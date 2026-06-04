Статистика – тиха рушійна сила європейської інтеграції України

Арсен Макарчук, Голова Державної служби статистики України

Наприкінці минулого року ми вперше презентували стратегічні напрями розвитку офіційної статистики, зокрема, озвучили нашу ціль у контексті євроінтеграції. До 2028 року ми плануємо повністю гармонізувати українську статистичну систему з європейськими нормами та стандартами. Це амбітна мета, до якої Держстат крок за кроком рухається. Але чи помітний цей рух назовні і хто насправді робить його можливим?

Розділ 18 «Статистика» входить до Кластера 1 «Fundamentals» переговорного процесу про вступ України до ЄС. Прогрес у цьому напрямі, без перебільшення, суттєво впливає на загальний хід переговорів. Крім того, офіційні дані, які Держстат надає європейським партнерам, допомагають оцінити успіх реформ і змін, необхідних для членства. Від якості та повноти цих даних залежить, наскільки прозоро й комплексно бачить Україну ЄС.

У межах євроінтеграції наше завдання – не просто покращити окремі показники, а повністю інтегруватися в Європейську статистичну систему та привести національну статистику у відповідність до законодавства ЄС (acquis ЄС).

За останні роки Держстат зробив багато важливих кроків. Ми ініціювали новий закон про офіційну статистику, адаптували методологію розрахунку окремих показників, упровадили європейські класифікації, відновили обстеження домогосподарств, цифровізуємо статистичне виробництво.

Водночас ми усвідомлюємо, що законодавство знову потребує оновлення, а війна та обмежені ресурси значно вплинули на наші можливості та загальну спроможність системи. Наприклад, на цей час до Євростату передається лише близько 100 із необхідних 620 наборів даних. Це наша реальність – реальність української державної статистики.

Однак наша амбітна мета залишається незмінною, і ми впевнено рухаємося до неї не самі, а разом з європейськими партнерами.

У Києві 28 травня 2026 року офіційно стартувала Програма EU4Statistics Ukraine за підтримки Європейського Союзу та статистичних управлінь Естонії та Швеції. Ця ініціатива про спільну ціль і рішучість трансформувати офіційну статистику України в сучасну, стійку та повністю європейську статистичну систему, яка підтримує відновлення країни, її розвиток і майбутню євроінтеграцію.

Разом із партнерами ми будемо наближати українську статистику до європейських стандартів і практик, а також підвищувати узгодженість, надійність і порівнюваність офіційних даних.

Йдеться не лише про технічну модернізацію. Це також удосконалення методології, посилення професійної незалежності статистики, зміцнення інституційної спроможності Держстату та підвищення здатності системи швидко реагувати на зміни в потребах користувачів даних.

Якщо структурувати Програму за компонентами:

• Компонент 1: Інституційна основа – посилення спроможності та ефективності системи офіційної статистики. Його впровадження здійснює Статистика Естонії.

• Компонент 2: Статистичне виробництво – удосконалення збору, обробки та поширення даних відповідно до європейських стандартів. Реалізується Статистикою Швеції.

• Компонент 3: Розвиток людського потенціалу через навчання – підвищення кваліфікації та підтримка безперервного професійного розвитку фахівців, що також упроваджується Статистикою Швеції.

Усі ці складові є необхідними для збереження актуальності та довіри до офіційних даних в інформаційному середовищі, що дуже стрімко змінюється.

Фундаментальні принципи офіційної статистики ООН називають її «важливим суспільним благом». Для України її значення ще ширше. Статистика – це основний елемент відновлення, розвитку й формування майбутнього нашої держави.

Як підкреслила Ева-Ло Іге, генеральна директорка Статистичного управління Швеції: «Статистика – це хребет демократичного суспільства». Адже вона є основою довіри в суспільстві, забезпечує фактологічну базу публічного діалогу та ухвалення рішень, а також зміцнює підзвітність держави перед її громадянами. Громадяни зі свого боку бачать у статистиці себе й повну картину країни.

Програма EU4Statistics Ukraine є рушієм реалізації стратегії Держстату та нашої інституційної трансформації: від виробника статистики до data steward, архітектора національної екосистеми даних. Ми створюємо нове покоління офіційної статистики – цифрове, спроможне й орієнтоване на користувача.

Партнерство в межах Програми надає додатковий імпульс і масштаб цим реформам. Ця трансформація можлива завдяки єдиному баченню майбутнього української статистики та спільному прагненню до системних змін і розвитку.

Хочу подякувати Європейському Союзу за незмінну підтримку зміцнення та модернізації офіційної статистики в Україні. Sida та ESTDEV за вагомий внесок у запуск і реалізацію програми, а також підтримку інституційного розвитку.

Особлива вдячність колегам зі Статистичного управління Швеції та Статистичного управління Естонії за професіоналізм, відкритість і готовність ділитися досвідом.

І як сказав на запуску програми Урмет Лее, генеральний директор Статистичного управління Естонії: «My speech would be simple. Let’s get to work».

Працюємо далі.