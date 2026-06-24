Виноробство під час війни: як галузь росте, попри виклики

Наталія Бурлаченко, засновниця та голова Української виноградарсько-виноробної асоціації

Лід: Українське виноробство продовжує розвиватися навіть під час війни, виходити на нові регіони та отримувати міжнародні нагороди. Водночас галузь стикається з низкою викликів, від міфів про «порошкове вино» до нерівних умов у ритейлі. Як формується нова культура споживання, чому українське вино недооцінене на внутрішньому ринку і яку роль у цьому має відігравати держава – у колонці Наталії Бурлаченко.

Українське виноробство: між традицією, розвитком і майбутнім

Українське виноробство продовжує розвиватися навіть під час війни, виходити на нові регіони та отримувати міжнародні нагороди. Водночас галузь стикається з низкою викликів - від стереотипів і нерівних умов на ринку до необхідності формування нової культури споживання. Попри це, виноградарство та виноробство залишаються одними з найбільш перспективних напрямів розвитку українського аграрного сектору.

Ця зима стала серйозним випробуванням для багатьох виноградарів. Останні роки зміни клімату, зокрема потепління, дали можливість умовно зміщувати виноградарські зони на північ. Уже сьогодні виноградники закладають у регіонах, які раніше не вважалися виноградарськими: на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Вінниччині та Житомирщині. Цьогорічні морози нагадали, що природа завжди може вносити свої корективи. Проте однією суворою зимою українських виноградарів не налякати. Вони продовжують працювати, розширювати насадження та освоювати нові території. Відповідно до нового Закону України «Про виноград, вино та продукти виноградарства», сьогодні вся територія країни визначена як виноградарська зона.

Євроінтеграційний закон і Виноградарсько-виноробний реєстр

Новий закон, який набув чинності 1 січня 2026 року, є важливим кроком на шляху євроінтеграції галузі. Він формує зрозумілі правила роботи та наближає українське законодавство до європейських стандартів.

Одним із ключових інструментів стане Виноградарсько-виноробний реєстр, створення якого заплановане на початок 2027 року. Це шлях до прозорості та відстежуваності продукції. Держава матиме чітке розуміння того, де і в яких обсягах вирощується виноград, які вина виробляються та яким є їхній шлях до споживача. Така система також відкриває нові можливості для розвитку географічних зазначень, які додають цінності продукції та формують впізнаваність виноробних регіонів.

Водночас потрібно чесно визнавати: на європейському ринку нас не чекають із розпростертими обіймами, адже там достатньо власного вина. Але це не причина зупинятися. Навпаки, ми маємо переймати найкращі практики, адаптувати їх до українських реалій та будувати власну конкурентоспроможну модель розвитку.

Українське вино у світі

Сьогодні українські вина дедалі частіше отримують високі оцінки на міжнародних конкурсах, таких як Decanter у Лондоні, Concours Mondial de Bruxelles, Berliner Wine Trophy, Mundus Vini та багатьох інших. Це особливо важливо, адже оцінювання відбувається «всліпу», без зазначення країни походження вина. Відтак нагороди є об’єктивним підтвердженням якості українського продукту.

Останніми роками не лише великі, а й малі виноробні дедалі частіше здобувають найвищі відзнаки та позитивні відгуки міжнародних експертів. Це свідчить про те, що українське виноробство вже стало частиною глобального винного світу та здатне конкурувати на найвищому рівні.

Вино як частина культурної спадщини

Саме тому спільно з експертами з усієї країни ми ініціювали процес підготовки та подання традицій лози та вина України до переліку нематеріальної культурної спадщини.

Вино - це не лише продукт. Це теруар, земля, на якій жили наші предки, і спадщина, яку ми передаємо наступним поколінням.