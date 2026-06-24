Інтерфакс-Україна
Колонки
17:35 24.06.2026

Автор ГАЛИНА ЯНЧЕНКО

Українські зброярі стали одними з головних зірок Eurosatory 2026

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Українські зброярі стали одними з головних зірок Eurosatory 2026

Галина Янченко, народна депутатка, голова голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів

Українські зброярі цього року стали справжніми зірками найбільшої оборонної виставці світу у Парижі. Якщо у 2024 році Україна була представлена лише 5 стендами, то цього року свою продукцію на Eurosatory показали вже понад 80 наших компаній.

Але головне, за результатами виставки підписані низка дуже серйозних угод, які показують, як український ОПК вже почав інтегруватися в європейський оборонний сектор. Назву кілька з них:

▪️ "Українська бронетехніка" та чеська AviaNera домовилися про співпрацю у виробництві двигунів для українських ракет і безпілотників, а також про локалізацію виробництва.

▪️Українська Fire Point та німецька HENSOLDT спільно працюватимуть над системою ППО та ПРО FREYJA. Йдеться про мега перспективний проект антибалістичного щита ЄС, для якого можуть використовуватися ракети українського виробництва.

▪️КБ "Луч" та MBDA підписали меморандум щодо розвитку ракети NEPTUNE та нових далекобійних можливостей для цієї платформи.

▪️Українська Rovertech та французька Stronghold AI спільно будуть випускати роботизовану систему активного захисту AURA в межах програми TARANTUL. Проєкт поєднає український досвід бойової робототехніки та французькі рішення у сфері ШІ.

▪️Frontline Robotics та Dropla домовилися про спільну роботу над роботизованими бойовими комплексами та інтеграцію штучного інтелекту в безпілотні системи.

▪️Також Frontline Robotics також уклала ще одну угоду з Milrem Robotics щодо створення мобільних антидронових комплексів на роботизованих платформах.

▪️Ukrainian Unmanned Technologies та французька Haulotte працюватимуть над масштабуванням виробництва наземних роботизованих комплексів RAVLYK.

▪️MAC HUB та Paramount Greece розширюють співпрацю у сфері дронів-перехоплювачів та безекіпажних морських платформ.

▪️AIDronesUA та шведська Njord Technology домовилися про виробництво українських евакуаційних роботизованих комплексів MAUL у Швеції.

▪️Brave1 та Франція запускають грантову програму BRAVE FRANCE обсягом €20 млн для спільних оборонних розробок у сфері ракетних технологій, безпілотних систем та протидії повітряним загрозам.

Український ОПК стає все більш серйозним гравцем на європейському ринку. Сьогодні понад 60% зброї для фронту виробляється в Україні, по дронах цей показник перевищує 90%.

Українські компанії заходять у спільні проєкти, тестують нові технології та будують виробництва разом із найбільшими оборонними компаніями світу. Так виглядає інтеграція України у європейській оборони сектор, від якої виграють усі.

 

 

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