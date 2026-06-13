Математика для всіх

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Ірина Єгорченко, старший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України, популяризаторка математики, кандидатка фізико-математичних наук (математична фізика)

Для початку — я є професійним математиком. Я не репетиторка, і ніяким чином репетиторством з НМТ займатись не планую. Примітивного матеріального інтересу, в якому антиматематичні батьки звинувачують тих, хто категорично за НМТ з математики, не маю. Далі буде не дуже простий текст — короткий зміст якого: скасування НМТ з математики деструктивне для країни, а депутати та журналісти, які це пропагують, лише хочуть популярності серед нерозумних людей.

Я розумію, що це важко уявити, але мене цікавлять інтереси дітей і майбутнє країни. Багато дорослих пов'язують математику з власними освітніми травмами, і хочуть за будь-яку ціну вберегти дітей від загрози такої травми. Проблема в тому, що ціною тут є немислення (і логічне, і критичне без навчання шкільній математиці неможливі). Ціною є нездатність долати труднощі, нездатність навчатись чомусь новому складному не миттєво цікавому. Ціною є вихована недоброчесність, бо дитині доведеться списати, обдурити, отримувати нечесні оцінки. Ціною є вихована безпомічність — хоча останнє твердження здається нелогічним, бо дитя ж вчилося крутитись, обманювати, домовлятись. Але варіант “обманути і викрутитись” для складних проблем життя не є найкращим.

Я якийсь час витратила на дискусії в соцмережах, намагаючись дослідити аргументи антиматематиків. На жаль, реальних аргументів я знайти не змогла. Є море прикладів логічних помилок, маніпуляцій, хамства та істерики. Навіть погрози фізичної розправи були — від жінки. Найцікавіша маніпуляція — це розлогі тексти з описом іноземних освітніх систем, де нібито математика не обов'язкова, і приховуванням суттєвої інформації.

Скаржаться що в одній країн, на відміну від України, відповідні тести можна перескладати скільки завгодно разів на рік — але не говорять, що перездача коштує тисяч сорок в еквіваленті. Навіть якщо поставити оплату десять тисяч — уявіть скандал. Або пишуть, що десь вступ без іспитів — але там є дві серії суворих незалежних іспитів на вступ до якогось еквіваленту академічного ліцею, та потім для отримання документу про середню освіту, де хоча б перший етап обов'язково з математикою, набагато складнішою ніж НМТ.

Жоден зарубіжний досвід абсолютно нерелевантний для України, де академічна недоброчесність є основою освіти, де шкільні оцінки в більшості шкіл не означають нічого (якщо дитина відмінник, а НМТ здати не може, і ніяких особливих обставин не було — оцінки нечесні). На жаль, способу відібрати тих хто ну хоч якось вчився, без незалежного тестування в Україні немає, незалежно від досвіду інших країн.

НМТ дійсно стрес — для дітей, які ніколи не бачили чесного незалежного оцінювання, які завжди могли списати чи проігнорувати шкільні завдання. Діти з якісних фізматшкіл не скаржаться, бо звикли до чесного оцінювання. Так, умови війни, тривог, бомбардування це стрес. Проблема тут в тому, що багато людей вважає навчання в університеті зовсім нестресом, ніби бар'єр тільки НМТ, а далі все буде легко. Цікава у українських університетів репутація серед батьків, діти яких не те щоб вчились в школі. МОН мав би задуматись. Хоча про зарубіжні думка така сама — що там беруть всіх і вчитись легко.

Одне з головних заперечень потреби здавати математику - “мені не треба математика в житті, і дитині не треба”. Я перепитувала таких людей, коли помре путін, бо вони ж вважають себе провидцями, які точно знають, що саме буде потрібне їхній дитині протягом всього її життя.

Щодо непотрібності математики в школі — в школі математику ніхто не вивчає. Навіть в фізматшколах. В школах вивчають спеціальні пропедевтичні конструкти, призначені для опанування базових (або трошки більш просунутих в фізматшколах) навичок та базового тренування логічного мислення та навичок обчислень, вимірювань. Тим не менше, середньої освіти без цієї математики бути не може. Ці конструкти різні в різних країнах, математика однакова. Вища математика для інженерів та економістів також не є математикою. Власне математика з'являється на хороших математичних факультетах, іноді на фізичних. В школі ніяких шансів на математику. Тим більше, що додаткова математична література для школярів в Україні не видається.

Антиматематики стабільно мають серйозні проблеми з критичним мисленням та вірять в різноманітні міфи — нібито для опанування шкільної математики потрібні якісь супер здібності, що люди творчі чи гуманітарії не можуть опанувати математику бо у них якось не так сформована якась півкуля мозку, аж до найсмішнішого — ніби десь УЦОЯО переплутав завдання і дітям дали завдання для другого курсу університету.

Ну й вже звичайний міф, нібито дітей, неспроможних здати НМТ на прохідний бал, дуже чекають в університетах інших країн. Десь чекають всіх хто заплатить, але ж потім 50% і більше виключають з першого курсу. Така практика неможлива в Україні — там де “нема студентів” - просто роздадуть/продадуть дипломи всім, навряд чи це практика, яку варто підтримувати. Для суперпопулярних — ІМВ КНУ разом з юридичним мають переїхати до Палацу спорту? Є також давно заперечений міф про якихось “гуманітаріїв” та “технарів” (вживання останнього слова це прихильність до забутих радянських вірувань).

Більшість гуманітарних професій для якісної роботи потребують хоча б шкільної математики. Я бачила і чула чимало перекладачів, журналістів, політологів які видавали нісенітниці, як тільки бачили число чи арифметичну дію рівня 2 класу, які не могли зрозуміти одиниці вимірювання. Це не гуманітарії, а безвідповідальні неуки (типу видавців з сміттєвим перекладом важливої і нескладної книжки з математики, де на обкладинці помилка, а під обкладинкою набір слів без сенсу — нуль вибачення перед читачами, нуль компенсації за халтуру). Невивчення математики в школі паралельно з отриманням нечесних оцінок формує звичку брехати та халтурити.

Псевдоаргумент, що скасування математики на НМТ нібито не означає скасування предмету - не працює в Україні. Означає. Є досвід часів до обов'язкового ЗНО — в чималій кількості елітних гуманітарних шкіл, державних та приватних, ніяку математику не вивчали зовсім — десь з 1 класу, десь з 5, десь з 8. Я розумію, що довести це неможливо — на папері все в порядку, але забагато людей мені розповідали про конкретні школи. І я бачила випускників, не здатних додати два числа до 10 без калькулятора. З чудовими оцінками. Бачила перекладачів, нездатних перекласти речення з множенням двох чисел, записаним словами. Є сучасний досвід фізики, з якої в багатьох школах зовсім нема уроків, незалежно від паперів. Колись 0 математики було практикою окремих шкіл та індивідуального режиму для деяких дітей районних начальників та бізнесменів — зараз НУШ, примусити дитину не можна, оцінок немає. Тобто батьки “гуманітаріїв” та “митців” легко звільнять дитину від математики з 1 класу, щоб без стресів. І де факто навчання класу припиниться, з ризиком булінгу тих, хто таки вчить математику. Потім до 5 класу прийдуть вже безнадійні мауглі, когнітивне вікно закрите. Виправлення потребуватиме великої мотивації, праці та грошей на психологів, яких не буде. Псевдоаргумент “колись не вчили і нічого страшного не сталося” - не діє зараз (та ніколи не діяв і не діє). “Колись” не було НУШ, і були трошки платні школи для дітей мотивованих батьків, куди могли не йти захисники дитини від математики. Зараз без таких захисників можна сховатись лише в дуже дорогих приватних школах, в десятки разів дорожчих, ніж ті з “поборами”, з якими боролись агенти НУШ. Або сімейне навчання чи пошук маленької приватної школи — ці варіанти вимагатимуть і грошей, і великих витрат часу. Колись не обґрунтовували право на байдики та обман тим, шо “вчитель не зацікавив”.

Псевдоаргумент “хтось буде вчити математику, хай вони здають” примушує згадати старий анекдот про сільське свято, для якого кожен мав налити літр вина в бочку, а в результаті в бочці опинилася чистісінька вода. Але до анекдоту додається ще булінг тих, хто може й налив би до бочки вино. Тут так само — далі у нас профільна школа, де не зможуть набрати профільні не псевдогуманітарні класи за межами тих самих старих фізматшкіл. Бо не буде математичних 24 дітей навіть зараз, а у випадку де факто скасування навчання тим більше. Наявні кілька дітей будуть позбавлені права на освіту, бо ШІ-відео про лідерство не освіта. Ніякої освітньої траєкторії для майбутніх інженерів немає. З фізматшкіл в інженери-будівельники чи енергетики не підуть. Ракети також робити буде нікому. Справжня гуманітарна освіта в рази складніший проєкт, ніж фізико-математична, тому ті профілі будуть саме псевдогуманітарні. У нас, до речі, немає жодної реально гуманітарної школи рівня вже наявних фізико-математичних. Бо це таки супер складно і дорого, та й, схоже, немає масового платоспроможного попиту “гуманітаріїв” на справжню освіту. Ну й зовсім без математики якісна гуманітарна школа обійтись не зможе.

Міф про якихось не таких (наприклад, соціально непристосованих) математиків разом з впевненістю що вивчення предмету “Математика” в школі зробить дитину отим “не таким” математиком теж демотивує і батьків, і дітей. Міф, породжений упередженнями журналістів, режисерів які виставляють дивного математика, створюючи враження що всі такі. Я знайома мабуть з тисячами математиків, і можу стверджувати, що майже всі прекрасно соціально адаптовані в житті, дуже практичні, чудово комунікують. Частка неадаптованих та непрактичних (за моїми спостереженнями) набагато більша за межами середовища математиків. Нещодавно моя знайома Олена Карлова, яка є чудовим математиком, популяризаторкою математики, піднялась на справжній Еверест — а це ніяк неможливо без надзвичайної практичності та соціальної адаптованості. Так що навіть серйозна математика не несе ніякої загрози для дитини стати непрактичною чи диваком.

Популярні логічні помилки в основному зводяться до нерозуміння різниці між необхідними та достатніми умовами — НМТ з математики не є достатнім для покращення освіти, але є необхідним. Скасування гарантує провал, масове плекання слабких нечесних неуків. Які легко здадуть країну, незалежно від мови з історією. Бо нечесна людина патріотом бути не може. Дитина, яка не вчила математику взагалі і якось викручувалась — тренувала нечесність. Логічна помилка типу “фізики роблять ракети, а історики вказують цілі” містить неявне хибне припущення що фізики звідкись візьмуться. Не візьмуться нізвідки, якщо майже всі діти будуть рости “гуманітаріями”.

Найкращий приклад з моєї колекції щодо відсутності критичного мислення у одного захисника звільнення дітей від освіти - “В Китаї немає іспитів, зрізів знань та контрольних, а яка розвинена країна”. Тобто людина повторює неправду без жодної спроби перевірити. Ну й захисники дітей без мислення не обмежуються істериками, я вже й погрозу фізичної розправи отримала — від жінки, до речі. Такі масштаби математичної травми в суспільстві потребують серйозної комунікації уряду, скасування НМТ проблему ніяк не вирішить.

Інша популярна логічна помилка — наведення прикладу когось успішного без математики, і псевдовисновок що й всім це непотрібно. Неандартальці чудово жили без математики, правда, недовго. Псевдоаргументи штибу “мій дід пив-курив і дожив до ста років” не доводять нічого, крім проблем з логічним мисленням генератора подібних “аргументів”. На жаль, подібні псевдоаргументи видають навіть лікарі — можу тільки підкреслити необхідність математики для медиків, та тікати від таких лікарів.

МОН пропагує небезпечну мантру про освіту для життя — так само вважаючи когось (себе чи батьків) мольфарами, які можуть дати прогноз життя та потреб дітей. Але така ідея, особливо від не те щоб освічених, не те щоб доброчесних, але дуже забезпечених та пещених людей сприймається як необхідність опанувати лише найменший мінімум для найпримітивнішого життя — до якого ніяка математика не входить, і мислення теж не входить. Ще одна шкідлива ідея реформаторів — ніби критичне мислення то м'яка навичка, яка не потребує знань. Насправді — потребує, в тому числі теорії ймовірностей за межами шкільної програми, вміння аналізувати числові дані (цьому вчать в школах багатьох країн, але цей досвід антиматематики чомусь не закликають запозичувати).

На жаль, більшість медіа підтримали антиматематичну істерику, продемонструвавши неуцтво та безвідповідальність своїх журналістів. Знову хтось з мистецьких дітей не набере навіть крихітного прохідного балу на математиці, і журналісти знову масово братимуть інтерв'ю в розлюченої мами, дитина якої проігнорувала шкільну освіту класу так з п'ятого, і яка заради права її дитини на диплом про вищу освіту без початкової буде вимагати звільнити від математики всіх школярів.

Ідея звільнити від математики “мистецьких” дітей теж деструктивна — якщо з першого класу оголосимо дитину “митцем” і звільнимо її від освіти, це дуже демотивує її однокласників, які теж захочуть байдикувати (діти ж не думають про якесь майбутнє), та позбавимо цю дитину реального права вибору професії. Мистецтво — дуже ненадійний спосіб заробітку навіть після топ навчальних закладів, переважній більшості доведеться заробляти в інших сферах, які потребуватимуть немистецької освіти. Ну й мистецька вища освіта дає право на викладання та роботи на державних посадах, де все ж потрібно вміти хоч якось логічно мислити та мати більше освіти, ніж початкова. Міністрів з папірцями, за якими освіти немає, ми вже бачимо. Досвід негативний. Я цілком погоджуюсь, що серед мистецьких талантів є багато дітей з певними когнітивними труднощами, яким складно опанувати навіть програму початкової школи. Виходом може бути створення закладів високого мистецького рівня, які не надаватимуть вищу освіту, як численні мистецькі академії за кордоном. А математику треба вчити хоча б для того, щоб зрозуміти розрахунок конкурсного балу, і не заявляти, що неталановитий 200-бальник з математики може відібрати місце у мистецького таланта.

Світлана Ройз підготувала гарний посібник щодо НМТ для дітей, вчителів та батьків (хоча, на мою думку, для кожної категорії потрібні окремі посібники). Як подолати стрес, як краще готуватись, як реагувати на панічну атаку під час тестування. Тут треба розбиратись, звідки взагалі взявся мегастрес аж до панічних атак (це цілком реальні історії) від легенького тестику, єдина проблема що він триває таки довго. Один з основних факторів - суспільна комунікація в рамках кампанії НУШ про непотрібність нібито застарілих шкільних знань, потрібність лише компетентностей і м'яких навичок, і внаслідок незрозумілості цих понять в мізках не дуже мислячого суспільства закарбувалось "знання не треба". Ну й перед очима дітей жебраки вчителі і якісь окремі зразки багатства та успішного успіху, які не вчились взагалі. Маємо державну кампанію демотивації до навчання.

Щоб якось таки примусити діток, які геть розлінились, хоч якось вчитись хоч в 11 класі, їх починають залякувати НМТ - повчись хоч трохи бо не здаси і це буде катастрофа. Результатом не може не бути мегастрес дітей і батьків. Батьки спочатку успішно транслювали власну впевненість в непотрібності знань, а потім не менш успішно транслюють власний стрес дітям. Ще наслідки нав'язування стресу — діти, які успішно чи якось здали те НМТ, починають думати що Еверест взято, далі можна відпочивати, вчитись далі не треба. Якщо такий випускник школи потрапив в університет, де треба вчитись, навіть з високими балами НМТ - результатом може бути відрахування. Щоб ще раз вступати, доведеться платити. Та й в університеті прохідний бал не 15%. Деякі залякані НМТ батьки вивозять здібних дітей за кордон в слабенькі приватні університети, дипломи яких нічого не варті і де навчання немає. Викидаючи купу грошей і позбавляючи дитину освіти. Або з аналогічними наслідками віддають дітей в українські дивні заклади "без НМТ".

Як вирішити проблему стресів - я не вірю, що наявні персонажі на чолі освіти підуть в ліс, і що якісь притомні люди змінять суспільну комунікацію. Може хоч численні НУШ-громадські організації, які рекламують м'які навички, плагіаторів та недоброчесність в освіті, трохи задумаються про жахливі наслідки для дітей їхнього освоєння грантів - отой мегастрес є результатом їхньої багаторічної роботи. І втеча за кордон від НМТ теж частково результат негідної суспільної комунікації. А посібник Світлани Ройз щодо подолання стресу НМТ дуже хороший для поганої ситуації, куди нас завели МОН з пропагандистами ідей НУШ.

Зараз ЗМІ багато пишуть про проблему в Вінниці, де дівчина не змогла завершити роботу внаслідок, за її словами, збою обладнання, і присутні працівники не вирішили проблему. На мою думку, цій дівчині потрібно дати можливість додаткової сесії, але надалі встановити процедури дій на випадок відмови обладнання — в тому числі для уникнення спекуляцій.

НМТ саме по собі не виправить проблеми якості освіти. Це необхідна умова. Але скасування НМТ з математики в нинішніх умовах гарантовано зруйнує освіту за межами деяких приватних та державних фізматшкіл. Бо в умовах ігнорування предмету програми, підручники чи вчителі не мають значення. Я знаю про складність навчання під час обстрілів, атак, холоду в квартирах та школах, частої відсутності електрики — я теж живу тут, хоча й не біля фронту. Це потребує допомоги дітям, кращих підручників плюс додаткових посібників. Кращих фізичних умов складання тесту одразу в комфортних укриттях. Конкретні детальні пропозиції у мене є, але не думаю, що варто витрачати час на написання — то не цікаво ані керівникам освіти, ані бажаючим ростити дітей неуками. Розумним мотивованим батькам, які хочуть для своїх дітей освіти, можу порекомендувати вчити англійську та математику самим — так ви зможете спрямувати навчання дітей. Шукайте чи створюйте спільноти дітей. Українською — читайте Барбару Оклі, Керол Двек, Станісласа Деана, Керол Вордеман (книжка останньої давно розпродана, але іноді можна знайти на олх, і висока ціна виправдана), науково-популярну літературу для дорослих, яку хоч трохи видавали. Суспільна думка не підтримує необхідність освіти, але без освіти нам не вижити.

І зараз далеко не дно. Через небагато років прийдуть випускники НУШ, багато з яких не вміють читати і не знають арифметики за 1 клас — впевнені що це все непотрібне, а вони генії. Спроб оцінити реальність та готуватись поки не видно. Хоча навіть роботодавцям варто починати готуватись до потреби тестування працівників на мінімальні знання за 1 клас школи та організації роботи малописьменних, які зовсім не вміють рахувати.