Чому держава інвестує 4 мільярди в українську культуру

Тетяна Бережна, Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України

Увага стала одним із найцінніших ресурсів світу. За неї конкурують бізнеси, держави, глобальні платформи, медіа та алгоритми. Те, що людина дивиться дорогою на роботу, слухає у навушниках чи вмикає дитині перед сном, впливає значно більше, ніж просто щоденний інформаційний фон. Це формує звичку, емоцію, уявлення про норми, відчуття близькості та власної ідентичності.

Інформаційна війна також триває у стрічці Instagram і TikTok, у рекомендаціях YouTube, у музичних плейлистах підлітків, у дитячих мультфільмах, у серіалах, які люди вмикають ввечері після важкого дня. Усе це впливає на світогляд поколінь швидше й масштабніше, ніж будь-коли. Через контент формуються герої, моделі поведінки, спосіб мислення та уявлення про те, якою є сучасна країна. Через контент людина щодня відповідає собі на прості, але дуже важливі питання: хто ми, що для нас близьке, кому ми співпереживаємо, які історії вважаємо своїми. Саме тому культура є частиною національної безпеки.

Україна має звучати сильно всюди, де живе увага людей. Для цього запустили ініціативу Президента України «Тисячовесна» — найбільшу в історії України державну програму підтримки українського культурного продукту. Це системна інвестиція держави у створення українських фільмів, серіалів, музики, анімації, дитячого контенту, театральних постановок, контенту для соцмереж, який формує культурний простір країни щодня. Щоб українська культура була щоденним середовищем, у якому живуть мільйони людей.

Перед запуском ми провели масштабне дослідження медіаспоживання українців. Для нас було важливо чесно подивитися на реальність і зрозуміти: що саме дивляться українці, як працюють їхні звички, який контент формує молодь і чому російськомовний продукт досі залишається у нашому інформаційному просторі.

Одна цифра з цього дослідження стала дуже показовою: 71% українців досі регулярно споживають російськомовний контент. 18% роблять це щодня. Серед підлітків 14–17 років російськомовний контент принаймні раз на тиждень споживають 59%. Найважливіше – зрозуміти причину вибору. І тут дослідження дало цікавий інсайт: у більшості випадків це не цінності чи політична позиція, а питання звички, інерції алгоритмів і величезний дефіцит якісного українського контенту в окремих сегментах.

Людина відкриває Instagram чи YouTube — і платформа пропонує схожий контент, який ця людина вже дивилась, лайкала, коментувала. Алгоритми роками накопичували російськомовний контент у рекомендаціях українських користувачів. І поки немає сильної української альтернативи, люди продовжують споживати те, що доступно і що підкидають алгоритми.

Особливо це помітно у сфері дитячого контенту. Як мама чотиримісячної дитини скажу чесно: українського дитячого контенту досі мало. Батькам часто буквально немає з чого обирати на конкретні дитячі теми. При цьому російський мультсеріал «Маша і Ведмідь» лише у 2025 році зібрав 800 мільйонів переглядів серед української дитячої аудиторії та продовжує залишатися одним із наймасовіших дитячих продуктів у рекомендаціях платформ. Це результат багаторічної системної присутності російського контенту, який працює як велика екосистема: мультфільми, музика, YouTube-канали, мерч, короткі відео, ігри та алгоритмічне просування.

Якісного українського дитячого контенту має бути в сотні разів більше. Щоб українські діти зростали з українськими героями, українськими голосами та українськими історіями, які стають частиною їхнього дитинства.

Росія чудово розуміє силу культури та контенту як інструменту впливу. Лише у 2025 році вони офіційно виділили понад 1,4 мільярда доларів на державні медіа та пропагандистські ресурси. Ще понад 700 мільйонів доларів — на так зване «патріотичне виховання» дітей і підлітків. Це системна багаторічна боротьба за увагу людини — з дитинства, через постійну присутність у повсякденному житті.

Тому питання полягає у масштабі присутності українського продукту, у його кількості і здатності бути поруч із людиною щодня — у телефоні, на стримінгах, у YouTube.

При цьому дослідження фіксує важливу річ: українці хочуть український контент. 80% аудиторії шукають контент, щоб бути в курсі того, що відбувається в країні і світі. 82% прагнуть формувати власну позицію. 73% більше довіряють перевіреним джерелам більше, ніж блогерам.

Вже є багато прикладів, коли сучасний культурний продукт України ставав масовим. Фільм «Ти — Космос» став однією з головних культурних подій року й зібрав понад 60 мільйонів гривень у прокаті. Українські театри збирають повні зали. На вистави Івана Уривського або Давида Петросяна квитки розкуповують на місяці вперед. Українські музиканти формують нову хвилю сучасної української сцени. Українське документальне кіно отримує найвищі світові нагороди, наприклад фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», який отримав «Оскар». Актор Олександр Рудинський, який отримав Bafta – одну з найпрестижніших нагород у світі кіно. Українські креатори створюють YouTube- і TikTok-проєкти, які збирають мільйони переглядів і формують нову українську цифрову культуру.

Все це створено силою таланту, наполегливості і віри в українське. Уявіть, що станеться, коли буде ще більше ресурсу і можливостей втілювати ідеї від держави. Тому наше завдання — створити середовище, у якому український контент стає природним вибором. Контент, який є сучасним, цікавим і близьким, який формує українські сенси і об’єднує.

Саме тому на «Тисячовесну» передбачено 4 мільярди гривень. Це одна з найбільших в історії України державна ініціатива підтримки культурного продукту.

“Тисячовесна” охоплює сім напрямів: ігрові фільми та серіали, документальне кіно, анімацію, дитячий контент, сучасну музику, перформативне й візуальне мистецтво, а також аудіовізуальний контент для соціальних мереж.

Ми свідомо підтримуємо і великі формати, і короткі цифрові відео. Тому що культурний простір живе всюди: у кінотеатрі, театрі, на виставках, у смартфоні, стрічці Instagram, YouTube Shorts, подкастах і музичних сервісах.

Окремий акцент програми — підтримка нових імен. Дебютні проєкти можуть отримати до 100% державного фінансування. Кожен великий режисер колись створював свій перший фільм. Кожен музикант записував свою першу пісню. Кожен автор починав із моменту, коли є ідея, але ще немає великих ресурсів, продюсерів чи інвесторів. З дебютів починається наступне покоління української культури.

Для нас принципове питання – прозорість ініціативи. Тож докладаємо багато зусиль до цього. До оцінювання залучено понад 120 незалежних експертів у семи конкурсних комісіях. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять фахівців. Передбачений відкритий пітчинг, публічність результатів та залучення міжнародних експертів до фінального етапу.

Держави, які мислять стратегічно, інвестують у власну культуру так само системно, як в освіту, технології чи безпеку. Бо культура формує довгострокову стійкість країни. «Тисячовесна» — це інвестиція у людей, які створюють сучасну українську культуру, у простір, де українське звучить гучно і у майбутнє, яке Україна формує власним голосом. Створюймо українське!