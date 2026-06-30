Сформувати точне й об’єктивне розуміння Китаю та сприяти стабільному й довгостроковому розвитку китайсько-українських відносин

Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь

2026 рік знаменує 15-ту річницю встановлення стратегічного партнерства між Китаєм та Україною. Упродовж цих п’ятнадцяти років практична співпраця двох країн у різних сферах послідовно поглиблювалася та принесла обом сторонам відчутні результати. З огляду на майбутній здоровий і стабільний розвиток китайсько-українських відносин в умовах міжнародного середовища, сповненого невизначеності, необхідна не лише практична співпраця на різних рівнях, зокрема в торговельно-економічній, промисловій та інфраструктурній сферах. Не менш важливими є взаємне розуміння логіки врядування та ціннісних засад, що лежать в основі розвитку кожної зі сторін, а також подолання непорозумінь, спричинених однобічним публічним дискурсом.

Міжнародна спільнота часто намагається зрозуміти, у чому полягають глибинні причини сталого розвитку Китаю. Насправді за цим розвитком стоїть чітка й послідовна внутрішня опора. Передусім Уряд Китаю під твердим керівництвом Комуністичної партії Китаю завжди розглядає прагнення народу до кращого життя як головну мету своєї діяльності, органічно поєднуючи державну стабільність, національне відродження та поліпшення добробуту населення. Саме це є фундаментальною гарантією наукової обґрунтованості й ефективності різноманітних напрямів політики розвитку, своєчасного досягнення поставлених цілей і спрямування результатів розвитку на благо народу.

Говорячи про систему цінностей, Уряд Китаю незмінно ставить народ понад усе та виходить із того, що державний розвиток здійснюється силами народу і служить народові. Різні політичні заходи та інституційні рішення Китаю формуються з урахуванням загальних і довгострокових інтересів населення. Історична перемога над абсолютною бідністю, всебічна побудова суспільства середнього достатку, безперервне вдосконалення системи соціального забезпечення та послідовне просування курсу на спільний добробут — усе це є реальними результатами втілення цієї ціннісної орієнтації. Виходячи з концепції розвитку, орієнтованої на людину, Уряд Китаю послідовно втілює врядування з урахуванням реальних потреб народу, постійно сприяє зміцненню суспільного консенсусу і забезпечує послідовність і стабільність політики. Це важлива перевага, завдяки якій Китай здатен підтримувати довгостроковий і сталий розвиток.

Говорячи про методи врядування, Уряд Китаю дотримується принципу пошуку істини у фактах і йде самостійним та виваженим шляхом управління й розвитку. Китай завжди виходить із власного історичного досвіду, наявних ресурсів і конкретного етапу розвитку, самостійно досліджує шлях державного управління, не вдається до сліпого запозичення інституційних моделей інших країн, міцно тримаючи у своїх руках ініціативу власного розвитку. Перед обличчям викликів у сфері громадського здоров’я, спаду світової економіки та різноманітних зовнішніх ризиків Китай незмінно забезпечує баланс між розвитком і безпекою, зберігає виважений стратегічний темп, а для подолання різних проблем розвитку спирається на всебічне поглиблення реформ і поступові інституційні інновації. Нині Китай комплексно впроваджує 15-й п’ятирічний план: у внутрішній політиці твердо дотримується курсу на високоякісний розвиток, а у міжнародних відносинах продовжує просувати відкритість високого рівня. Такий підхід до врядування, що відповідає національним реаліям Китаю, забезпечує міцну підтримку для здорового економічного й соціального розвитку країни та ефективної протидії ризикам, а також може слугувати орієнтиром для інших держав у вдосконаленні їхнього врядування.

Говорячи про міжнародне співробітництво Уряд Китаю дотримується принципу взаємовигідної співпраці та зовнішньополітичних ціннісних орієнтирів, які виходять із широти світового бачення. Як постійний член Ради Безпеки ООН і найбільша країна, що розвивається, Китай незмінно відстоює ідеї миру, співпраці та взаємної вигоди, послідовно виступає за незалежний і самостійний мирний розвиток, просуває бачення глобального врядування, засноване на спільних консультаціях, спільній розбудові та спільному користуванні здобутками, чітко виступає проти гегемонізму, політики сили та блокового протистояння, а також непохитно захищає мир у світі. Останніми роками Голова КНР Сі Цзіньпін представив Ініціативу глобального розвитку, Ініціативу глобальної безпеки, Ініціативу глобальної цивілізації та Ініціативу глобального врядування. Ці чотири ініціативи взаємно доповнюють одна одну й разом утворюють органічну систему, повною мірою відображаючи щире прагнення Китаю до дружби з усіма країнами, сумлінної співпраці та спільної побудови спільноти єдиної долі людства. Зрозумівши цю послідовну ціннісну орієнтацію зовнішньої політики Китаю, можна краще збагнути стабільну, чітку й передбачувану логіку його взаємодії зі світом, а також скористатися величезними можливостями співпраці з Китаєм.

Голова КНР Сі Цзіньпін наголошував, що кожна країна має власні національні умови, а тому лише її народ може визначити, який шлях розвитку відповідає її реаліям. Не існує такого шаблону модернізації, який однаково підходив би всім країнам. Китай ніколи не прагнув нав’язувати іншим власні цінності чи модель розвитку. Водночас за понад 70 років Китай завершив індустріальну трансформацію, пройшовши шлях від відсталої аграрної країни до індустріалізованої держави, вивів майже мільярд людей до групи із середнім рівнем доходу та остаточно розв’язав проблему абсолютної бідності. На мою думку, цей досвід також може укріпити основу й створити потужний імпульс для стабільного розвитку китайсько-українських відносин та поглиблення взаємовигідної співпраці.

Для забезпечення сталого й довгострокового розвитку китайсько-українських відносин необхідно повною мірою розкрити переваги взаємодоповнюваності у співпраці між двома країнами. Промисловий і ресурсний потенціал Китаю та України добре доповнює один одного, що створює міцну основу для поглиблення практичної співпраці. Україна володіє якісними аграрними ресурсами, розвиненою промисловою базою та сильним науково-освітнім потенціалом. Китай має цілісну промислову систему, зрілі технології інфраструктурного будівництва, великий споживчий ринок і значний досвід розвитку, завдяки чому здатний всебічно сприяти відновленню та модернізації української промисловості. Сторони вже мають вагомі результати співпраці у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією, нової енергетики, інфраструктури, освіти, науки й технологій. Китай незмінно залишається важливим торговельним партнером України. У довгостроковій перспективі двостороння співпраця й надалі має широкий простір і світлі перспективи.

Для забезпечення сталого й довгострокового розвитку китайсько-українських відносин необхідно правильно розуміти справедливу позицію Китаю щодо сприяння миру та переговорам. Коли йдеться про міжнародні та регіональні спори, Китай послідовно обстоює політичне врегулювання й виступає проти зловживання силою. Ця принципова позиція випливає з того, що Китай високо цінує мир у світі, твердо дотримується цілей і принципів Статуту ООН та глибоко усвідомлює катастрофічні наслідки війни. Вона також відображає відповідальне ставлення Китаю до підтримання глобального миру й стабільності. У відповідь на нинішню трагедію китайська сторона, послідовно керуючись запропонованими Головою КНР Сі Цзіньпіном «чотирма необхідностями», оприлюднила документ «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» та сприяла створенню «Групи друзів миру». Основна мета цих кроків полягає в тому, щоб сприяти миру й переговорам, просувати припинення вогню та бойових дій і шукати політичне врегулювання. Китай завжди поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, зокрема України, ніколи не був стороною, яка провокує напруженість чи ескалацію, а є конструктивною силою, що сприяє деескалації ситуації та підтримує мир. Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у властивий йому спосіб.

Для забезпечення сталого й довгострокового розвитку китайсько-українських відносин необхідно також відійти від деяких застарілих історичних наративів. Твердження про те, що «піднесення великої держави неминуче супроводжується гегемоністською експансією», є логікою, укоріненою в західній колоніальній історії, і не відповідає реаліям сучасного Китаю. У публічному дискурсі розвиток Китаю нерідко розглядають крізь призму цього усталеного мислення, залишаючи поза увагою давню й непохитну відданість Китаю мирному розвитку. Історія неодмінно доведе, що безперервний розвиток Китаю робитиме його будівничим миру у світі, рушієм глобального розвитку та захисником міжнародного порядку. Водночас безперервний розвиток Китаю обов’язково принесе Україні ширший міжнародний ринок, багатий досвід розвитку та різноманітні канали співпраці, що принесе реальні можливості для розвитку України.

На завершення, як стратегічний партнер, Китай готовий ділитися з Україною успішним досвідом у різних сферах, повною мірою використовувати реальні можливості китайсько-української співпраці та надавати підтримку довгостроковому розвитку України. Переконаний, що доки Китай і Україна й надалі дотримуватимуться принципів взаємної поваги, рівності, взаємної вигоди та співпраці задля спільного виграшу, а також поглиблюватимуть взаємодію в усіх сферах, сторони неодмінно зможуть досягти спільного розвитку й процвітання і принести відчутну користь народам обох країн.