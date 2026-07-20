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артур лупашко

Енергетична незалежність України взимку 2026: як врятувати бізнес від відключень вже сьогодні?

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Енергетична незалежність України взимку 2026: як врятувати бізнес від відключень вже сьогодні?
Фото: https://www.facebook.com/artur.lupashko

Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group, співзасновник Codex Energy

 

Важка зима 2025 ще раз нагадала нам українцям: енергія — це не лише ресурс, а визначальний фактор стійкості бізнесу. Відключення, зростання витрат на генератори та паливо можуть збільшити експлуатаційні витрати удвічі. Для підприємців це не абстракція — це ризик втратити сезонні доходи чи маржу операцій. Для готелів та комерційних об’єктів це реальний виклик, адже зимовий сезон формує до 50% річного доходу власника активу.

Якщо бізнес залежить від стабільної електрики (готелі, виробництво, ІТ‑хаби, дата‑центри чи логістика), критично думати не тільки про оптимізацію витрат, а й про захист від дефіциту енергії і ринку, що коливається.

Ключова ідея проста: не чекати, поки відключення зруйнують плани, а діяти заздалегідь, використовуючи механізми, що гарантують стабільність навіть у кризових умовах.

Практичні шляхи захисту

1. Розподілена генерація (сонце, вітер, система зберігання)
 Проєкти, де комбінують сонячні панелі та накопичувачі, формують два джерела доходу одночасно:

  • продаж електроенергії у звичні години тарифу;
  • використання накопиченої енергії у пікові години за вищою ціною.

Ці моделі працюють як стабільний фінансовий актив без потреби щоденного управління. Це не про фотоелементи на даху, а про об’єкти, що працюють як незалежні учасники енергетичного ринку, забезпечуючи дохід навіть під час відключень.

2. Сонячні ферми і парки
Сонячні панелі продовжують бути одним із найпривабливіших напрямків: їхня собівартість знизилась у середньому на 41% порівняно з викопними джерелами, а нові проєкти часто обходяться дешевше, ніж традиційні генерації.

Серед прикладів у масштабі країни — будівництво енергетичного парку на півдні Одеської області, у Болградському районі (Одеса має один із найвищих рівнів сонячної інсоляції в Україні, що робить схід і південь регіону привабливими для сонячної генерації). Інфраструктурний енергетичний актив генерує прибуток із двох незалежних джерел: сонячної електростанції (СЕС) та установки зберігання енергії (УЗЕ), об’єднаних в єдину керовану систему. Це дозволяє отримувати дохід від продажу електроенергії на ринку та одночасно оптимізувати використання накопиченої енергії у години пікового попиту.

3. Вітряні генератори та комбіновані рішення
Вітряні турбіни можуть мати високий коефіцієнт повернення енергії (EROI) — наприклад, покажчики капітального повернення значно вищі, ніж у класичних генераційних моделей.

4. Стратегічні фонди та ETF на «чисту енергетику»
 Глобально, хоча ринок відновлюваної енергетики переживав коливання, інвестиції знову повертаються: індекси «renewables» фіксують зростання інвестицій, а інвестори знову фокусуються на довгостроковій вартості зелених активів навіть попри мак­ризики.

Скільки можна заробити? Орієнтовні дохідності

Ось типові підходи та очікувана фінансова ефективність альтернативних енергетичних активів:

Сонячні електростанції
Це найпоширеніший напрямок серед приватних і корпоративних інвесторів. Орієнтовна річна дохідність по сонцю коливається приблизно 8–12% річних при ефективній роботі проєкту. Це залежить від місця розташування, договорів на продаж електрики, тарифів і вартості вихідного обладнання.

Вітряні парки
Мають потенціал дещо вищої енерговіддачі (индикатори EROI у деяких турбінах перевищують 30), але можуть вимагати більших капіталовкладень на старті. Очікувана доходність — 8–14% у довгостроковій перспективі.

Системи накопичення
Стали критично важливими для ринку: вони «вирівнюють» доходи, продаючи заряд у пікові години. У комбінації з джерелами генерації такі проєкти можуть підсилювати загальну дохідність активу до 12–18% і більше — залежно від ринку.

Комбіновані енергетичні активи
Сонце + накопичення + оптимізація потоків можуть давати подвійний потік доходу: за електрику на базовому рівні та за розумне використання накопиченої енергії під час піків. Це робить модель не лише захисною, а й прибутковою для інвесторів, часто орієнтовно 16–20% річних при грамотному виведенні проєкту.

(Ці розрахунки — орієнтовні для бізнесових інвесторів у проєкти генерації та накопичення енергії.)

Чому це важливо саме зараз

Ситуація в Україні підсилює логіку незалежної генерації: частка «зеленої» енергетики зростала до війни, але до 2022 року становила менше 14% частки у виробництві електрики. Дефіцит і вразливість централізованої системи після атак — це не лише технічна проблема, а ризик бізнесових витрат і операційних перебоїв.

Інвестиції в альтернативну енергетику сьогодні — це не тільки про дохід. Це про захист готелів, дата‑центрів, виробництва та сервісних компаній від непередбачених відключень та енергетичної нестабільності, яка стає новою нормою для українського бізнесу.

 

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