіксація транспортних процесів. Держава вже створила ефективні механізми контролю у сфері міжнародних автобусних та вантажних перевезень, однак окремий сегмент ринку — міжнародні пасажирські перевезення легковими автомобілями на замовлення та таксі — досі залишається поза межами аналогічного рівня цифрового регулювання.

Саме ця ситуація, на думку Громадської спілки "Асоціація автомобільного транспорту України", сьогодні створює один із найбільших дисбалансів у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Фактично сьогодні на одному ринку міжнародних пасажирських перевезень сформувалися дві різні реальності, які існують за принципово відмінними правилами. З одного боку — легальні автобусні перевізники, які працюють у чітко визначеній системі державного регулювання та контролю. Вони проходять процедури ліцензування, забезпечують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам, здійснюють перевірку документів, ведуть облік перевезень, використовують електронні системи фіксації рейсів, виконують вимоги щодо безпеки пасажирів, режиму праці та відпочинку водіїв, а також несуть повний комплекс фінансових і податкових зобов’язань.

Кожна міжнародна автобусна поїздка сьогодні фактично залишає цифровий слід у державних інформаційних системах. Держава має можливість встановити, який перевізник здійснює рейс, який транспортний засіб використовується, хто є відповідальною особою, коли саме відбувається перевезення та на яких правових підставах воно здійснюється.

З іншого боку, значна частина міжнародних перевезень легковими автомобілями на замовлення та таксі продовжує працювати без аналогічного рівня цифрової прозорості. У цьому сегменті відсутній єдиний механізм попередньої електронної реєстрації міжнародної поїздки, автоматичної перевірки перевізника, фіксації маршруту, транспортного засобу та факту здійснення комерційного перевезення.

У результаті виникла ситуація, коли два види діяльності мають однакову економічну природу — перевезення пасажирів за плату у міжнародному сполученні, — але перебувають у принципово різних регуляторних умовах. Один сегмент функціонує у повністю контрольованому та цифровізованому середовищі, а інший значною мірою залишається поза межами системного державного обліку.

На переконання Громадської спілки "Асоціація автомобільного транспорту України", така ситуація створює не лише нерівні умови конкуренції, а й формує передумови для появи значного неконтрольованого сегмента міжнародних перевезень. Коли держава не має повної інформації про фактичний обсяг перевезень, кількість учасників ринку, маршрути та фінансові потоки, виникають ризики розвитку тіньової економіки, ухилення від виконання встановлених вимог та поширення недобросовісних практик.

Йдеться вже не про окремі випадки порушень чи поодинокі недоліки правозастосування. За останні роки сформувався окремий сегмент міжнародного транспортного ринку, який фактично існує паралельно до офіційної системи пасажирських перевезень, не будучи повністю інтегрованим до державних інформаційних ресурсів.

Відсутність такого цифрового зв’язку між перевізником, транспортним засобом, маршрутом та конкретною міжнародною поїздкою фактично позбавляє державу можливості бачити реальні масштаби цього ринку та здійснювати ефективне регулювання. Саме тому питання запровадження єдиного механізму електронної фіксації для всіх міжнародних комерційних перевезень сьогодні набуває не лише транспортного, а й економічного, безпекового та державного значення.

За таких умов держава не отримує повної інформації про реальні масштаби перевезень: скільки здійснюється поїздок, які маршрути є найбільш популярними, хто фактично організовує перевезення, які транспортні засоби використовуються та які економічні обороти формуються у цьому секторі.

Громадська спілка "Асоціація автомобільного транспорту України" наголошує: сучасна модель міжнародних перевезень повинна базуватися на єдиному принципі — однакові правила для всіх учасників ринку незалежно від того, здійснюється перевезення автобусом чи легковим автомобілем.

Адже економічна сутність такої діяльності є однаковою — перевезення пасажирів за плату у міжнародному сполученні.

Після впровадження електронної системи "Електронна черга перетину кордону" Україна фактично започаткувала новий стандарт організації міжнародних автомобільних перевезень, заснований не на ручному контролі та ситуативному управлінні транспортними потоками, а на принципах цифрової ідентифікації, попередньої реєстрації та електронного обліку.

Запровадження цієї системи стало важливим етапом модернізації державного управління у сфері міжнародних перевезень. Вперше було створено механізм, який дозволяє ще до фактичного прибуття транспортного засобу до пункту пропуску отримати інформацію про учасника перевезення, транспортний засіб, характер поїздки та передбачуваний час перетину державного кордону.

Фактично електронна черга стала не лише інструментом організації руху та зменшення накопичення транспортних засобів перед кордоном. Вона перетворилася на елемент комплексної системи державного контролю, який забезпечує прозорість міжнародних перевезень та створює цифровий зв’язок між перевізником, транспортним засобом і конкретною поїздкою.

Сьогодні механізм електронної черги вже активно застосовується у сфері автобусних та вантажних перевезень. Перевізник повинен пройти встановлені процедури реєстрації, транспортний засіб має бути внесений до відповідних інформаційних систем, а факт здійснення перевезення формується у вигляді електронного запису.

Таким чином, міжнародне перевезення перестає бути лише фактом фізичного переміщення транспортного засобу через кордон. Воно стає контрольованою цифровою операцією, за якою можна простежити основні параметри: хто здійснює перевезення, яким транспортним засобом, за яким маршрутом, у який час та на яких правових підставах.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1349 "Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону”", держава отримала можливість перейти від традиційного підходу до управління чергами до сучасної цифрової моделі, яка базується на попередній реєстрації та електронному обліку.

Подальший розвиток цього механізму було забезпечено наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 15 квітня 2024 року № 322 "Про затвердження Правил проходження автобусами електронної черги перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону” та її функціонування".

У результаті міжнародні автобусні перевезення були інтегровані у сучасну цифрову модель контролю. Держава отримала можливість бачити не лише сам факт перетину кордону, а й усю логіку здійснення перевезення: конкретного перевізника, транспортний засіб, маршрут, дату та час виконання рейсу.

Саме такий підхід відповідає сучасним європейським принципам управління транспортною сферою, де цифрова ідентифікація учасників ринку, прозорість господарських операцій та електронний контроль є основою безпеки й ефективного регулювання.

Водночас сьогодні аналогічний механізм фактично не поширюється на міжнародні перевезення легковими автомобілями на замовлення та таксі. Це створює нормативну прогалину, за якої один сегмент міжнародного пасажирського ринку працює у повністю цифровізованому середовищі, а інший — здійснює комерційні перевезення без такого самого рівня електронної фіксації та державного контролю.Саме усунення цієї диспропорції, на переконання Громадської спілки "Асоціація автомобільного транспорту України", має стати одним із ключових напрямів подальшого розвитку транспортної політики держави. Адже сучасний ринок міжнародних пасажирських перевезень не може ефективно функціонувати за умов, коли одна його частина працює у повністю цифровізованій, контрольованій та прозорій системі, а інша фактично залишається поза межами аналогічного механізму державного обліку.

Мова йде не про створення додаткового адміністративного навантаження на перевізників, а про формування єдиного цивілізованого середовища, у якому всі учасники ринку працюють за зрозумілими, прозорими та однаковими правилами. Саме цифровізація має стати тим інструментом, який дозволить одночасно підвищити рівень безпеки пасажирів, забезпечити чесну конкуренцію, зменшити масштаби тіньової діяльності та надати державі повне розуміння реальних процесів, що відбуваються у сфері міжнародних перевезень.

Саме тому Громадська спілка "Асоціація автомобільного транспорту України" пропонує поширити принципи цифрового контролю, які вже довели свою ефективність у сфері міжнародних автобусних та вантажних перевезень, на всі міжнародні комерційні пасажирські перевезення незалежно від виду транспортного засобу.

Реалізація такої пропозиції дозволить створити єдину цифрову систему обліку міжнародних пасажирських перевезень, у якій кожна комерційна поїздка матиме чітку ідентифікацію, а держава отримуватиме повну інформацію про перевізника, транспортний засіб, маршрут та факт здійснення послуги.

Запровадження обов’язкового проходження єЧерги для легкових автомобілів на замовлення та таксі дозволить суттєво підвищити рівень контролю за міжнародними перевезеннями, унеможливити приховування регулярної комерційної діяльності під виглядом приватних поїздок, забезпечити належну перевірку наявності дозвільних документів та створити додаткові гарантії безпеки для пасажирів.

Крім того, інтеграція таких перевезень до Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС) сприятиме детінізації ринку, легалізації діяльності перевізників, скороченню необлікованого готівкового обороту та розширенню бази оподаткування. Це створить умови для збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, а також забезпечить більш справедливі конкурентні умови для тих підприємців, які працюють легально та виконують усі встановлені законодавством вимоги.

У підсумку запропоновані зміни дозволять сформувати сучасну, прозору та контрольовану модель міжнародних пасажирських перевезень, у якій інтереси держави, бізнесу та пасажирів будуть збалансовані. Такий підхід стане важливим кроком до побудови транспортної системи, що відповідає європейським стандартам управління, забезпечує безпеку громадян, підтримує легальний бізнес і створює умови для сталого розвитку автомобільної галузі України.